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台中霧峰一日遊來啦！霧峰擁有豐富的自然景觀和文化遺產，是個完美的親子同遊勝地。這次行程包含了孩子們最愛的呼密藍莓農場霧峰園區，還有涼爽避暑的921地震教育園區和歷史悠久的霧峰林家宮保第。下午時分，不妨到光復新村尋覓文青小物，感受濃厚的眷村氛圍，享受一個充實且愉快的一日遊吧！



⎯ Contents ⎯

＃呼密藍莓農場霧峰園區

呼密藍莓農場霧峰園區

呼密藍莓農場霧峰園區是新式的採果園區，特別適合家庭和喜愛戶外活動的遊客，免門票入園，採集的藍莓則是論斤計價，而遮陽處也有開立DIY體驗課程。藍莓的採摘季節一般持續到六月底，而在冬季，這裡還有白紅草莓和黑莓供採摘。農場內部設有撒水設備，能夠在炎熱的天氣裡為遊客降溫。除了新鮮水果，農場門口還有藍莓優格冰棒，為你帶來沁涼的夏日體驗。這裡的果園寬敞且管理良好，是一家大小放鬆身心的好地方。你可以在這裡親手採摘新鮮的水果，享受大自然的饋贈，同時學習到關於果樹栽培的知識。

＃戴茶花園烤鴨

戴茶花園烤鴨

僅於週日營業的戴茶花園烤鴨餐廳（週六若是要用餐，還是可以試著預約），坐落在美麗的稻田旁，是個可以同時享受美食和田園風光的戶外雅座。位置就在呼密藍莓農場旁邊，用完餐後可以步行到採果園活動。老闆僅在週末營業，因為平日在其他餐廳工作，店內不僅提供室內座位區，還有一個老闆自己打造的散步小花園。雖然是戶外雅座，但這裡的烤鴨口味絕佳，擺盤也絕對不馬乎，每份全鴨大餐一鴨五吃只需1000元，即便是四個大人也吃不完。老闆精湛的手藝讓每一道菜都令人回味無窮，果木燻鴨片，鴨汁風味飽滿，搭配老闆自製的Q彈風味麵皮及甜麵醬，我們大家一致認同，這家的烤鴨不僅好吃，CP值也超高，可以說是口袋名單的寶藏餐廳呀！

＃921地震教育園區

921地震教育園區

1999年9月21日，台灣中部發生了震撼全島的921大地震。為了不讓這段歷史被遺忘，並提醒大眾重視防震救災，政府將災情嚴重的霧峰光復國中舊址改建為「921地震教育園區」。這裡完整保留了當時因斷層錯動而倒塌的校舍，成為防災紀念展館。對於親子家庭來說，園區提供非常便宜的門票，且炎炎夏日有冷氣室內展館，寓教於樂的防災觀念能讓孩子們學到寶貴的知識。同時，展示的倒塌校舍也警惕著大家不要忽略地震的威力。特別推薦的是「地震體驗劇場」，可以實際感受地震，也是孩子們最喜歡的劇場之一（目前因軟體更新，預計至九月底重新開放）。

地震工程教育館

地震工程教育館設置在光復國中毀損校舍基地上，展示了如何建造安全的防震建築及公共設施的資訊。館內特別為親子遊客設置了遊戲區，小朋友可以透過玩具和繪本認識建築結構力學的基本概念。這裡的展示既有教育意義，又充滿趣味，是親子共同學習防災知識的好去處。

彩虹階梯

社群上非常熱門的拍攝點『彩虹階梯』，就位在園區內「重建記錄館」上方，繽紛色彩的階梯色彩，在晴朗的藍天白雲襯托下，勾勒出充滿夏日氣息的畫面，每一步都像是走進了童話世界。

＃光復新村

光復新村

位於台中霧峰的光復新村，是一個充滿懷舊與創意的地方，這個曾經是1950年代的模範村莊，如今經過改造，結合了復古眷村的獨特風貌與現代文創元素，成為一個新舊融合的文化景點。「光復新村」位置就在921地震教育紀念館旁邊，每到週末除了既有的店面之外，也會有文青市集可以逛逛，當然，最對味的小吃美食也不少，逛完921展館，下午時分不仿來此吃小吃逛市集吧！

復古懷舊眷村

光復新村的街道和建築保留了濃厚的懷舊氛圍，老式的紅磚屋、古色古香的巷弄，彷佛帶你穿越時光，回到那個充滿溫馨的眷村風情。這裡的每一間屋子，都有著自己的故事和歷史，無論是藝術家工作室、咖啡廳還是藝廊，都散發著獨特的魅力。

文青店面

村內聚集了許多文青店面，從手作工藝到創意美食，處處充滿驚喜。你可以在這裡找到各式各樣的文創商品，與店主交流創作靈感，或者參加手作體驗課程，親自動手製作獨一無二的紀念品。

小吃美食

光復新村的美食更是不可錯過。推薦的美食包括「消波塊大人鶏卵焼き」，這家專賣消波塊雞蛋糕的小店，以酥脆的外皮和濃郁的奶香味吸引了眾多食客；最熱門的IG打卡麵食便是「麵粉遇見水」，在眷村老屋室內跟屋外庭院都擺放有桌位，店門前圍牆上貼著像是春聯般的店名，這裡的麻婆豆腐拌麵和麻辣乾麵尤為受歡迎，特別是腰帶麵，更是以其Q彈的口感深受好評。

＃霧峰林家宮保第園區

霧峰林家宮保第園區

霧峰林家宮保第園區是霧峰地區的重要歷史遺址，而壯麗經典的「大花廳」便是蔡依林和安室奈美惠MV的拍攝地，這裡展示了清代豪門的生活風貌和建築風格。作為「台灣五大家族」的霧峰林家，霧峰林家在清領時期掌握軍力和樟腦商權，近期重新翻修的林家宮保第，更是可以在此感受濃厚的歷史氛圍，園區內有精緻的花園和古老的建築物，是攝影愛好者的天堂，也是了解台灣歷史的絕佳場所。

推薦參加：50分鐘的免費導覽

在霧峰林家宮保第，每個角落都有它的故事。強力推薦參加50分鐘的免費導覽，中間還有10分鐘的休息時間，可免費兌換紅茶飲品。建議規劃時間時，以導覽時間為前往時間，能更深入了解這座歷史建築的背景和細節。

旗袍古裝體驗

服務園區提供旗袍和古裝租借服務，讓遊客可以在大花廳前拍照留念，體驗穿越時空的樂趣。身著古裝，漫步在充滿歷史痕跡的石砌地面上，留下美好的回憶。

夜探宮保第

晚上園區也開放夜探場次，遊客可以提燈籠入園、換古裝，在大花廳前品嚐茶點，並欣賞古典樂曲。在涼爽的夜晚體驗別具特色的夜訪活動，也是個很不錯的體驗。

↪︎ 旗袍古裝體驗文

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