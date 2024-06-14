這一次來跟大家分享位在蘆洲家樂福一樓荖子鍋,凡點主餐就享有蔬菜、火鍋料、飲料及自製麵條吃到飽,口味上保有一定水準,停車也極為便利蠻適合愛吃火鍋一訪~

用餐環境 潔淨

菜單

商業午餐價格約落在269元起,一般時段火鍋價格約落在330元起,需+10%服務費

湯底也需要額外加價

用餐時間90分鐘

自助區

有各式蔬菜及丸子

製麵區及冷、熱飲料、冰淇淋都放置門口入口處

好酷唷~這台就是製麵機也很多人說笑稱「被火鍋耽誤的麵店」

飲料區

醬料區

簡單拿了一些蔬菜,蔬菜大致上都算蠻新鮮

和風鍋底+10元

梅花豬鍋$330元

將蔬菜都放下去煮囉~

梅花豬口感吃起來還算不錯,沒有什麼腥味但茜覺得荖子鍋的醬油好鹹...不優

麵條有分細麵及粗麵

麵條口感吃起來好Q彈,真的好吃耶~

這些蝦蝦是520活動送的,口感也很新鮮~

極品麻辣湯底+80元

經濟健身套餐$588元(黑牛、板腱牛、莎朗牛各120克再送白蝦六隻 )

喔喔.....牛肉片的擺盤很不優耶!怎麼將三種肉重疊擺一起,個人覺得至少要分一下吧

極品麻辣湯底 第一口會覺得有辣,這種辣到喉嚨感,再喝一口就會覺得順口很多~

牛肉片拿來涮麻辣湯底或和風湯底都還不錯,因個人喜歡不要太肥的肉~

餐後當然要來根粽合冰淇淋及摩卡咖啡當句點, 今天二個人共花了1100元左右

個人覺得價格有點偏高,但用餐環境及服務態度都很棒,分享三重火鍋給大家參考~

荖子鍋plus家樂福蘆洲店

地址:新北市三重區五華街282號1樓

電話:02-2857-8567

營業時間:AM 11:00~PM 22:00

官方臉書:點我

本篇為個人消費