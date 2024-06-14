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基隆景點推薦》「潮境公園」是基隆市的玩水好景點，因為整座公園山海相連，有豐富的潮間帶可以玩水探險、同時也是浮潛和潛水勝地、規畫良好的人行步道，林蔭散步道及自行車道，還有之前的飛天掃把、鸚鵡螺溜滑梯、魚群雕塑等~~都是熱門的打卡景點，現在又多了潮境智能海洋館，讓這裏變的更精采，如果再接著玩101高地、忘憂谷步道、海科館~，華燈初上時又可以看到迷人的夕陽及九份的浪漫夜景，這樣就是很棒的潮境公園一日遊了

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潮境公園 景點資訊

電話： 02-2469-6000

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

門票：無

營業時間：24小時開放

迷你雙層巴士

開放時間：平日14:00-18:00/假日10:00-19:00(人潮多可能會加開至20:00)

費用：遊園區一圈大約10分鐘/1人50元

下雨天可能停駛，建議出發前先致電詢問

潮境公園 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 潮境公園

Google導航輸入 20240603道路坍方，基隆市交通處公布4條替代道路如下：

新北市瑞芳（瑞濱）地區往基隆方向：改道行駛台62線瑞芳匝道、台2丁線（瑞八公路）、岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和街。 基隆往瑞濱、濱海公路方向：台2線北寧路改道行駛調和街-逢甲路-台2丁線-濱海公路。 潮境公園替代道路：由北寧路369巷（長潭里漁港）進出。 國1往東北角濱海公路（台2線）方向車輛建議提前由大華系統接台62線至瑞濱接台2線。

停車場：

停車場 地址 收費 潮境公園/復育公園 基隆市中正區北寧路369號 $20/時(平日) $50/時(假日) 海洋劇場 基隆市中正區北寧路367號(地下室) 區域探索館 基隆市中正區漁港2街

圖片來源：@國立海洋科技博物館

公車：

車次 路線 下車站 大都會客運2088 基隆女中(八斗子)-市府轉運站 海科館站 首都客運1579 八斗子-臺北 海科館站

台鐵：

瑞芳車站→深澳線→海科館站 基隆車站→轉搭基隆市公車103→於「海科館/碧水巷」下車 七堵車站→轉搭基隆客運R66→於「海科館/碧水巷」下車

潮境公園 迷你雙層巴士

好可愛的雙層巴士來了！！

大人小孩都能搭的隱藏版迷你雙層巴士，需要80元的銅板價，但只在館裏面行走，沒有繞行海邊喔！

平日約下午2~6點出現，假日從早上10點～晚上7點現身，沒下雨都有機會看到，帶你繞園區，輕鬆又愜意

潮境公園 空間環境

台灣水準原點

上次來這一帶把車停在路邊時，發現了這個!! 太可愛了。原來這裏是台灣水準原點!! 太酷了!!

臺灣水準原點就是計算臺灣各地海拔高度的基準點哦

進入潮境公園時，要先經過長潭里漁港及望海巷漁港中間的平浪橋

過了這座橋之後，左邊是長潭里漁港，右邊是開闊的海蝕平台與海景

我們先往右邊走去

海蝕平台 戲水區

來玩的時候，應該算是退潮吧，好多人都下水玩

寬闊寬廣的海蝕平台!!

來玩水或看人玩水，也是潮境公園的重點之一

來這裏吹吹海風欣賞大自然的鬼斧神工真的好療鬱啊，心情也會變的好好

海蝕平台潮間帶可以玩水抓魚蝦，進入內部的這一帶也是玩浮潛或潛水的勝地哦

大碗公溜滑梯 砂池

砂池和大碗公溜滑梯

境智能海洋館 i OCEAN

潮境智能海洋館，這也是海科館的另一獨立館

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三個大片玻璃的其實是咖啡/茶館哦

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走到末端，飛天掃帚景點旁也有幾家提供吃喝的小攤，也是可以考慮喔!!

這一區有幾家小攤販兜售飲料，真的好棒

玩累了，就有地方吃吃喝喝休息一下

鸚鵡螺溜滑梯

巨型鸚鵡螺出現了！！

造型超特殊的鸚鵡螺溜滑梯，下面就是沙坑，小朋友玩的好開心

飛天掃帚

潮境公園的飛天掃帚，可說是潮境公園中最吸睛的景點了！

記得好幾年前一開放時，網路上幾乎都被這裏的照片洗版!!

創作的原意是透過掃把清掃海洋垃圾，減少海中汙染

其實潮境公園園區本來就是一處垃圾集放地，這樣的意象滿好的

魔女小榛果

飛天掃帚真的像極了哈利波特中的飛天掃帚啊

以竹材創作的飛天掃帚，容易被風吹雨打日曬雨淋而破壞

還好這樣的藝術品不用花很多錢，哈哈

這裏也是放風箏的好地點啊

走走散步，可以探險去

靠海的地方，也是公園的盡頭處，一旁還有幾個海裝置藝術

裝置藝術 好好拍

以壯闊的山海為背景，隨隨便便就好拍

潮境公園 附近美食

潮境公園美食餐廳

這裏有幾家餐廳，像是水漾芭里，希臘天空景觀餐廳，傻大姐海景餐廳，望海巷石頭火鍋，都以風景優美取勝，價位偏高，但人潮很多哦！

潮境公園 附近景點美食

長潭里漁港

來到潮境公園可別忘了欣賞一旁的漁港風光

平浪橋左邊是長潭里漁港，也有不錯的港邊風光

一旁叫賣的新鮮漁貨，這也是漁港風情畫之一

等待修船的乾船塢

望海巷跨海景觀橋

離潮境公園不遠處還有一個景點，走幾分鐘到望海巷跨海景觀橋

遠方山景裏的燈光，就是九份!!

如果想玩的更盡興，附近的65高地、80高地、101高地，也都可以排進行程

還有忘憂谷步道，也是網美最愛拍照的IG 打卡景點哦

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