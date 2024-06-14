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三星鄉景點宜蘭免費觀光工廠》【益得食品】，結合了自家的產品銷售點開了【益得畑の菓】，不但是間觀光工廠，還可當作庭園下午茶，有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛三星蔥寶公仔打卡熱點～都超好拍，還有必買的酥皮、伴手禮、甜點，都很推薦，著名的上將梨冰淇淋，味道可是很特別的哦！是三星鄉旅途中的休息站的地方，不但停車方便、洗手間也乾淨，順便來趟三星鄉一日遊吧！
益得畑の菓 店家資訊
- 地址：宜蘭縣三星鄉大義村上將路三段376巷25號
- 營業時間：09:00-18:00
- 電話：03-989-8467
- FB
益得畑の菓 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入益得畑の菓即可到達
- 【停車場】有附設免費停車場或路邊停車，開車來很方便
【益得畑の菓】–益得食品觀光工廠就在三星鄉網羅三公路上，地廣有停車場好停車，開車來的朋友直接開進來很方便
真的很適合下來走走拍照、順便來吃下午茶！
停車場旁還有個養了錦鯉的水池，上回來這裏時，還看到小朋友在一旁
每當我們來此，小貝果總是要在這裏看看魚，他才會滿意的離開
停車位旁就是免費的洗手間，乾淨又寬敞
益得畑の菓 戶外環境
在大馬路旁就看到招牌，開進來往右就是停車場
這裏位於三星鄉間，佔地廣闊門口有擬人化三星蔥的模樣，非常特別
不說可乍看之下還以為像是個蛇吧~~哈哈
這裏本身佔地不小，也有庭園的規畫設計要是天氣好一點，坐在庭園裏喝喝咖啡還滿舒服的
這是著名的三星蔥蛋捲，早期做的人不多，但如今到名產行逛一圈
提供三星蔥蛋捲的烘焙業者可是愈來愈多了，至於它的口感呢，蛋香中帶點蔥香，滿不錯的哦
好大的白鴨媽媽帶著鴨寶寶出遊，真可愛！
戶外座位區也是適合下午茶、吃點心的地方
益得畑の菓 3D彩繪牆
益得畑の菓觀光工廠的牆面上，有幾個可愛的3D彩繪，超好拍！
飛機起來囉！
來杯巧顆粒可可，糖多一點啊！
蛋糕師傅的蛋糕被誰偷吃啦？！
白雪公主
河馬肚子餓餓，衝出來要吃東西
益得畑の菓 酥皮老爹 三星蔥寶
酥皮老爹好可愛，我們也常買這裡的酥皮回家呢！
可愛三星蔥寶寶，因為三星鄉盛產好吃三星蔥啊！
益得畑の菓 咖啡館
咖啡館內有大片玻璃窗，空間明亮整潔
益得畑の菓 菜單價位
這裡有飲料和咖啡菜單組合優惠，冰櫃內小蛋糕以當天販售為主
來個快樂愜意的下午茶
益得畑の菓 必買伴手禮推薦
益得畑の菓伴手禮專區，有些代表宜蘭三星鄉特色的在地美食可以買
宜蘭在地人都知道，宜蘭很多咖啡店、團購蛋糕都是跟益得食品訂的喔！
貨架上滿滿的都是自家的烘焙產品
雖然不像其他觀光工廠一樣，提供大量的試吃產品，但盒子內的試吃品，店家也是大方的提供的
冰櫃裡有必買的伴手禮千萬不要錯過
益得食品可是國內酥皮類產品的代工大戶，像是酥皮濃湯上頭那塊烤的金黃誘人的酥皮，大多都是來自這裏
上將梨冰淇淋
三星的另一項特產，上將梨也用來做成冰淇淋
上將梨可是汁多脆甜的高檔水果，用這個來做成冰淇淋，味道也很不錯哦，入口都是梨子的水果香氣
裏面還有些果肉呢，增添一些口感，很棒，這個我們很喜歡
小蛋糕也是必買，常有家長買來當小朋友下午茶點心
蔥油餅
益得食品蔥油餅也很推薦，我們買回家當早餐，煎來吃剛剛好
雪戀蛋糕
重乳酪蛋糕
益得畑の菓好農市集
益得畑の菓 DIY教室
益得DIY課程豐富多元，可依照節慶不同開立應景課程
母親節．父親節有蛋糕裝飾DIY，皆採預約制！
益得畑の菓 附近景點美食
- 熱門景點：長埤湖精靈村、畑の菓、張美阿嬤農場、安農溪驛站、搖搖洛克馬公園、星寶鄉間小路、天送埤車站、三星安農溪落羽松
- 必吃美食：蘭陽電廠冰棒、味珍香卜肉店、阿婆蔥油餅、阿鳳牛肉麵、畑の菓、大洲肉羹、烏龜島咖啡館
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