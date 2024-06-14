羊肉，對我來說並不是太容易烹調的肉品，要料理得美味，必須對它很是熟悉，所以每當羊肉癮犯了，總是會想要找館子解解饞。

富含鐵質等營養成分的羊肉，在中醫裡屬益氣血的溫補食材，所以除了羊肉爐盛行的冬季外，其實一年四季都很適合選用羊肉進補。

而在中和，有一間隱身於中藥行內的麵店，自行抓取中藥材燉煮湯頭，不僅清甜也不會喝得燥熱，一碗百元有找，適合中永和一帶居民想要簡單吃羊肉的好選擇。

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「廣澤藥膳羊肉麵」的位置並不算好找，且不易停車，建議如果自駕者，可以在附近先找好停車位後再步行過來。

如果搭捷運前往，從南勢角捷運站步行過來約十分鐘腳程，途中也可以在興南夜市晃晃，或是吃完正餐後再尋覓個甜點，都挺不錯的。

在中藥行「廣澤蔘藥行」內用餐，也是種挺特別的體驗。

但店家似乎不太喜歡用餐的客人拍照，所以便草草拍了幾張就作罷，環境是有年代感的中藥行，大概是最具體的形容了。

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▲羊肉麵 $80

既然是在中藥房內，其湯頭自然和藥膳息息相關。

隔壁桌似乎是老闆的母親在看電視，便和我們介紹這湯頭可是以多種中藥材熬煮數小時而成，不燥不上火，特別搭配Q彈的拉麵，讓口感更為出眾。

這的羊肉麵走的是清湯掛面派，但羊肉片給的還算大方，畢竟在這物價飛漲的時代，八十元的藥膳羊肉麵已是難尋。

羊肉口感偏瘦，但因為片的薄加上羊肉味夠，吃起來還是挺過癮；麵條口感稍嫌突兀，但熱愛硬麵的我倒是挺滿意。

最令我喜愛的，莫過於「廣澤藥膳羊肉麵」的湯頭，喝起來很清爽，不會過鹹過油，帶有枸杞等中藥材的甜味，即使把整碗湯一飲而盡，也不會感到口渴或身體燥熱。

▲羊肉麵線 $80

湯頭和羊肉麵相同，但麵體則是選用較有韌性的金門麵線，雖說以麵線來說較有口感，但牙口不好的小孩或是長者都仍能輕鬆享用。​

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廣澤藥膳羊肉麵

地址：新北市中和區忠孝街136號

電話：02-2944-9950

營業時間：11:30-21:00

（用餐日期：2024/4）



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