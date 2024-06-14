台中想吃鍋你會想到哪一家? 平常PAPA也愛約朋友一起吃鍋／一人一鍋，經典系火鍋-肉多多火鍋 ft. 石二鍋 火鍋控大推薦，這兩家肉品海鮮都有一定水準+自由選配，有著濃郁湯底，堪稱火鍋控心頭愛之１。

肉多多火鍋 VS 石二鍋 今天想吃鍋!!

肉多多火鍋-大里國光店

地點:台中市大里區國光路二段297號

營業時間 L 11:30–15:30, 17:30–03:00 (六日不空班)

(六日不空班) 預約專線: (04) 2407 5000

線上菜單: twrododo.com

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慶生生日吃鍋慶祝，壽星有『禮』-肉蛋糕登場就足夠讓全部的人嗨翻天，記得加入樂多多集團APP會員，入會就送肉盤、當月壽星預約送生日肉蛋糕，蔬食自助吧、飲品、冰淇淋通通吃到飽，一點也不誇張，是超級誇張。XD

肉多多/空間設置

每一桌空間都有保留一定的空間距離之外，用餐桌面竟然也不小，當所有餐點上桌後我就發現…必須這麼大才放得下所有的食材。

“這樣的等候區 ” 好貼心，閒著不滑手機，下盤棋吧!

肉多多/蔬食自助吧 268元

自助放題268元起(鍋底費用另計)，海派提供45種蔬食好料自助吧，季節食蔬這裡都能吃到，當天有南瓜，蓮藕，芋頭之外連滷味攤才會出現的芋頭粿都有!!

偏愛各種麵食嗎？這裡當然也有。

想吃飯！ 這裡還有黃金碎滷／豬油拌飯自己來！

餐後想吃霜淇淋還是冰淇淋？通通自己來吧！

｜醬料區

針對不同鍋底搭配不同的沾醬！很對味啊

肉多多｜餐點心得

走進肉多多，當然要點肉肉+自助放題268元起/海派45種蔬食好料，蔬食控絕對會喜歡，而且必須約上當月生日的好朋友一起吃飯，飽到撐啊!

餐點：活力梅花豬、美國牛腹肉

單點-藍鑽蝦6隻、生日肉蛋糕、入會禮:無骨鮮雞腿與活力培根豬。

湯底：爆炒招牌石頭湯、爆炒川府麻辣湯

菜盤各自選擇自己的心頭愛各種鍋餃豆腐蔬菜通通來一點，吃麻辣鍋的朋友建議鴨血一開始就入鍋慢燉，最後享用。

石頭鍋爆香瞬間..好太炸裂!噴發的香氣／招牌石頭鍋 $75 /爆炒川府麻辣湯 $95（鍋底費）

活力梅花豬、美國牛腹肉 的油花分布均勻，肉品品質沒話說。

藍鑽蝦6隻，當天竟然有桌邊服務-去蝦殼，感覺被寵愛了

生日肉蛋糕太美了，捨不得下手破壞，入會禮：無骨鮮雞腿與活力培根豬(左上角) ，滿桌肉肉驚人呈現 !

PA點的是爆炒川香麻辣鍋(辣度約中辣左右) 多種辛香料爆炒出迷人川香氣味，舌尖上的椒麻辣讓人大呼過癮愛吃辣的朋友會喜歡!

爆炒石頭鍋-湯頭喝了一口 Wow OH!! 根本就是石頭鍋遇上砂鍋魚頭湯底啊，湯底本身就有搭配雞肉透鍋石鍋炒香後，依然很嫩

飯好吃啊!

肉多多｜MENU

各種肉品海鮮X人氣湯底通通在這裡Ｘ自助吧無限享用

石二鍋－文心家樂福店

石二鍋對大家來說稱得上是灶咖呀，餐點份量足剛剛好，飲料自助吧自由享用，至於今天你想石頭鍋或是涮涮鍋請選擇吧!

石二鍋/空間設置

位於文心家樂福門市一樓的石二鍋用餐環境蠻大的，吧檯位子適合一個人吃飯，另有這種圓桌(人多)或是雙人座位區，呈現明亮的空間，廚房刻意採用透明櫥窗（非常整潔的廚房）

石二鍋/飲料自助吧

大家愛的檸檬冬瓜冰沙（甜滋滋）無糖飲料提供黑豆茶，需要高湯或醬料需自行取用。

石二鍋｜MENU

至於好康優惠目前安裝王品瘋美食App. 點食成金，筆筆變現金、瘋PAY 秒付超方便、 會員獨享優惠券，詳細活動資訊就要自己加入會員才知道囉！

石二鍋｜餐點評論

石頭鍋／安心雞腿$258／鮮嫩帶皮鯛魚$278 ，菜盤則可以選擇 愛呷菜還是愛呷肉 會有所不同!!

看的出來誰愛吃草 誰愛吃肉了吧！

鯛魚來個近拍，鮮嫩魚肉就這樣

安心雞腿肉的份量比較有存在感

石二鍋- 熱銷第一名經典石頭鍋，先用蒜、洋蔥乾鍋爆香後，加入濃縮雞湯精華與日本到地柴魚汁熬煮，湯頭鮮甜好涮嘴依然這麼甘甜不管搭配海鮮還是肉肉都很適合!!

結尾！評論篇

想吃火鍋的時候你會挑選哪一家？石二鍋或肉多多火鍋的湯頭底蘊都很迷人堪稱經典中的經典，對小鳥胃PAPA來說兩家都是讓我飽到天靈蓋的，今天想吃肉有著大食量朋友－大推肉多多火鍋，今天單純吃鍋（有選擇障礙）那就選石二鍋囉。

Ｍore… 去哪裡吃鍋

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