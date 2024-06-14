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高雄住宿推薦》「高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房」超可愛！你也喜歡三麗鷗明星家族嗎!? 高雄漢來大飯店鄰近高雄港與駁二，本來是許多旅人們探索高雄的住宿首選，現在大手筆將26層打造成三麗鷗主題房，整體沉浸式的夢幻氛圍，真的很到位。不論是Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、酷企鵝、淘氣猴、大眼蛙與蛋黃哥，都能入住專屬的主題房型與他們相擁共眠，共度美好夜晚。還有美樂蒂與酷洛米的神仙組合，這應該只有在夢裏才會出現吧，還有酷企鵝、淘氣猴、大眼蛙與蛋黃哥同聚在一起的主題房都非常有趣。特別是我們這次入住的「Hello Kitty｜優雅巴黎 亞灣家庭房」，還可以欣賞高雄港灣的美麗風情。不但小朋友喜歡，我們也看到好幾組朋友的閏蜜旅行也是選擇入住這裏!一起來看看這裏的精采吧

漢來大飯店 飯店資訊

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07 216 1766

FB、

三麗鷗主題房訂房專線 : 0800 732 266 【也可線上訂房】

漢來大飯店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 高雄漢來大飯店 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

漢來大飯店 三麗鷗主題房介紹

三麗鷗明星大集合!!

「高雄漢來大飯店」特別將26層打造成三麗鷗明星世界，一走出電梯，就會看到8位三麗鷗大明星們在歡迎大家

一出了電梯，立刻讓人童心大發啊，完全展現了三麗鷗明星的魅力，處處充滿驚喜!

讓人懷疑這裏根本是三麗鷗大飯店了!!

三麗鷗主題房詳細介紹：

門板上就可以看到我們今天入住的是什麼房間吧!

從圖案就能知道裡面是住哪位三麗鷗明星

連房卡也是經過特殊設計的～好用心啊

Hello Kitty｜優雅巴黎 亞灣家庭房

打開房門那剎那，全家人都哇了一聲，這~~真的太可愛了，整體呈現的氛圍就連身為大人的我們也童心大發

更不說我們家的二位小朋友高興的手舞足蹈了，太夢幻了!!

不管是裝潢、家具、配色都有三麗鷗明星的風格特色，每個小細節處處充滿驚喜！看的我們目不轉睛呢

這次值得一提的是主題房會有迎賓大使引領我們走進三麗鷗的世界!

除了介紹各項設施，介紹精緻又有特色的迎賓下午茶甜點拼盤，還告訴我們房內的部份的Hello Kitty備品通通可以帶回家，像是拖鞋、盥洗用品、購物袋、杯墊、書桌上的資料夾、房卡~~~簡直讓我們家妹妹高興的又叫又跳呢

這裏的主題房型都非常可愛，從最主要的配色、擺設、都可以在不同的每個角落找到令人驚喜的元素

就連一般的鏡子、衣櫃~~等小細節都很注重，真的好用心啊

我們這次入住的是Hello Kitty｜優雅巴黎 亞灣家庭房，所以特別在窗前設計了一道拱門

感覺就像置身浪漫的法式露台情境，優雅的巴黎風格，彷彿置身在花都中

牆面兩片鏡子剛好也把房間的場景映射在鏡面上

裏面是兩張舒適的沙發椅，壁面則是可愛的獨角獸

這個方向剛好可以看到絕美的高雄流行音樂中心，晚上燈光亮起，華燈初上，璀璨夜景更是令人心醉

窗邊另設有條碼可以掃描，這樣更可以讓我們了解高雄的景觀及環境

晚上夜景更美

我們家小榛果迫不及待東看看西看看，每一樣都愛不釋手~~~一開始就說可不可以多住幾天呢XD

有信封、明信片~~等，這部份是可以帶回家的

三麗鷗樣式的礦泉水!! 嘿嘿，這也是外面買不到的，根本不想打開喝，只想帶回家做紀念呀

冰箱裏有迎賓飲料，也有冰涼的礦泉水

三麗鷗馬克杯也相當可愛，如果喜歡可在一樓購買！

櫃子下方也有可愛的浴衣

連衣櫃這種小地方也佈置的美侖美奐，除了拖鞋還有購物袋，這兩樣一樣可以帶回家哦！

真的太可愛了

可愛的購物袋，把可以帶走的備品打包帶回家，我們家妹妹開心的很呢！

房間裏既然那麼可愛，浴室也不遑多讓，到處都可以看到Hello kitty 的身影

沐浴用品則是三麗鷗明星大集合!!! 真的萌萌噠，會捨不得用啊

牙膏、牙刷~~等備品通通可以帶走！

大浴巾、小毛巾與擦手巾則是三麗鷗明星圖案，有了這些明星加持，尋常的飯店毛巾質感瞬間升級啊

泡澡真是舒服啊

換上三麗鷗粉色的浴衣，好穿又舒適，也好像來到了日本溫泉飯店，超好玩的

最後，禮賓大使還幫我們全家留下最美好的紀念～真的就甘心耶

大眼蛙｜自然草原 精緻客房

來看看其他不同造型的房間吧，這間是大眼蛙｜自然草原 精緻客房

整間是不同顏色的綠色調組成的，非常的清新自然

跟著大眼蛙一起上山下海，感受港都的人文魅力

淘氣猴與玩伴 | 恐龍火山歷險 精緻客房

這間是淘氣猴與玩伴 | 恐龍火山歷險 精緻客房，內容是跟著淘氣猴、酷企鵝、大眼蛙及蛋黃哥一同探索史前恐龍足跡，

嘿嘿，來找找淘氣猴、酷企鵝、大眼蛙及蛋黃哥分別在那裏吧

這間比較中性，一次有三個明星作伴，很不錯吧

這間的衣櫃中一樣充滿驚喜，好可愛的壁紙啊

美樂蒂 & 酷洛米 | 戀愛糖果屋 家庭套房

這間是美樂蒂 & 酷洛米 | 戀愛糖果屋 家庭套房，也算是連通房的設計

特別的雙色設計，粉嫩的紫色和夢幻粉色，心型元素充滿著戀愛般的少女的情懷，其實也很適合浪漫閨密之旅耶

睡在這裏，相信晚上作夢也會嘴角上揚、開心的笑吧

這裏真的太夢幻了，隨便每一間都讓人驚喜!! 太可愛了，我們在這裏除了看到別的家庭外，也看到一組女生閨蜜們入住這裏呢

雖然是大齡女子，但心中還是永遠住著可愛的小女孩，來這裏渡過美好假期，絕對會是一生浪漫的回憶

漢來大飯店 三麗鷗花漾食光下午茶

進了房間另一個重點來囉!別處吃不到的「三麗鷗花漾食光下午茶」

這套點心看似尋常但卻處處有學問!!

首先這兩杯氣泡飲，一藍色，一粉紅，分別代表著雙星仙子（KiKi & LaLa）兩隻人物的配色，很有趣吧

再來，點心裡的每一樣食物都充滿了驚喜的彩蛋，這些食物都是和這些三麗鷗明星有關係哦

像是下層的香蕉是淘氣猴的食物，蘋果是HelloKitty（跟她的身高體重有關係) ，中層的壽司是酷企鵝的最愛，一旁有一碗「蕗蕎」是酷洛米喜愛的食物，上層的甜甜圈是大眼蛙（他們住在甜圈圈池）~~~嘿嘿，相信可以全部猜的人一定不多

如果有全部猜對的朋友，那一定要來拜訪這裏，高雄漢來大飯店幫大家圓夢了，把夢想成真了

這裏有個小卡片解釋的清楚哦！

原來Hello Kitty有5蘋果高、3顆蘋果重；庫洛米最愛吃蕗蕎當點心呢!

一面欣賞港灣美景，一面享受美味的下午茶，真的太享受了

漢來三麗鷗人氣明星主題房 住房專案

漢來三麗鷗人氣明星主題房 住房專案

■專案售價

每房12,800元起(服務費10%與稅費5%另計)

Sanrio Day 週一至週四全房型6折起、週五及週日全房型8折起

2024年主題房HELLO KITTY歡慶生日 當日壽星雙人房5,999起

■專屬禮遇

主題房大使專屬服務 海港自助式早餐(依人數提供) 迎賓茶點與水果 冰箱飲料免費 免費定點定時高鐵與飯店接駁 免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池

三麗鷗夢幻客房 歡樂小棧

在高雄漢來大飯店的26層還有個秘密基地哦，這裏特別把房間改造成的三麗鷗明星拍照區，讓大家一次一次拍個夠

三麗鷗歡樂小棧開放時間為早上10:00 ~ 晚上20:00，這裏是自由進出的，想拍可以隨時就來拍

這裏同時準備了各種三麗鷗卡通圖案手舉牌，能讓入住房客拍個過癮

真的超萌、超可愛的

沒想到小小的空間也讓我們玩了好久，拍到不要不要的

漢來大飯店 大廳

漢來大飯店高貴典雅的大廳

寬廣的大廳，一旁也是人氣咖啡廳!! 另外，這裏的賓客只要穿越專屬的通道，就會進入漢神百貨哦，非常方便

櫃台旁琳瑯滿目的可愛商品

這次入住主題房，會有專職的禮賓人員接待

喜歡嗎!? 這裏也是歡迎選購的哦

入住的同時，每間客房都有一張商品抵用券

漢來大飯店 游泳池與健身房

飯店的休閒娛樂設施集中在11樓，裏面設施包括三溫暖、健身房、露天游泳池、壁球，房客可以免費使用

露天泳池最棒的地方就是可以享受自然的天光與新鮮的空氣，如果不想下水，躺在躺椅喝個飲料、滑個手機也很舒服哦

兩兄妹玩的可開心了!! 這裏的高度不高，所以小朋友玩水家長也很安心

這裏的健身房設備也很齊全。因為有對外開放，所以幾乎各種器材都有，有健身習慣的朋友可別錯過了

面對港灣跑起來!!

漢來大飯店 漢來海港自助早餐

漢來海港自助早餐位於漢來大飯店43樓，用餐空間相當寬廣，如果坐在窗邊還可以欣賞港灣風景呢

這裏的品項非常澎拜，我們當天可是連中午都吃不下了XD ，一路飽到中午，不吃保證會後悔。

早餐澎拜豐盛，中西式應有盡有，而且這裏的旅客比較國際化，像是港、日、韓式的餐點，這裏也看的到

特別是融入台式小吃，像是畫面中的古早味米糕也令人驚喜哦！

還有很台味的台式漢堡，刈包，這是一定要來一個的啊

港點及各式熟食應有盡有

這裏還有現煮麵條耶，早餐來碗熱騰騰的麵食，暖胃又暖心

這裏有現煮的海鮮粥和鹹豆漿哦

台式清粥小菜，非常豐盛吧，還有日式小菜、味噌湯，連納豆都有哦

素食的朋友，這裏也貼心的準備了菜色

品項豐富的生菜區，還有整塊的起司可以現刨現吃呢

這裏的麵包提供的品項種類也很多

重點是很好吃啊，果然是飯店專業的點心房出品的

咖啡、飲品、這裏也有多選擇

現煮區的擔仔麵，上面擺香噴噴肉燥，再加顆滷蛋就非常美味啊

漢來大飯店 心得評價

這次入住「高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房」的感受真的很深刻，除了26層整體沉浸式的氛圍感令人驚喜，小孩子很開心當然是不用說啦，可以讓大人找回失落已久的童心，這才是更難得的呢!! 難怪不只是小孩，也有大人一起來玩。所以，不用遠赴日本的三麗鷗彩虹樂園，來高雄漢來大飯店一樣可以滿足孩提時的夢想，來個小假期，讓生活充滿浪漫回憶！同時這裏離高雄流行音樂中心很近，用走路就會到達，也可以順遊哦！

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