大家知道新莊哪裡有好吃的海南雞飯呢？

軟嫩但不軟爛、每一口都有雞油香，道地風味就在這家！

【好吃雞海南雞飯-新莊新泰店】位於新莊新泰路上，鄰近新莊廟街夜市

，每到用餐時間都大排長龍，明亮、醒目的裝潢總讓人不多看一眼

美食愛好者，一定要來嚐鮮看看囉

店裡裝潢也是走乾淨明亮的風格，白色帶黃色的設計非常清新好看

，讓人眼前一亮，用餐環境整體打造的很舒適耶

這家店的用餐採用自助式，所以顧客有一定的程序來用餐

請先找好座位→點餐領取號碼單→等待叫號機叫號→取餐

好吃雞海南雞飯菜單，餐點有套餐或是單點

看一下菜單會發現這邊賣的不只有海南雞飯唷，還有泰式咖哩、椒麻雞、檸檬魚可以選擇

，價位不貴通通只要100多元就能吃到豐盛的套餐，最基本的海南雞飯是125元

自助區有醬料和雞高湯可以自行取用，用完餐以後，也請隨手將餐具放到回收區喔

雞湯真的是超好喝的，一入口整個雞油香氣很足

我們點了兩份套餐，再加點了一個單點，我們兩個人吃得很飽很滿足

【海南雞腿飯】

海南雞飯三大亮點：海南雞肉＆雞油飯還有調味醬！

搭配三樣配菜，讓整個米飯變得一整個豐盛呀

配菜每天都會不一樣，依照當日現場店家提供為主，搭配新鮮的蔬菜，感覺營養很均衡

一整隻去骨雞腿吃起來就是過癮！

淋上店家特調的蔥油醬及黑醬油，清爽又開胃

上面的雞皮油油亮亮閃閃發光帶點Q彈，皮脆肉嫩甜美多汁，吃起來ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的超有彈性

雞肉真的很嫩，沾醬味道跟我在新加坡當地吃到的味道一樣

雞油飯粒粒分明，米飯裡加了班蘭葉，吃起來真的會唇齒留香耶

【檸檬鱸魚】

鱸魚很厚一片耶，淋上酸甜蒜辣的泰式醬汁，鮮魚亮晶晶的充滿彈性，看起來真的很誘人呢

鱸魚不腥無土味，肉質軟嫩好吃，醬汁酸甜開胃，很入味

可以在海南雞專賣店吃到檸檬鱸魚，很特別，也很好吃，特別下飯

【綠咖哩雞飯】

裡面滿滿的雞肉呢

有椰奶的香氣，濃淡剛剛好帶有一點辣度，醬汁拌飯很讚唷

個人滿愛綠咖哩有夠下飯，小辣吃起來更開胃，雞肉很嫩不會柴

咖哩味很濃郁，一份大概可以讓人扒兩碗飯哈哈

【錫蘭紅茶+檸檬紅茶+羅望子汁】

很少看到店家提供飲品，在這種天氣實在是太解渴了

錫蘭紅茶，茶湯如琥珀色般清透，喝得到濃冽香醇的茶香，微甜甘醇順口

檸檬紅茶，裡面有兩片翠綠的檸檬片，除了檸檬的本身的酸

，還多了清淡的的檸檬皮香氣，味道甘甜清新

羅望子汁，我第一次喝耶，喝起來像酸梅湯，酸中帶點微甜感，天氣好熱，來一杯很消暑

店內優惠：

1、訂購6個便當以上即外送，3公里內免運，超出範圍酌收150元運費。

2、提前一天訂購30個以上的便當，享9折優惠。

小珊珊碎碎念：

新莊好吃海南雞飯推薦！

雞腿肉蠻嫩的，滑嫩咕溜還去骨，搭配靈魂醬汁蔥油醬以及店內特調紅辣醬，吃起來超涮嘴

配菜也一點都不馬虎，這樣的海南雞飯就算天天吃也不會膩

【Info】

【好吃雞海南雞飯-新莊新泰店】

地址：新北市新莊區新泰路42號1樓

營業時間：11:00-14:30、16:30-20:30

預約電話：02-2996-1377

line@：@290sllcs

官方粉絲團：好吃雞海南雞飯

IG：@hcj_taiwan

官方網站：雞博士餐飲

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