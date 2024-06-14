聽板橋的同事說，近期有不少早餐店因應夏天的到來，

開始推出一些特色早餐，而他們有推薦一間他們吃起來清爽，

很適合在仲夏之際吃的品項！叫我趕緊也來聞香一下！

「早安公雞板橋新埔店」鄰近環狀線的新埔民生站或搭乘板南線到新埔站1號出口；

新埔民生站出來後，直直走，就可以看到超多林立的早餐店，

再往裡邊走去就可以看到今天的目的地啦！

早安公雞

早安公雞是以健康取向的早午餐店，搭上由食物原型為出發點，不做過度的加工，

讓早安公雞在雨林般的早餐店中有著一席之地，

加上其用心與創新的品項與承載著台灣早餐文化的精神，

讓早安公雞成為許多人的早餐選擇之一，

今天跟著胖達來開箱這在眾多人心裡面都有著超人氣的「早安公雞」。

早安公雞 板橋新埔店 環境介紹

因開業已經有一段時間，所以外觀上的招牌已經有明顯的掉色，

所以要多留意一下橫豎在上方有著圓形LOGO印著早安公雞的招牌喔，避免錯過啦～！！！

早安公雞店內環境明亮、空間寬敞，甚至還有提供兒童座椅可以使用;

入口處則有一長席的單人座位區，再往裡面則多以二人、四人座的位置為主。

在服務人員的走餐口旁邊有著自助區，可以自行斟水與拿取各式沾醬、吸管、筷子喔！

早安公雞 板橋新埔店 菜單

拿到菜單的同時，胖達馬上就詢問起服務人員目前所推行的夏季餐點是哪些？ 我同事狂推～！！

服務人員很親切的跟胖達介紹目前的夏季新品是以搭配「酸菜」所組成的餐點，吃起來清脆爽口。

目前主要以「秘制酸菜烏冬麵」、「酸菜母雞蛋煎餅」、「酸菜沙茶魚吐司」為主！

另外還有一些特色新品如「烤餅」系列等等。

除此之外胖達還發現早安公雞居然有「關廟麵」當早餐的品項之一，

放在早餐店裡面真的是頗具特色，另外還有「一日早晨飲品」與「老麵堡」、

「笨丸小米糰」、「農場小點心」。

另外還有組合好的套餐～～滿滿的一大盤，每樣都是198元。

最後，胖達聽取了課服務人員的推薦，點了「熱炒烏冬麵 秘制酸菜牛」、

「熱壓吐司 酸菜沙茶魚（鱈魚）」、「蜂蜜起司奶油烤餅」、「爆汁杏鮑菇」、

「布朗尼牛奶」～狂點一輪新品來吃吃看囉！

早安公雞 板橋新埔店 熱炒烏冬麵 秘制酸菜牛

酸菜與蔥花香沿著熱氣散發香味，聞到那微刺激的酸味，讓口水也分泌了不少，

瞬間開了胃，在夏天常常因為太熱而沒食慾這件事情上，真的是一個很好的配菜！

胖達特地選了半熟蛋，讓流出的蛋黃可以在浸入烏冬麵更使之為絲滑。

烏冬麵吸附醬汁，本身Q彈的烏冬麵更軟嫩好入口，夾附著酸菜一起入口，

讓Q軟的口感中還吃的到脆口的酸菜與高麗菜。

牛五花豐富的油脂巧妙修飾了炒過而較乾的肉片。

早安公雞 板橋新埔店 熱壓吐司 酸菜沙茶魚

吐司經過熱壓，趁熱吃還有一番酥脆感！加上裡面有裹上沙茶醬！

咬下的瞬間有被驚艷到，一股熟悉而絕妙的風味，不過這醬料店家應該有再調整過，

保留沙茶風味而不死鹹，而裡面魚肉的部分是選用鱈魚，

除炸的酥脆外，也帶出不少肉汁，讓整體吃起來不會太乾保有濕潤！

早安公雞 板橋新埔店 蜂蜜起司奶油烤餅

起初，胖達以為烤餅是類似像披薩的餐點，

不過實際吃到比較像是之前在永和吃雲南婆婆的「印度鬆餅」。

烤餅烤的略顯焦色並散發焦香，兩圈的蜂蜜則在其中迸出一縷甜蜜香氣。

入口外酥內軟，層次豐富。裡面有包覆乳酪絲，除了甜蜜滋味外還有著鹹香風味，

吃起來讓人覺得適中，鹹香的風味大大調和了蜂蜜的甜膩感。

早安公雞 板橋新埔店 爆汁杏鮑菇

擁有三種調味粉可以添加，胖達是選擇胡椒。

杏鮑菇裹粉的外皮炸得極為酥脆，搭配一點胡椒味的辛香做提味，

本身軟嫩多汁，吃起來好唰嘴。

早安公雞 板橋新埔店 布朗尼牛奶

飄散著一絲巧克力布朗尼蛋糕的味道，入喉滑順，

濃韻的巧克力香與牛奶相合，不會過甜，喝起來 剛剛好！

早安公雞 板橋新埔店 相關資訊

早安公雞整體品嚐下來口味還不錯喔，目前在全台也有超多家門市，

可以去吃吃看近期所推出的夏季新品酸菜系列的餐點喔！

在微酸、爽脆的解膩風味中帶走了夏天的一點燥熱。

這邊胖達也分享板橋新埔店的資訊喔！

店名：早安公雞板橋新埔店

地址：新北市板橋區四維路137巷6號

電話：02-2250-0062

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