石碇，位於新北市石碇區，是一座依山傍水的聚落，三面環山，溪水蜿蜒而過，形成了獨特的自然風光。風景秀麗，擁有豐富的生態資源，鬱鬱蔥蔥的森林，潺潺的溪流，巍峨的山峰，還有多處瀑布、古道，是登山健行、深度旅遊的天堂。

平易近人的淡蘭古道南路

石碇有著眾多秘境步道，是登山健行愛好者的天堂。這些步道或長或短，或平緩或陡峭，各具特色。而其中最具知名且熱門的步道就屬淡蘭古道，由石碇通往坪林的這段古道歷史悠久，曾是昔日往返雙溪、石碇、坪林之間的重要通道，稱為茶道、南路。如今，淡蘭古道南路歷經修整，成為一段段適合親子同樂的健行步道，有極為受歡迎的外按古道、烏塗溪古道及四分子古道。

換亮麗新衣的淡蘭吊橋、0難度外按古道

2023年的颱風來襲造成台灣不小的損失，石碇的淡蘭吊橋也未能倖免。經過評估後，淡蘭吊橋步入了一段修整期。經過幾個月的努力，淡蘭吊橋終於在今年的5月上旬重新開放。

重新開放後的淡蘭吊橋，褪去了原先的滄桑，換上了嶄新的紅衣。鮮艷的紅色，在青山綠水的映襯下，顯得格外耀眼。走上外按古道，遠眺山巒溪谷，一片蒼翠中唯有淡蘭吊橋的那抹紅，吸引著前來健行的遊客們。



淡蘭吊橋是淡蘭古道南路的重要景點，也是石碇最著名的地標之一。吊橋橫跨石碇溪，全長約100公尺，高約30公尺。站在橋上，可以俯瞰石碇溪的壯麗景色，也能欣賞到周圍的山巒風光。外按古道的起點位在淡蘭吊橋，終點為石碇的集順廟，總距離大約2.5公里。

▲淡蘭吊橋上的風景。

▲每當石碇溪的溪水下降時，裸露出河床上的特色岩石。

▲遠眺淡蘭吊橋，那抹紅特別顯眼。

▲外按古道僅有跨越吊橋後需要走一小段的上坡階梯，其餘皆為平緩好走的步道。

▲外按古道中，個人喜歡的步道景觀之一。

▲古道尾聲，石碇溪流旁有一顆巨石，靜靜地守候著。

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夏日消暑的溪畔健行：烏塗溪步道

烏塗溪穿行在青山綠水之間，沿著烏塗溪左岸，有一條平緩的步道。沿途風光秀麗，走在溪畔旁可以欣賞到烏塗溪的綺麗與幽美，感受溪水流動帶來的清涼，也能就近觀察到當地豐富的自然生態。而離起點不遠處，還有留存石碇早年的運煤橋，中途有一棵幹花榕樹的大板根，值得遊客與其合照留念。

烏塗溪步道的起點位於石碇集順廟，終點為北47四分子格頭的岔路牌，全長距離約為2.1公里。一路平緩，是屬於輕鬆好走的步道之一。

▲烏塗溪步道是一條溪畔步道，離溪水很近，可以坐在岩石旁泡泡腳丫子。

▲烏塗溪的溪水清澈見底，能觀賞到許多不同種類的魚兒。

▲步道中的幹花榕，其大板根猶如扇子般，巨大的模樣，突顯人類的渺小。

▲一路都走在溪畔上，離溪水特別近，所以能在夏日感到溪水的清涼。

▲烏塗溪步道的景觀。

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穿越歷史，探索自然的幽然秘境：四分子古道

四分子古道是一條擁有百年歷史的古道。古道全長約1.5公里，起點為蛇舌子10號民宅旁，終點為月扇湖山登山口。

「四分子」的地名源於先民開墾時，這裡被分為四股開墾，因此得名。而四分子古道是昔日四分子通往月扇湖的要道，如今是條兼具歷史和自然風光的古道。古道上仍保有石板橋、石砌土地公廟、駁坎及煤礦遺址等，這些遺蹟見證了這裡曾經的繁榮。

距離入口處有一石板橋為糯米等材料築建而成，石橋附近立有一石碑，感謝當時居民捐獻造橋所立，附近更有飛瀑直下而形成猶如古井大小的潭水，光入口的景觀就足以令人佇留許久。以前的農業社業偏愛男丁，是因為男丁才有很大的力氣做勞力相關的工作，比如採石、打石，將一顆顆石頭打磨成需要用的建材，建造成房、駁崁等建設，而古道中也遺留下早年間原要挪做他用之石，鑿痕深而可見。途中，還會遇見以石頭建造的三合院，放至過往是戶大戶人家呢！

▲距離入口處不遠，就有一座古橋，以糯米等材料築建而成。

▲古橋下方。

▲早年要被挪作他用的石頭，鑿痕深，猶如虛線畫過。

▲土地公廟都是當地居民所建，用於祈求平安。

▲離土地公廟不遠，有一木材形如虎，供奉於石頭之下，年代已不可考了，

▲第二座古橋，橋上的風景一片翠綠，石縫中有溪水流淌。

▲古道上的石碑，上面刻有「柳綠花紅真面目」之字詞。

▲古厝的門柱攀爬著藤蔓，其旁的大樹為我們撐起太陽傘，讓人可以短暫的在此休息一會兒。

▲植物覆蓋了早年人家所建的駁崁。

▲據說，早年的過路人若感到某些路段〝怪怪的〞，就會在石頭上放置金紙。

▲以石頭建造的三合院。

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石碇網美景觀餐廳：武林逸亭

武林逸亭是一家隱身在烏塗溪步道終點前的網美景觀餐廳。餐廳的戶外裝潢以渡假風格為主，室內外都設有多個拍照打卡點，吸引不少網美前來朝聖。

餐廳內外皆設有多個拍照打卡點，如花牆、吊椅、躺椅、天空之梯等，還設置欇影棚般的專屬美拍空間，以粉色少女風格為主。

其餐點的口味不錯，有義大利麵、炒烏龍麵、飯食等，甜點推薦肉桂捲及擁有可愛外表的傻鴨奶凍。整體來說是一家適合拍照打卡、聚餐的餐廳。

▲武林逸亭二樓室內的美拍空間，粉色的色調，滿滿的少女心風格。

▲其主題很適合喜愛浪漫風格拍照打卡的人。

▲粉色沙發座。

▲輕輕一晃會抖動個不停的奶凍。

▲外表酥脆，每一口都有肉桂香氣的肉桂捲。

▲拿鐵上的拉花都有可愛的圖案。

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探索蜜蜂的奇妙世界

蜜蜂是重要的授粉昆蟲，在自然界中扮演著不可或缺的角色。蜜蜂採集花蜜和花粉時，會將花粉沾染到身上，從而幫助植物進行授粉。據統計，全球約有三分之一的農作物需要仰賴蜜蜂的授粉。

位於新北市石碇區的碧禧工坊，不僅是一家蜂蜜工坊，更是一家養蜂人家。想要克服恐懼，了解蜜蜂，那麼碧禧工坊是很好的選擇。在這裡，可以近距離觀察蜜蜂，了解牠們的採蜜、築巢、授粉等行為。通過了解和接觸，會發現蜜蜂其實並不像我們想像的那麼可怕，牠們甚至對人類有著極大的貢獻。



而蜜峰的產出物，如蜂蜜、花粉、蜂蠟等，皆是有益處的食物與材料，我們透過體驗以蜂蠟為主的簡單配方，就可以輕鬆製作出天然的護唇膏了。

▲碧禧工坊。

▲養蜂箱，一掀開上蓋就有密密麻麻無數的蜜峰。

▲創立人現場示範如何從蜂巢內取出蜂蜜。

▲從來沒吃過整塊蜂蜜，於是就買了一盒來品嚐。

▲蜂蠟護唇膏的材料很簡單，蜂蠟、橄欖油、精油及唇膏管。

▲透過隔水加熱的方式，即可完成混合物。

▲趁混合物尚未冷卻硬化，趕快倒入唇膏管。

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當地人報路：石碇的茶園秘境

石碇位於台灣新北市，是著名的茶葉產地，以生產文山包種茶聞名。石碇茶園的所在地不像坪林那般容易抵達，也因如此，石碇的茶園就像秘境一般，散發著一股獨特的魅力。

旺來製茶園位於石碇的格頭里，是一家歷史悠久的茶葉製造廠。製茶園成立於1980年代，由周啟生先生創立。周先生出生於石碇，自幼就對茶葉有濃厚的興趣。他從父親那裡學習了茶葉的種植和製作技術，並在多年來的實踐中積累了不少經驗。旺來製茶園的茶葉曾多次獲得獎項，深受消費者的喜愛。

目前，旺來製茶園由周啟生先生及其夫人、兒子共同經營。茶園與一般的觀光茶園不同，走向更為專業，並提供茶葉導覽及品茶體驗，讓遊客們能更深入了解茶。

▲旺來製茶園。

▲旺來製茶園的茶葉是比賽的常勝軍，其獎牌已掛滿室內。

當日到訪旺來製茶園，我們有幸品嚐到四款茶茗，分別是：文山包種茶、培香包種茶、東方美人茶及蜜香紅茶。

文山包種茶是石碇最具代表性的茶葉，以其清香甘醇的滋味而聞名。而旺來製茶園的文山包種茶，茶湯清澈明亮，香氣高雅，滋味甘醇。培香包種茶是將文山包種茶經過烘焙而成的茶葉，其香氣更加濃郁，滋味也更加醇厚。東方美人茶是台灣特有的一種茶葉，由於所取之的葉子較短，必須依人工採摘；東方美人茶的香氣獨特，滋味甘甜，香氣迷人，甜而不膩。最後是蜜香紅茶，是一種以人工香料熏製而成的茶葉，香氣甜美，滋味醇厚。

品嚐完四款茶茗後，我們在小老闆的帶領下，走進了旺來製茶園的茶園中。茶葉已採摘完畢，茶園經過機器採摘，透露著一股整齊的美感。放眼望去，茶樹排列有序，像一排排整齊的士兵，守護著這片茶園。

沿著小路向上攀爬，來到茶園的最高處。從這裡望去，可以俯瞰整個茶園。青山如畫。遠處的山脈連綿起伏，令人心曠神怡；近處的茶園翠綠欲滴，像一塊巨大的地毯。微風拂過，深深地呼吸著這清新的空氣，感受著大自然的饋贈。

旺來製茶園的茶葉深受消費者的喜愛，如果您是茶葉愛好者，不妨來來此參觀和品嚐。

▲當日上午剛採摘下來的茶葉，正透過陽光照射後的熱氣進行萎凋。

▲茶園與遠處的山巒。

▲隨意一拍都是迷人的景像。

▲很喜歡山脈清晰的模樣。

▲在遠處眺望，卻又像近在眼前。

石碇的人文景觀十分豐富，也是一座充滿魅力的鄉鎮。若有時間不妨找一天前來石碇進行一趟深度旅行。