

餐廳名稱：山姆漢堡 Sam's Burger

消費時間：2024年05月

地址：950台東縣台東市信義路186號

電話：089-311760

營業時間：週一至五11:00-14:00、17:00-21:00；週六日11:00-14:00、17:00-21:30

每人平均價位：250元、每人低消60元

支付方式：現金

有無包廂：無

推薦菜色：牛肉堡系列

官網：https://www.facebook.com/SamsBurger.tw



其實本來就沒有特別愛踩點美式漢堡店，對我來說太大顆漢堡加上濃郁的醬料很容易膩口，

又曾經追過幾次美式餐車，不是等到天荒地老、導致期待太高的失落感，

就是漢堡麵包已泡軟、漢堡排已是冷掉的各種傷心食物…

去年來台東參加活動就發現山姆漢堡，用餐時間店內都滿滿人、店外也會有人排隊等待中，

一直到這次台東六天五夜小旅行，可以認真停留台東玩耍，

且山姆漢堡正對面就是旅人驛站鐵花文創館的停車場，

當然就趁剛營業就來報到囉！



進門有一區面對牆的座位，



還有一些雙人座、四人座，

桌上擺有番茄醬、黃芥末醬、鹽、跟不確定是不是胡椒，

我們都偏愛原始調味，所以忘了研究桌上這些調料，



這小告示很可愛！我們一進店內確實就有聽到後廚傳來啪~啪~啪~的聲響，







一入座，店員就遞上菜單囉，

菜單上漢堡內容物都清楚列出來，身為什麼都想吃一口的我真的很難選擇，

附餐飲料及部分單點飲料都可以免費續杯，



附餐飲料先上，大大杯喝起來就過癮，



這是我的BBQ碳烤牛肉起司堡 (270元)，

一開始覺得生菜量有點少，但吃起來整體搭配得恰恰好，



漢堡麵包表面烤得香香脆脆，單吃也好吃，

每日手打的牛肉漢堡排超多汁，



上面這影片拍攝前已先壓了一次了，再壓又壓還是這麼多肉汁，

培根、起司、多汁的漢堡排整個吃起來好過癮啊！

整份牛肉起司堡吃完已飽，但好吃得還有點意猶未盡；



仁夫的炙燒明太子牛肉起司堡 (270元)，

炙燒明太子讓整體香氣更加提升，牛肉漢堡排真的很厲害，直接單吃也很可以！

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