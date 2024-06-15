日本的連鎖咖啡店非常多,除了大家耳熟能詳的星巴克之外,還有蠻多日本在地品牌可以選擇.

在眾多的日本連鎖咖啡店,有些品牌也有來台灣展店.

像是Doutro羅多倫咖啡,上島咖啡,Komeda's Coffee客美多咖啡,星乃珈琲店,都在台灣找得到分店.

這次住宿的酒店離上野車站不遠,也和很多地鐵站相鄰,所以這附近其實還蠻多日本連鎖咖啡店.

今天就挑CAFFE VELOCE,來體驗一下日本連鎖咖啡店.

「CAFFÈ veloce」是日本 C-United 企業其中一系列的咖啡連鎖店，主打迅速、自助式取餐。招牌是紅色邊框搭配細瘦字體，充滿文青風格。內部裝潢走復古文青風，充滿暖色系燈光，讓人一進店裡就感覺到安心。鹹食以熱狗堡、三明治為主，也有基本口味的義大利麵。店鋪空間和其他咖啡連鎖相比較寬廣，座位多，不用搶位子。大部分店舖都附有免費WiFi，但插座量較少，因此吸引較多短時間談生意的商務旅客。



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「Veloce」在義大利文的意思是「快速」。我們的目標是提供貼近每個人需求的客戶服務，並努力提供快速的產品和愉快的服務。

Café Veloce 於 1986 年在代代木開業，最初是一家自助咖啡店。我們透過重視每個人的空間的空間設計和平靜的氛圍，持續為顧客提供舒適的日常生活，目前在全國擁有約160家門市。

Café Veloce 的前身是 1965 年在東京福生市開業的“Coffee-kan Chat Noir”。 Chat Noir 在法文中是黑貓的意思，因此黑貓的象徵。黑貓與「Coffee House Chat Noir」店名一起書寫了歷史，至今仍是 Café Veloce 備受喜愛的象徵。

在 Café Veloce，我們希望透過繪製一隻在休息時依偎在您身邊的黑貓的符號，我們將成為顧客熟悉且舒緩的存在。我們希望你思考，“當你意識到時，你就一直在這裡。”

以上資料摘錄自CAFFE VELOCE官網

CAFFE VELOCE官網

https://c-united.co.jp/veloce/

紅底白字的招牌,其實在日本街頭非常的醒目,辨識度也很高.

站在對街,我已經注意這間店兩天了.

會找這間咖啡店的原因,除了近之外,就是台灣沒有分店.

來日本旅遊如果要吃早餐,除了飯店提供的早餐之外,也可以在便利商店買簡單的飯糰,三明治和蛋糕來吃,不然就是要來咖啡店吃早餐.

而我看過一些旅日的Youtuber們,多半都會選擇在連鎖咖啡店吃早餐.

CAFFE VELOCE有提供早餐的套餐組合,非常的方便.

不會英文沒關係,不會日文沒關係,看圖點餐就可以了.

這裡的店員反應很快,馬上就可以處理.

基本上就是三種三明治再加上五種飲料可以選擇,淺顯易懂.

不趕時間的人客,可點現做的餐點內用或外帶.

趕時間的人客,也可以選擇這些已經做好的三明治,或是一些簡單的蛋糕及餅乾.

簡單點了Morning SET A和C,再加上咖啡和紅茶.

回來才查了資料,分別是:

Breakfast Special A

Toast Sandwich Melty Cheese & Tuna - Cheddar Cheese -

+Black Tea / Black Tea with Lemon

Breakfast Special C

Toast Sandwich Melty Cheese & Ham - Mozzarella Cheese -

+Weak Coffee

基本上,不踩雷,再訪的機率會很高.

一個SET才480日圓,換算成台幣約100元左右,其實是不貴.

到星巴克吃的早餐都超過這些錢了,真的很值得推薦.

而且沒有因為價錢便宜,餐點就隨便做喔.....

因為內用的人客越來越多,所以就沒有拍室內的照片.

簡單來說,這裡的用餐環境還不錯,餐點也很OK.

如果各位人客住宿的酒店沒有提供早餐,可以考慮到酒店附近的日本的連鎖咖啡店吃早餐.