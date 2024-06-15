餐廳：光一一個時間

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02-2767-6300

營業時間：10:00~18:00(六、日到19:00)

臉書：https://www.facebook.com/guangyitw/

IG：https://www.instagram.com/guangyicafe/

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這間在松菸超美的湖水綠木屋前身是閱樂書店，現在則是由雄獅集團旗下的光一咖啡承接，這個空間原本是日治時期建造，已經有80年歷史的一個育嬰室，在保留下原本的外貌後打造成全新的「光一一個時間」。

「光一一個時間」的設計延續了外觀的復古綠為主色調，同時室內在吧檯後方以「時光之窗」為主視覺，透過影像捕捉城市光影中流動的每個瞬間，行走的時鐘代表著我們在時光裡前進，環狀的燈管就像天幕一般，隨時間展現色彩變化，整體呈現出一種復古又摩登的風味。

光一一個時間店內是一個長條形的空間，後方還有一區比較高的段差，有點像是坐在地板上的可愛座位，這裡除了是一間餐應、咖啡店之外，還結合了旅行、文化、音樂等多元元素，可以用來策展和舉辦旅遊講座。

光一一個時間的菜單基本延續了它們的早午餐系列，但最特別的是有松菸限定的部分，像是結合台式雞蛋糕的「初蛋糕」，有獨特煙燻肉桂味的製菸廠西西里咖啡和致敬老台北的「老台北蛋蜜汁」，以及將煙燻烏梅以布丁手法呈現的「煙燻烏梅的節奏藍調」

這次我們點了「北非燉蛋鑄鐵鍋夏卡蘇卡佐巧巴達麵包」(NT.360)，夏卡蘇卡是以色列人的經典早餐，流行於地中海周邊國家以及中東北非等地，以洋蔥番茄熬煮出摩洛哥風格紅醬，加上半熟水波蛋和起司，搭上麵包一起享用，酸甜醬汁帶一點點微辣香氣，有點像是歐式燉菜的料理，豐富蔬菜感覺營養又健康，也是在早午餐店比較少見的選擇。

帕瑪森薯條佐蜂蜜芥末醬(NT.180)，薯條搭配起司就是邪惡的美味阿! 光一一個時間提供了多樣的早午餐選擇，還有義大利麵、沙拉，配菜部分除了薯條還有例湯和比較特別的竹炭黑色炸雞可以選，飲料則是除了咖啡、茶飲之外還有健康果昔，甚至也有供應葡萄酒，加上前面提到的松菸限定款，有相當多元而豐富的選項給來訪的客人，喜愛比較偏歐系風格美食的朋友們可以來嘗試看看喔~

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