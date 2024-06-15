新竹最強Buffet吃到飽「食譜自助百匯」，一年一度黑鮪魚現切秀又來啦！上百道料理，應有盡有，搭配上日韓美食季，真的很值得你來一趟芙洛麗大飯店～

新竹最強Buffet吃到飽，絕對非芙洛麗大飯店「食譜自助百匯」莫屬了！一年一度的黑鮪魚現切秀又來啦！東港直送的黑鮪魚，重達221kg，超級壯觀！7/15前加碼供應期間限定黑鮪魚生魚片吃到飽！不只這樣，「食譜自助百匯」7/1前還有日韓美食季，現場料理真的多到讓你選擇障礙！鐵板料理區的現煎生食級大干貝、沙朗牛排不要錯過！生魚片&壽司區也是應有盡有，天使紅蝦刺身、炙燒干貝、比目魚握壽司都給我夾爆！包括冷盤螃蟹、蝦子等等選擇，根本就是海鮮控的天堂！炸物、烤物區也是我很喜歡的一區，飲料區除了現打新鮮果汁之外，還不能錯過現拉Asahi生啤酒，飯後還有各式小巧精緻的蛋糕以及現點現做的舒芙蕾鬆餅，搭配哈根達斯，真的好吃到升天！下次家庭、公司聚餐、約會就來新竹芙洛麗大飯店「食譜自助百匯」吧！

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「Fleur Lis 芙洛麗大飯店」就位在新竹市鬧區，距離新竹火車站步行只要10分鐘，不遠處就是Big City遠東巨城購物中心，開車來可以停在飯店內停車場，消費滿500元可折抵1小時，最高折抵三小時停車。「食譜自助百匯」就在芙洛麗大飯店1樓，想要吃好吃滿的朋友，一定要準時報到！

內用空間非常寬敞舒適，桌與桌之間都有一定距離，方便取餐行走。

黑鮪魚現切秀就在飯店1樓大廳，現切秀之前還能拍照，當天是東港直送的黑鮪魚，重達221kg，真的超大隻！想觀賞東港直送黑鮪魚現切秀的朋友，6/14(五)晚上17:30還有今年最後一場唷！想吃的朋友請抓緊時間訂位，把握芙洛麗「食譜自助百匯」一年一度的黑鮪魚盛宴！

6/14(五)晚上17:30東港直送黑鮪魚現切秀，同時舉辦「猜我多大鮪」活動：

只要6/14晚餐消費之成人，皆可獲得摸彩券一張！猜中鮪魚重量區間者，將抽出10名免費獲得食譜自助百匯平日午餐招待券二張（限量10組），精準猜中鮪魚重量者可獲得食譜假日晚餐招待券兩張（不限組數）。另外從5/31~7/15止，生魚片區皆會供應黑鮪魚生魚片，除了早餐平日午餐之外，其餘用餐時段皆有提供唷！

切割秀結束後，每一桌都會送上熱騰騰現切黑鮪魚生魚片。

《價位》 成人 小孩

平日早餐：$600 $360

平日午餐：$998 $599

平日晚餐：$1098 $659

假日早餐：$600 $360

假日午餐：$1390 $834

假日午午餐：$1290 $774

假日晚餐：$1390 $834

※銀髮/壽星享9折優惠 餐券乙套10張(即享95折)

※0-3歲：免費｜4-5歲：$220｜6-11歲：半價

※壽星需出示本人證件

※銀髮族優惠適用65(含)歲以上

《冷菜冷盤區》

韓式辣魷魚、日式一口蟹、白蝦、櫻花蟹、牛蹄蟹、現切中卷、海瓜子、智利貽貝、澳洲M7和牛塔塔、韓國冷麵、磯煮鮑魚、韓式柚香帆立貝、泡菜軟殼蟹以及各式沙拉。光是冷盤區就有超過30種菜色，而且大部分都是海鮮居多！

數不清的螃蟹、白蝦、貽貝、海瓜子各式各樣的海鮮，菜色都補好補滿不怕你吃。

《熟食區》

熟食區真的是應有盡有，芥末章魚燒烤餅、焗烤馬鈴薯時蔬、北海道奶油一口蟹、韓式泡菜豬肉鍋、海膽醬海鮮義大利麵、韓式大醬燉牛胛肉、櫻花蝦高麗菜、德國豬腳、照燒豬肋排、韓國海鮮煎餅、鮮蒸生蠔水果莎莎、春川辣炒雞、酒蒸蛤蜊、韓國牛肉拌飯，更還有現點現做的港式片皮鴨，菜色豐富多樣化，各國風味到精緻料理一應俱全，保證能滿足你的味蕾。

這道「海膽醬海鮮義大利麵」，黃色的海膽醬汁，滋味濃郁充滿海味。

《烤物區》

這一區有烤香魚、鹽焗泰國蝦、日式醬油丸子、明太子手羽先、韓風起司辣烤雞肉串、烤五花肉、烤牛肉、明太子馬鈴薯、京都白味噌鮮魚燒、松阪豬、焦糖葡萄柚，這根本是迷你日式居酒屋了吧！

「明太子手羽先」、「明太子馬鈴薯」口感味道都很有水準，「鹽焗泰國蝦」也是秒殺菜色，肉質很彈牙～「焦糖葡萄柚」同時吃到脆脆的焦糖以及多汁的果肉，必夾！

「鮮蒸生蠔水果莎莎」酸酸甜甜的醬料，完全去掉生蠔腥味，這道很好吃！

《炸物區》

這一區有炸蝦天婦羅、季節野菜合盛、炸水晶魚、炸豬排、章魚燒、韓式炸雞、炸銀絲卷，選擇非常多樣化。

「日炸蝦天婦羅」超大隻，吃起來超過癮，而且補的速度很快～

《鐵板料理區》

現煎生食級大干貝、沙朗牛排、丹麥梅花豬、蒜香奶油泰國蝦、爐烤肋眼牛排，這一區超熱門，畢竟現煎生食級大干貝真的太誘人！

表面煎到恰恰的「生食級大干貝」，咬下去鮮甜多汁，真的非常好吃，每人每次只能拿兩顆，我至少拿了三輪，也很推薦現煎的「沙朗牛排」，口感起來非常鮮嫩，鐵板區的料理都很有水準。

《現煮鍋區、湯品區》

這一區有泰國蝦泡菜豆腐鍋、薑絲蛤蜊湯、XO醬珠貝海鮮煲、雲林黑蒜牛肉湯、鮑魚松露粥、韓式部隊鍋、日式豚骨拉麵、酥皮濃湯，最大亮點之一就是這碗「雲林黑蒜牛肉湯」，滋味鮮甜，不誇張好喝到續了三碗！

《生魚片&壽司區》

重頭戲生魚片有黑鮪魚、東港旗魚、鮭魚、黃金魚、鯛魚、天使紅蝦刺身，其中黑鮪魚刺身只供應到7/15，想吃的朋友請把握！

壽司則有炙燒比目魚鰭邊肉、炙燒干貝、雪花牛、伊比利豬火腿、鮭魚起司、玉子燒、鮮蝦以及花枝握壽司。

另外還有特上軟殼蟹、龍蝦沙拉等等四種手捲，以及色彩繽紛的花壽司，絕對能滿足你對日料的口腹之慾！

當天吃的生魚片都很新鮮，不管是鮭魚、黑金刺身都相當鮮甜肥美，連天使紅蝦都非常脆甜又沒腥味～「炙燒比目魚鰭邊肉握壽司」膠質豐富，炙燒後香氣更逼人～「炙燒干貝握壽司」鮮嫩又多汁，推薦要吃！

「鮑魚松露粥」奢華高級的滋味，一定要來一碗。

「天使紅蝦刺身」非常大一隻！重點是肉質彈牙，滋味鮮甜沒腥味。

《蒸物區》

這一區有上海小籠湯包、可愛動物包子、蟹黃燒賣、紫米珍珠丸、港式魚翅燒賣、鰻魚飯、日式蒸蛋、土瓶蒸、清蒸三點蟹、智利貽貝等等選擇，動物包子有狗狗跟企鵝，可愛到捨不得吃了！精緻的港點也都很好吃都很想吃，各夾一個準沒錯。

《飲料區》

Asahi生啤酒、新鮮果汁、咖啡機、珍奶、罐裝汽水、TWININGS茶包。現拉Asahi生啤酒不能錯過，非常爽口好喝～

《甜點&水果&冰淇淋》

當天水果區有提供六種當季水果、奶酪、果凍以及龜苓膏。

琳琅滿目的甜點櫃，看的好療癒。

甜點區有各式小巧精緻的蛋糕、泡芙、慕斯、法式塔、可麗露，以及瑪德蓮、馬卡龍、北海道戚風蛋糕等等，包準你選擇障礙發作！

冰品區有美國「Häagen-Dazs 哈根達斯」、紐西蘭「泰利斯冰淇淋」，還有來自泰國的「MINGO 明果冰淇淋」三種品牌！口味選擇超過20種，完全能滿足甜點控啊！

甜點區還有現點現做的舒芙蕾鬆餅，再加上哈根達斯，根本是咖啡廳等級的夢幻甜點！

《麵包區》

有各式餐包、可頌、司康及巧克力爆漿包，旁邊還有果醬可以搭配。

超級推薦「巧克力爆漿包」，中間是超濃郁的巧克力醬，巧克力控不要錯過。

說到新竹最強飯店Buffet，肯定非芙洛麗大飯店「食譜自助百匯」莫屬，食材種類豐盛又新鮮，很適合帶家人、朋友來這慶祝重要的節日，當然公司聚餐也很適合～現在還推出當季盛產的黑金刺身以及鮪魚現切秀，根本就是海鮮控的天堂～對了！壽星、65歲銀髮族、住宿房客來用餐，都享有優惠唷！