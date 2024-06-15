





今年4月底開幕新店，食光杯複合式餐飲基隆八斗子店，主要提供 義大利麵、燉飯焗烤、燴飯、披薩、炸物、甜品、飲料 等等，價位親民，食材新鮮嚴選，營業時間從上午11:00～23:00，附近住民有福啦～ 宵夜時段不再找不到東西吃啦～！！！







基隆八斗子美食 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 地理位置 交通資訊

食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 座落於 基隆海科館 旁，周邊景點非常多，有 基隆潮境公園、深澳鐵道自行車八斗子站 等等，門口就有公車站牌「八斗子街口」站。













基隆八斗子平價美食 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 環境介紹

以海底世界為主題的複合式餐廳，座位設置以2～4人座為主，人多可以併桌，提供兒童座椅，用餐環境乾淨舒適。



採點餐結帳後，至座位待餐，以 現金支付 為主，也提供 行動支付 （line pay、街口支付），內用、外帶、外送都OK～！！！















▼ 點餐櫃檯





▼ 營業時間





▼ 提供外送服務、支援行動支付

▼ 點餐櫃檯▼ 營業時間▼ 提供外送服務、支援行動支付





基隆八斗子平價義大利麵 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 人氣菜單

除提供 義大利麵、燉飯、pizza 之外，另外也有中式燴飯，飲品、甜點類，全時段營業，可以從早午餐、下午茶，一路吃到晚餐、宵夜，餐點價位大約落在NT$150上下，份量又多，CP值真的很高～！！！



▼ 菜單（menu）









▼ 菜單（menu）





普羅旺斯雞排奶油白醬義大利麵

以義式香料下去醃漬的無骨雞排，吃起來帶著淡淡的迷迭香氣，經過油炸的雞排，口感酥脆，卻不油膩，奶油白醬義大利麵的奶香濃郁，佐以季節時蔬做點綴，而且份量相當飽足。













加勒比海鮮總匯奶油白醬義大利麵

以 鮮蝦、透抽、花枝 組合的海鮮總匯義大利麵，可以更換白醬、紅醬、青醬或是（+NT$30焗烤），也可以製作成燉飯，選擇還蠻多的。













熱帶雨林 ＆ 藍色多瑙河

熱帶雨林（芒果+藍柑橘），帶著香甜的水果風味；藍色多瑙河（優格+藍柑橘），喝起來像可爾必思氣泡飲，夏天喝起來沁涼消暑。



▼（右）藍色多瑙河、（左）熱帶雨林

▼（右）藍色多瑙河、（左）熱帶雨林





美式脆薯 ＆ 黃金雞米花

經典的炸物小點，美式脆薯外層炸的金黃酥脆，卻依然保留馬鈴薯的內層軟綿，不會酥炸過頭，導致整根薯條乾乾的，熱熱吃最好吃。黃金雞米花，大人、小朋友都愛。

















米蘭迷迭香嫩雞披薩

薄皮的8吋個人pizza，拉絲的起司香氣迷人，披薩外圍的餅皮烤的剛剛好，不會太過硬，米蘭迷迭香嫩雞口味還不錯吃。



















［ 店家資訊 ］



食光杯複合式餐飲基隆八斗子店

地址：

基隆市中正區漁港三街70號

電話：

0983 194 652

營業時間：11:00～23:00

（週一公休）



粉絲團：

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557975300921 地址：基隆市中正區漁港三街70號電話：0983 194 652營業時間：11:00～23:00（週一公休）粉絲團：





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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。