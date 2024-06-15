今年4月底開幕新店，食光杯複合式餐飲基隆八斗子店，主要提供 義大利麵、燉飯焗烤、燴飯、披薩、炸物、甜品、飲料 等等，價位親民，食材新鮮嚴選，營業時間從上午11:00～23:00，附近住民有福啦～宵夜時段不再找不到東西吃啦～！！！
文章目錄
1. 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 | 地理位置 交通資訊
2. 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 | 環境介紹
3. 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 | 人氣菜單
3-1 普羅旺斯雞排奶油白醬義大利麵
3-2 加勒比海鮮總匯奶油白醬義大利麵
3-3 熱帶雨林 ＆ 藍色多瑙河
3-4 美式脆薯 ＆ 黃金雞米花
3-5 米蘭迷迭香嫩雞披薩
基隆八斗子美食 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 地理位置 交通資訊
食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 座落於 基隆海科館 旁，周邊景點非常多，有 基隆潮境公園、深澳鐵道自行車八斗子站 等等，門口就有公車站牌「八斗子街口」站。
基隆八斗子平價美食 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 環境介紹
以海底世界為主題的複合式餐廳，座位設置以2～4人座為主，人多可以併桌，提供兒童座椅，用餐環境乾淨舒適。
採點餐結帳後，至座位待餐，以 現金支付 為主，也提供 行動支付（line pay、街口支付），內用、外帶、外送都OK～！！！
採點餐結帳後，至座位待餐，以 現金支付 為主，也提供 行動支付（line pay、街口支付），內用、外帶、外送都OK～！！！
▼ 點餐櫃檯
▼ 營業時間
▼ 提供外送服務、支援行動支付
基隆八斗子平價義大利麵 | 食光杯複合式餐飲基隆八斗子店 人氣菜單
除提供 義大利麵、燉飯、pizza 之外，另外也有中式燴飯，飲品、甜點類，全時段營業，可以從早午餐、下午茶，一路吃到晚餐、宵夜，餐點價位大約落在NT$150上下，份量又多，CP值真的很高～！！！
▼ 菜單（menu）
普羅旺斯雞排奶油白醬義大利麵
以義式香料下去醃漬的無骨雞排，吃起來帶著淡淡的迷迭香氣，經過油炸的雞排，口感酥脆，卻不油膩，奶油白醬義大利麵的奶香濃郁，佐以季節時蔬做點綴，而且份量相當飽足。
加勒比海鮮總匯奶油白醬義大利麵
以 鮮蝦、透抽、花枝 組合的海鮮總匯義大利麵，可以更換白醬、紅醬、青醬或是（+NT$30焗烤），也可以製作成燉飯，選擇還蠻多的。
熱帶雨林 ＆ 藍色多瑙河
熱帶雨林（芒果+藍柑橘），帶著香甜的水果風味；藍色多瑙河（優格+藍柑橘），喝起來像可爾必思氣泡飲，夏天喝起來沁涼消暑。
▼（右）藍色多瑙河、（左）熱帶雨林
美式脆薯 ＆ 黃金雞米花
經典的炸物小點，美式脆薯外層炸的金黃酥脆，卻依然保留馬鈴薯的內層軟綿，不會酥炸過頭，導致整根薯條乾乾的，熱熱吃最好吃。黃金雞米花，大人、小朋友都愛。
米蘭迷迭香嫩雞披薩
薄皮的8吋個人pizza，拉絲的起司香氣迷人，披薩外圍的餅皮烤的剛剛好，不會太過硬，米蘭迷迭香嫩雞口味還不錯吃。
［ 店家資訊 ］
食光杯複合式餐飲基隆八斗子店
地址：
基隆市中正區漁港三街70號
電話：
0983 194 652
營業時間：11:00～23:00
（週一公休）
粉絲團：
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557975300921
食光杯複合式餐飲基隆八斗子店
地址：
基隆市中正區漁港三街70號
電話：
0983 194 652
營業時間：11:00～23:00
（週一公休）
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。