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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 今於朝食&今於串燒酒食｜營業到凌晨兩點的深夜食堂 主打熱炒、串燒 搭配獨門醬汁涮嘴夠味 一吃就上癮。菜單價位(台中西屯)

今於朝食&今於串燒酒食｜營業到凌晨兩點的深夜食堂 主打熱炒、串燒 搭配獨門醬汁涮嘴夠味 一吃就上癮。菜單價位(台中西屯)

2024-06-15 18:05:00 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：114
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1109篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：

今於朝食&今於串燒酒食店家資訊
place台中市西屯區市上石南八巷30號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中西屯區串燒店推薦！人氣秘醬銅板價串燒口袋名單今於朝食&今於串燒酒食

金魚為主題的深夜串燒居酒屋 從晚上六點營業到凌晨兩點

逢甲夜貓子們宵夜美食的好地方 隱身在小巷內

現點現烤 定價平民、菜色多元 餐點口味、串燒功夫有保證

YUNO最愛串燒、熱炒料理 火候到調味都恰到好 

用餐環境舒適 非常適合下班後來小酌聊天的好地方 

原文: 今於朝食&今於串燒酒食｜營業到凌晨兩點的深夜食堂 主打熱炒、串燒 搭配獨門醬汁涮嘴夠味 一吃就上癮。菜單價位(台中西屯)

今於朝食&今於串燒酒食在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:今於朝食&今於串燒酒食

今於朝食&今於串燒酒食營業時間:今於朝食（早午餐系列，限定 08:00 - 15:00）今於串燒酒食串燒酒食系列，限定 18:00 - 02:00） 公休日：星期一

今於朝食&今於串燒酒食電話:0987-201-323

今於朝食-早午餐ＦＢ:點我

今於串燒酒食-串燒系列ＦＢ:點我

1051798189_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食ＩＧ:點我

今於朝食&今於串燒酒食址:407台中市西屯區上石南八巷30號   地圖點我

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以今於朝食&今於串燒酒食為主

文章內有今於朝食&今於串燒酒食地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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下載.jpgInstagram ID：yuno051991054848722_c.jpg1054848722_c.jpg

今於朝食&今於串燒酒食位於台中市西屯區上石南八巷30號   

鄰近逢甲商圈 主打純手工、現點現烤的銅板價串燒   

附近有汽車收費停車格 交通網絡相當便捷   

不管是搭乘大眾運輸、騎車、開車前往聚餐都蠻方便的

不用擔心遇到找不到停車位的冏境   相當適合家人、三五朋友們相約同享    1056326594_c.jpg

今於朝食08:00–15:00也有販賣早午餐   下次再來吃吃看

新鮮的串燒們擺在冷藏空間裡      種類相當多可選擇！   1056327789_c.jpg

今於朝食&今於串燒酒食金魚為主題   並搭配金魚櫥窗 招財的橘紅色金魚超級療癒的   1059138072_c.jpg

用餐環境寬敞   日式居酒屋格局   分為2-4人桌及6人桌 

氣氛熱鬧但不會像居酒屋那樣喧嘩 蠻喜歡這樣的氛圍

溫暖的燈光顯得非常放鬆    相當適合下班與好友同事 一起來大口吃肉、大口喝酒   1059136598_c.jpg

採自助式服務 餐具、酒水、調味料都是當自己家自己拿取的1059206249_c.jpg

酒類提供了多種啤酒、清酒、燒酒 不喝酒也有可爾必思、汽水、茶類   可搭配串燒、熱炒一起享用

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒

喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

今於朝食&今於串燒酒食 主打平價串烤、熱炒、炸物

多樣化餐點算是相當平價   餐點都是現點現做  

從生食開始烤需要一定時間 所以客人多時 需要耐心等候1059137396_c.jpg

等待時間差不多約20分鐘左右   一盤又一盤的串燒、熱炒上桌 聞著空氣中的香氣   真的超餓的！ 

YUNO這天點了豬事大吉拼盤、松露蛤蜊湯、宮保皮蛋、章魚燒&明太子蝦子麵包、樹子炒水蓮 大魷魚兩吃    1059137396_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜宮保皮蛋

這道宮保皮蛋可是熱炒店必點的下酒菜 鹹香的醬汁與煎炸過的皮蛋混合在一起

椒香麻辣配上Q彈皮蛋 香辛可口 非常開胃 真的是越吃越下飯   也是一道下酒好菜   1059632538_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜豬事大吉

來吃串燒怎能不點肉呢！豬事大吉內含豬五花金針、豬肉串青蔥、豬肉串剝皮辣椒、

豬肉串皮蛋、豬肉串油條、甜不辣、洋蔥、米血 "杏鮑菇/青椒/香菇"擇一"

我們選的是杏鮑菇   豬肉肉質軟嫩不柴 青蔥脆口 油條香脆、剝皮辣椒辣香

金針菇層次感十足 油脂巧妙融化在其中

外層的豬肉烤得相當香酥脆，非常夠味好吃！

烤的有點焦香   而且完全沒有肉腥味 好吃到讓人停不下來

甜不辣&米血加上獨家秘醬的迷人香氣 一吃就愛上

不會因為冷掉串燒就變乾或變硬   來這裡真的便宜又吃得飽   1061357315_c.jpg

鹹豬肉鹹香夠味 肉質鮮嫩Q彈 真的又香又好吃   1061357819_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜章魚燒&明太子蝦子麵包

想有點飽足感可試試濃郁的明太子蝦子麵包   濃郁明太子醬鹹香海味

搭配上鮮蝦及吐司 當主食也很適合

章魚燒蝦子麵包被一大把柴魚片覆蓋   隨著熱氣不斷舞動

鹹甜的口感 滋味相當不錯 上桌趁熱趕快品嘗才是最佳口感喔      1061358407_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜松露蛤蜊湯

下班後就是來一碗這個蛤蜊湯 真的暖心又暖胃

每顆蛤肉都很飽滿Q軟 湯頭鮮美 帶點松露清香很順口    1066712960_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜魷魚兩吃

魷魚做成醬烤及鹽烤   貼心的幫忙切成適合入口的大小

中間還附上美乃滋 吃起來甜鹹綜合

邊緣帶有一點焦香的感覺 口感紮實之中也帶有Q彈的新鮮感    1068540323_c.jpg

1057723925_c.jpg今於朝食&今於串燒酒食｜樹子炒水蓮

熱炒店超經典的一道料理 爽脆的水蓮菜和破布子的鹹香完美結合

吃起來鮮甜甘醇 還有微微的蓮香   來這邊一定要吃吃看   1066712555_c.jpg

今於朝食&今於串燒酒食 串燒、炸物、熱炒 料理都相當不錯

用餐不限時 而且營業到凌晨兩點   夜貓子半夜睡不著覺、想找人聊天談心事的都很適合

適合三五好友一起前來聚餐大塊朵頤同時聯絡感情啦！

不妨週末就來約一攤來吃吃看唄

YUNO聲明：

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如果您跟我口味不同 也希望理性指教

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