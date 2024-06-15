這間豆腐冰靠著口耳相傳的好口碑，在地深耕多年，是員林人才知道豆腐冰店！店內主打招牌手工製作豆腐酪，光是口味就有杏仁、抹茶、鮮奶、芋香、鴛鴦五種可選，配料部分共有12種可選搭，比較建議第一次來朋友直接選擇綜合圓或綜合豆類，因為一次可吃到三種料。份量給得不手軟，價位更是佛心，重點銅板價就能嚐到，完全是炎炎夏日必吃冰店！

地址有點隱密，若不是員林在地人也很難會繞進這帶，它其實就在大同路和育英路交叉路口，鄰近彰化地方法院後方、鼎味炭火薑母鴨員林店、員林游泳池附近，這裡不太好停車，建議可以前往地方法院附近停車格找車位，步行至店面不會太遠。

早期於員林大同路起家，後來搬至員林育英路四年多，因此從創業到至今靠著豆腐酪打拼超過17年，如今若與在地人問起，哪裡有好吃豆腐冰，大家異口同聲喊著就是杏甜阿～擁有好口碑高人氣得它秉持著堅持食材，用料更實在。

環境與裝潢更漂亮，特別是青花瓷風印花磚與復古純白鐵花窗門面，甚至還設置拍照打卡區，早期木製板凳，加上藍色窗框，經過都會忍不住想窺探一眼。

店裡內用環境以潔白色與淺灰設計，配上馬卡龍燈飾與灰白色桌椅妝點，使整個空間感清新又舒爽。然而室內座位約可容納25人左右，分別有四人座和靠牆座位，無論是與朋友或自己來吃冰都不會感到壓力，不僅如此就連內用都有冷氣開放，夏季高溫有冷氣先加分。

冰底都是鋪上滿滿刨冰，刨過後的冰塊細密又柔軟，待朔型壓緊緻後淋上少許糖水，在與豆腐酪和配料一起吃，層次口感十分豐富。

鮮奶豆腐冰+綜合圓

「鮮奶豆腐冰+綜合圓」是店內最受歡迎，就連我自己也喜歡。冰底先舖上滿滿剉冰與糖水，繼續將整份完整鮮奶豆腐酪放在上面，再利用刀子輕劃九宮格，一上桌宛如冰花狀的美貌，此時加上咀嚼系芋圓、地瓜圓、珍珠、煉乳，滿滿一碗好拍又好吃。

用湯匙挖起一口鮮奶豆腐酪，入口時鮮奶自然香衝擊口腔，醇厚奶香尬著適中甜度，天啊～美味至極，而且珍珠彈牙不硬，地瓜圓與芋圓，紮實又有Ｑ感，嚼起來香氣十足，吃完清爽不甜，完全可以再來一碗！

抹茶豆腐冰+綜合豆類

抹茶控快筆記！當抹茶豆腐冰碰上綜合豆類插出意外火花，你看看～J款抹茶豆腐酪顏色實在誘人，尤其是倒進剉冰中瞬間，感受那彈Q又有波動感的抹茶畫面，看了令人垂涎三尺，想偷偷咬一口(笑)，接著陸續加入紅豆、綠豆、薏仁，最後淋上煉乳，視覺感豐富又澎湃～

嚐一口抹茶豆腐酪，抹茶帶有溫順的茶香味，雖然口感微苦卻多了少許甜韻，重點甜度也不會太甜，而且我蠻喜歡薏仁，顆顆飽滿，咬起來軟硬度適中，再來紅豆和綠豆煮得鬆鬆綿綿，再搭配剉冰和抹茶豆腐酪一起吃，冰冰涼涼超消暑。

杏仁豆腐冰+芝麻醬

阿文呵咾甲會觸舌的「杏仁豆腐冰+芝麻醬」絕對必點！話說杏仁豆腐冰+芝麻醬，竟然只要65元銅板價，價格相當佛心，更厲害的是將原味豆腐酪與天然杏仁片結合，透過技術與火侯掌控，杏仁呈現出溫和不刺激風味，口感純又好吃，而且呀～吃起來口感Q彈滑嫩，介於布丁和奶酪間感覺，尤其是細緻感非常到味。

眼前畫面超級療癒，白嫩又彈Ｑ的自製杏仁豆腐酪劃上幾刀，直接躺在剉冰中間相當霸氣，最後再淋上自磨芝麻醬、煉乳、糖水，整碗視覺效果超獨特！挖起一口放入口中，杏仁純味與芝麻濃香在口中化開，宛如芝麻杏仁茶般的美味，對杏仁情有獨鍾千萬別錯過。

鴛鴦豆腐冰+大甲芋頭

這碗「鴛鴦豆腐冰+大甲芋頭」也很多人點，尤其是鴛鴦豆腐酪有著咖啡般的色澤，迷人般的紅茶香，口味上有點像港式茶錯覺，吃進嘴裡香嫩滑口滋味在口中彈跳。此時港式香氣雖然濃郁卻清爽不膩。接下來更讓我驚豔是芋頭塊直接給四大塊，不僅吃得過癮，重點還是使用大甲芋頭每天新鮮熬煮三小時，每一口都能嚐到芋頭香氣，吃起來口感桑桑綿綿又有顆粒感，甜度也是適中，吃完很有飽足感。

幸福帶著走

單顆40元/五入200元/十入400元，買十送二

喜歡吃豆腐酪朋友有福啦！除了享用豆腐冰外，店家也有販售豆腐酪禮盒組，分別有單顆、五入、十入可選，不僅手提禮盒設計有質感，就連杏仁、鮮奶、芋香、鴛鴦、抹茶五種口味通通吃得到，想在家品嚐下午茶或是送禮都非常推薦唷。

整體心得：這次介紹的「杏甜豆腐冰」絕對要收錄，因為他們家吃起來清爽又不死甜，加上店家手工製作的配料、自己研發五種豆腐酪，口味獨特又好吃，吃完會想再回訪，炎炎夏日就來杏甜吃碗清涼豆腐冰吧～

杏甜SINGTEN 豆腐冰

地址:彰化縣員林市育英路576號

營業時間:12:00~21:00(週一公休)

電話:04-8331883

粉絲團:杏甜豆腐冰