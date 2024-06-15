台中特色早午餐推薦！這間位在台中北區的柚子早午餐很特別，不僅大份量，餐點更是結合了日式串燒，還有日本料理才會出現的日式炒烏龍、鮭魚親子炒飯及手卷等通通在柚子早午餐都吃得到，還有甜點現烤起酥派糖糖也超推薦

柚子早午餐位置

柚子早午餐為在台中北區篤行路的巷弄中，從英才路大麵羹旁的巷子走進來就可以看到，距離篤行國小、台中二中，英才公園不遠，外觀帶有美式工業風的感覺，是說附近不太好停車，建議在外頭綠園道上找路邊停車格再走進來

柚子早午餐環境

柚子早午餐內用空間非常寬敞，裝潢非常有質感，環境乾淨，燈光明亮，除了2-4人的座位，還有6人座位區，非常適合多人來聚餐呢

柚子早午餐菜單

海陸雙拼拼盤 360元

柚子早午餐最有份量的早午餐就是這道海陸雙拼拼盤啦！可以自選兩種主餐做搭配，有炸蝦、牛肉串、雞肉串及松阪豬，糖糖選了牛肉串搭配松阪豬的組合，一旁還附上了胡麻沙拉、現烤軟法麵包、洋蔥炒蕈菇、滑蛋及栗子地瓜

松阪豬的份量還不少，將松阪豬煎至微微焦香，再撒上些許胡椒增添香氣，口感爽脆多汁，帶有豐富油脂

牛肉串是採用美國牛肋條，烤至約八、九分熟，肉質軟嫩帶有咬勁，富有濃郁的牛肉香氣，會讓人越嚼越香

炸蝦飯捲拼盤 160元

柚子早午餐還有飯捲拼盤，糖糖選了炸蝦飯捲拼盤，飯捲裡頭包入炸蝦、小黃瓜、蛋捲等配料，將飯捲直接一口塞，口感超豐富，旁邊還有附上胡麻沙拉可以搭配享用

鮭魚親子炒飯 260元

在日本料理才吃得到的鮭魚親子炒飯，沒想到在柚子早午餐也吃得到，現炒鮭魚炒飯，上頭還淋上滿滿的鮭魚卵，看起來超誘人

炒飯炒得粒粒分明，不油不膩帶有迷人的鍋氣香，裡頭滿滿的鮭魚肉及蛋絲，搭配嗶嗶啵啵的鮭魚卵，口感相當豐富，鮮味十足

水果穀物優格 150元

喜歡吃優格的朋友，在柚子早午餐也吃得到，這裡的水果穀物優格裡頭包含五種當季新鮮水果及穀物，吃起來酸酸甜甜的，層次相當豐富

水果起酥派 120元

飯後甜點來的柚子早午餐的人氣甜點水果起酥派，現烤香酥的起酥派，內餡搭配自製卡士達及當季新鮮水果，起酥派吃起來相當酥脆，搭配新鮮水果及奶香濃厚的卡士達醬，好吃不甜膩

麥茶拿鐵 120元／水果蘇打 160元／拿鐵 150元

飲品糖糖還蠻推薦柚子早午餐的水果酥打，採用蔓越莓果醬搭配氣泡水，裡頭加入新鮮水果點綴，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩

這間柚子早午餐真的很特別，將日式料理與早午餐做結合，在澎派的早午餐拼盤中還可以吃到日式串燒，餐點豐富，用料實在，還有日式炒烏龍麵、超狂鮭魚親子炒飯及日式手捲及飯捲通通吃得到，激推水果起酥派，內餡豐富，口感超酥脆，台中特色早午餐推薦