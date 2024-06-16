南投必買伴手禮推薦，
除了知名的日月潭紅茶、蛋捲、麻糬等，
埔里竟然有間Google五星評價伴手禮，
『珍棧南瓜瓦片』，
購買前還能試吃，
相當吸引原本就喜愛杏仁瓦片的Bunny
瓦片全程採用手工製作餅乾，
堅持使用天然簡單的原料，不含添加物，
門市內就能直接看到製作區域，
看起來相當乾淨，
環境衛生讓人放心
架上的滿滿的瓦片，
口味有南瓜瓦片、葵花籽瓦片、
原味杏仁瓦片、紅茶杏仁瓦片，
每一罐瓦片都是 NT$ 200，
買三罐 NT$ 500
服務人員相當熱情，
Bunny第一次購買，
服務人員不停的提供試吃，
試吃給的相當大方，
有選擇障礙完全不用擔心，
試吃後喜歡再買，
Bunny直接混搭買六罐～
必買招牌南瓜瓦片，
Bunny還購買了杏仁瓦片、紅麴杏仁瓦片，
綜合包裡面是獨立包裝，
正好用來送禮
一開罐就能聞到餅乾的香氣，
清楚可見瓦片十分真材實料，
表面滿滿的南瓜籽，餅乾薄厚度適中，
吃起來微甜、清爽，越嚼越香，
讓人忍不住一口接著一口，
不論是下午茶或是嘴饞時都適合來一片，
營養、健康又美味～
『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』
營業時間：
09:00–17:00
地址：南投縣埔里鎮大成5巷1號