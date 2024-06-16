南投必買伴手禮推薦，

除了知名的日月潭紅茶、蛋捲、麻糬等，

埔里竟然有間Google五星評價伴手禮，

『珍棧南瓜瓦片』，

購買前還能試吃，

相當吸引原本就喜愛杏仁瓦片的Bunny



瓦片全程採用手工製作餅乾，

堅持使用天然簡單的原料，不含添加物，

門市內就能直接看到製作區域，

看起來相當乾淨，

環境衛生讓人放心



架上的滿滿的瓦片，

口味有南瓜瓦片、葵花籽瓦片、

原味杏仁瓦片、紅茶杏仁瓦片，

每一罐瓦片都是 NT$ 200，

買三罐 NT$ 500



服務人員相當熱情，

Bunny第一次購買，

服務人員不停的提供試吃，

試吃給的相當大方，

有選擇障礙完全不用擔心，

試吃後喜歡再買，

Bunny直接混搭買六罐～



必買招牌南瓜瓦片，

Bunny還購買了杏仁瓦片、紅麴杏仁瓦片，

綜合包裡面是獨立包裝，

正好用來送禮



一開罐就能聞到餅乾的香氣，

清楚可見瓦片十分真材實料，

表面滿滿的南瓜籽，餅乾薄厚度適中，

吃起來微甜、清爽，越嚼越香，

讓人忍不住一口接著一口，

不論是下午茶或是嘴饞時都適合來一片，

營養、健康又美味～



『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

埔里珍棧南瓜瓦片 | 官網





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營業時間：

09:00–17:00



地址：南投縣埔里鎮大成5巷1號

