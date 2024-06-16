桃園藝文特區美食/賣超過50年鴨肉料理專賣店開新分店啦【鴨肉榮藝文店】現剁鴨肉盤/當歸鴨腿湯/炸透抽/燙活蝦/麻油乾麵線這幾道都好吃捏!(食記附~鴨肉榮菜單)

現剁鴨肉盤吃的到鴨肉鮮甜味!

今日晚餐餐食(短影片) 點我

鴨肉榮藝文店

電話:03-358-8856

營業時間:11:00~02:00

地址:桃園市桃園區南平路336-1號

粉專: 桃園市美食小吃-鴨肉榮

原文網址 桃園藝文特區美食/鴨肉料理專賣店【鴨肉榮藝文店】現剁鴨肉盤/當歸鴨腿湯/炸透抽/燙活蝦(賣超過50年老店開新分店啦)鴨肉榮菜單

桃園大廟(景福宮)廟前開超過50年鴨肉老店(鴨肉榮)最近在藝文特區開了新分店!

來桃園總圖書館、X-PLUS創世界文創聚落、桃園展演中心看展、看表演又多一處台式料理覓食餐廳

鴨肉榮藝文店 店址位在(桃園展演中心)旁南平路上

內用環境走文青風!

全店潔白色系搭配淺色木質桌椅!完全跳脫(傳統鴨肉店)給人一種悶熱、油膩之不舒服感!

店門口有菜單可看! 餐食可外帶

(外帶)可以掃下圖QR碼線上點餐! 若訂購大量便當有外送服務!

桃園大廟前(鴨肉榮老店)小紫沒吃過!

會知道這家開幕不久(藝文店)是大仁哥最近在附近工作!午休老闆就近帶他們來這吃午餐！

下班回家後跟小紫說: 大廟前鴨肉老店在藝文特區開新分店了。再找一天晚餐不要煮帶愛嚐鮮愛分享的我來吃吃!

大仁哥的工作(時間長)下班回到家超過晚上9點、10點算日常

今晚哥又晚下班啦! Call紫晚餐別煮了! 等他下班再帶我來(鴨肉榮藝文店)吃晚餐!

別人的宵夜時光、常是我倆吃晚餐時刻

藝文店營業時間從中午11點到凌晨2點( 中午~無午休時段)即便下午3、4點來用餐也ok

內用一樓與二樓都有用餐座位

自己找位子坐；再掃桌上的QR碼點餐! 手機送單後記得到櫃檯結帳(才會出餐)

有兒童餐椅。二樓用餐環境~小紫等等文末再分享

若有餐食遇『完售』會顯示在(線上點餐單內)

沒帶手機用餐或年長(長輩)不會使用手機點餐!

可到櫃檯向店員索取紙本菜單請店員協助點餐

菜單2024-5/30拍攝，避免未來店家菜單內容或單價調整更新(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

點套餐約可省5~10元喔!

剛剛看很多桌一人用餐客人都直接點套餐吃

聽最近去吃飯朋友說: 現在用餐打卡有送飲料

(雪碧/可樂/美粒果/蘋果蘇打... 擇1)

這...可能是這幾天才推出的新活動？ 我們來吃晚餐(宵夜)這天還沒有!

大仁哥會帶小紫來鴨肉榮藝文店

(沒帶大廟鴨肉榮總店)吃晚餐最大原因

哥發現(藝文店)有賣他在總店沒看過的小菜(比方)燙白蝦、冷筍沙拉、炸透抽...

涼拌小菜類會展示在(冷藏櫃) 豬拌豬頭皮/小魚花生/涼拌豬肝/黃金泡菜/小黃瓜/皮蛋豆腐...(我有點泡菜)

若想小酌有賣:金色三麥(晃晃白啤與蜂蜜啤酒)

未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障

開放式廚房 餐食製作過程(一覽無遺) 這點我還蠻喜歡der

內用檸檬水、冷泡茶 自助無限暢飲

佐醬~胡椒/醬油/烏醋/辣椒油放在自助區讓客人自取!

使用完記得將辛香料放回自助區(讓其它客人也能使用)

餐具放在自助區抽屜內

哥工作(責任制)今晚回到家已晚上9點

洗個澡來藝文特區『鴨肉榮』吃晚餐時已經晚上10點多

我們的晚餐"食"光也是別人的宵夜時段~拍了張餐食合照後開動啦!

當歸鴨腿湯+麻油乾麵線(套餐) $180元

(套餐價格比單點便宜10元)

哥說:當歸鴨腿湯可說是鴨肉榮必點招牌!

之前他去總店都會點當歸鴨腿麵線吃! 知道我不是很愛吃(湯類)麵食!最後才會點這個組合讓我嚐鮮！

鴨腿肉很大支! 咬第一口就能吃到鴨肉燉煮後入味『當歸鴨腿肉香』肉質嫩口好咬食!

不會有硬到咬不動或柴柴的肉感!

尤其是鴨腿皮入口滿是當歸藥膳香! 嘴裡滿滿鴨皮膠質

當歸湯頭濃郁尾韻回甘! 鹹度嘟嘟好~喝起來很順口

很適合想吃溫補藥膳燉品者食用!

(缺點)可能燉煮時有加鴨腿熬製？出餐時又沒有將多餘油脂撈除! 會覺得略油了點！小紫個人覺得若能瀝掉一些油脂肯定更棒!

哥說: 他之前在總店都點(當歸鴨腿麵線)吃居多!

可能是麵線會吸附當歸湯油脂？所以他沒遇過此情形!只知道從小到大有吃(鴨肉榮)必點一碗當歸系列湯品吃! 總之~這家的『當歸湯頭』是我喜歡喝的順口藥膳味蕾!下次有再來會想再點食!

麻油乾麵線 (若單點一份50元)今天是點套餐組合

麵線熟度恰到好處! 不會太硬也不會太過糊爛!

一上桌立馬趁熱將麵線與油蔥酥拌勻(再開吃)

油蔥應該是店家自炸？ 蠻香的!麵線帶著濃郁麻油香、口感微Q鹹度嘟嘟好搭當歸湯是很棒的組合

燙地瓜葉 $50元

點餐時我有先問店員: 燙青菜固定只有一種？還是還有其它選項？

店員回: 依當日採購時蔬為主(不固定)

今天有: 豆芽菜/地瓜葉/空心菜

我選燙地瓜葉!

道很像拌淋煮鴨肉高湯+蒜頭；帶著蒜香嫩口地瓜葉(配飯、配麵食)很下飯

現剁鴨肉切盤分成1人份、2人份與1/4隻

每每回台中紫爸幾乎都會剁鹽水鴨當下酒肉食或正餐的配飯菜餚! so我們在桃園外食就比較少吃!加上可能前陣子小紫曾吃過(某家)現剁鴨肉太死鹹有陰影已好一陣子外食不敢再點!

哥說: 他們最近上班午餐常吃(鴨肉榮藝文店)

老闆都有點鴨肉切盤、品質穩定又吃的到鴨肉甜

點了1/4隻鴨肉 $230元 (指定前段)

店員說: 客人點1/4隻鴨肉盤她們都是隨機現剁(不固定是鴨前段or鴨後段)

若客人有指定部位時(他們)會視當下現場已剁之鴨肉部位(盡可能)滿足客人的需求! 但~若當時已剁鴨隻剛好『無前段』鴨胸部位就無法按照客人指定的鴨肉部位出餐喔!

我們蠻幸運的~哥有如願吃到鴨胸肉

現場觀察了一下！

有點鴨肉盤客人似乎都比較喜歡吃(後段)腿肉居多

哥說:工作太晚下班!大半夜才能吃晚餐! 他不想再辛苦的啃骨頭吃鴨肉! 1/4隻鴨肉切盤點『前段』出餐時鹹水鴨肉『會』去骨再切片! 免啃骨頭即可輕鬆夾食

也對啦! 我覺得(1/4隻前段)也超適合親子家庭用餐點食

這盤鴨肉切好! 似乎沒有再淋(煮鴨肉高湯)？屬剁好舖上薑絲即出餐『鴨肉盤』

鴨肉若放太久或煮太柴店家常會多一道淋鴨肉高湯動作!

第一次吃鴨肉榮的我!

第一片鴨胸肉先品嚐(不沾醬)滋味! 肉質新鮮吃的到鮮甜鴨肉香! 鴨胸肉沒有淋高湯竟然還保有濕潤口感! 嫩口不柴好咬食

沾佐店家自煮味噌醬搭醬油膏

甜甜鹹鹹~味噌醬香配鴨肉蠻好吃的! 我喜歡這家不會死鹹味噌醬(醬香)會回甘

炸透抽 $180元 哥說: 這道也是最近他們有來吃都會點食的炸物!

透抽切一圈一圈沾裹薄粉漿油炸! 炸粉內綠綠點點是海苔粉

我自煮時怎麼沒想到海鮮與海苔粉這麼搭呀!

這盤炸透抽很新鮮! 口感Q脆而且還吃的到透抽鮮甜味喔！很涮嘴~我和大仁哥倆人您一塊我一塊的搶著夾食(那畫面)真好笑! 很新鮮也好吃!

今天冷盤小菜有: 鯊魚煙/沙拉魚蛋/冷筍沙拉/燙白蝦

冷筍沙拉(時價)屬季節性小菜。份量看起來很多~擔心不曉得會不會太貴吃？(我沒點so也沒問單價)

燙活蝦 $180元 白蝦是大隻尺寸 (附)山葵醬與醬油膏

蝦子新鮮!蝦殼好剝! 冷食吃的到白蝦甜且口感Q彈

沾佐芥末油膏 帶著哇沙米香(不會嗆辣) 配薑絲吃(哥)的最愛!

現炸排骨飯 $130元 有3樣配菜!

青菜類配菜不會有油膩感!

高麗菜脆甜、蒸蛋很大塊~蛋香味十足!滑嫩細緻

炸排骨屬古早味風味! 帶骨排骨肉~若能再切小塊一點點會比較好夾咬食!份量看起來也會比較多一點

豬里肌排骨有醃漬入味! 沾裹乾地瓜粉油炸後~肉嫩不硬!微微酥香

自助區免費冷飲(檸檬水與冷泡茶) 都是無糖飲品

很適合吃炸物或肉食後喝一杯(解膩)順便清新口腔。

黃金泡菜 $50元 酸酸甜甜脆口多汁很開胃

廁所在2樓! 男女生分開(各1間)

行動不便長輩用餐若想上洗手間略顯不方便!

二樓用餐環境 以4人桌為主! 靠近窗邊有一桌6人桌

2樓也有佐醬、餐具區 但! 自助區免費冷飲~好像需要一樓裝盛!

食後心得: 桃園在地人對鴨肉榮的評價很兩極。我是從沒吃過~

大仁哥有說:藝文店是第三代年輕老闆掌店(餐食品質)控管的不錯! 哥因工作之便最近吃了幾次! 覺得品質穩定才敢揪小紫來吃(否則)哥超怕被我邊吃邊打搶! 今天第一次吃鴨肉榮!我覺得並沒有網路說的那麼糟呀！餐食新鮮度都有！料理口味也都有到味！唯二美中不足的是『當歸鴨腿湯』略油。『炸排骨』肉如果可以再切小塊一點點會更好咬食！

鴨肉盤~我覺得肉質嫩且吃的到肉甜(味噌醬也不會死鹹)很可以! 炸透抽好好吃! 當歸鴨腿也好入味

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝 ​

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『 南崁蘆竹區美食 』吃吃喝喝

更多桃園『 八德區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『 龜山區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

更多桃園 『 大溪區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園北橫『復興區美食』吃吃喝喝

桃園美食/隱身城市裡百年原木老屋咖啡館【成真咖啡桃園藝文町店】創意調酒! 好食溫泉蛋日式牛肉早午餐/仙氣十足~桔霧山嵐創意咖啡(成真咖啡menu)

桃園聚餐餐廳推薦/平日不限時咖啡館【茶自點】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MENU)

桃園附插座不限時咖啡館/寵物友善咖啡店【紅菓咖啡桃園經國店x齊食】早午餐CP值爆表手作三明治35元/現打綿密奶泡鮮奶茶只要30元/爆漿湯種麵包必買(齊食MENU)

桃園牛肉麵推薦【集英會牛肉麵館國際店】4款濃郁湯頭牛肉麵/牛肉嫩香入味又大塊/麵條Q彈/麻醬麵真香/foodpanda外送(集英會菜單)

平價無菜單料理推薦/中壢美食【燦台菜私廚】12道經典+創意台式海陸餐食!生日饗宴1380元活波龍無菜單套餐(超好吃) 桃園機捷A21環北站美食

每個人對(鴨肉榮藝文店)餐食喜好不盡相同『2024-6月食記』僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go