台北中山區行天宮附近有一家環境超美的餐酒館

就是這家CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館，店家提供多樣化美食

無論你是想要輕鬆享用下午茶，吃一頓美味的午餐，還是想品嚐精緻的晚餐，都能滿足你的需求

來CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館真是方便極了！只需搭捷運到行天宮站4號出口，再步行約5分鐘就可以抵達

如果是開車來，附近還有付費停車場，停車超方便，吃完飯後，你還可以到附近商家逛逛街，消耗多餘的熱量XD

這裡的環境氛圍更是一絕，非常適合情侶聚餐、家庭聚餐，甚至商業團聚包場也是一個絕佳的地方

CHIJI SPACE Bristo 赤雞人間餐酒館

電話：02-25070768

地址：台北市中山區民生東路二段153號1樓

營業時間：週日-週四11:30-01:00/週五週六11:30-03:00

線上訂位走起：https://inline.app/booking/chijispace/chijispace

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556853583933

CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的營業時間非常貼心，從中午就開始營業了，如果你想要享受美食，中午就可以來了

他們的菜單還分為午餐和晚餐，所以無論你是中午還是晚上來，都能找到合適的選擇

就像我今天來品嚐的是晚餐菜色，晚上來的話還會有迎賓小菜招待

胡麻醬過貓，真的很美味，口感嫩滑順口，搭配上清爽的胡麻醬更是一絕

雖然迎賓小菜是免費提供的，但他們真的很用心在製作，絕對是值得品嚐的美味

這道鹹豬肉醬香炒烏龍麵，是我個人超級推薦的

你絕對不會相信鹹豬肉和烏龍麵的這個意想不到的組合有多棒

鹹豬肉的鮮香與烏龍麵的淡雅相互融合，味道驚艷而豐富

每一口麵條都完美地吸收了鹹豬肉醬的精華，讓麵條本身就充滿了美味

而且口感十足Q彈，讓人愛不釋手，這絕對是一道讓人忍不住一試再試的美味佳餚

這彩色風味的雞排絕對是超吸睛的，尤其要提到的是之前轟動一時的赤雞雞排，這可是個傳奇

老闆原汁原味將赤雞雞排巧妙地納入菜單，變成了迷你版的炸雞，單單看那色彩繽紛的外表就令人目不轉睛

更棒的是，這炸雞還是無骨的！吃起來真是方便至極，完全不用擔心被骨頭刺傷的問題

這款炸雞不僅吸引眼球，更是讓人一試難忘的美味佳餚

這款黑色炸雞是酒鬼花雕雞，可不一般，外皮經過竹炭炸皮的特殊處理，讓它外酥內軟又多汁

每一口咬下去，都能感受到外酥內軟的口感，以及花雕酒的獨特風味，讓人難以忘懷

這款炸雞絕對是一道令人垂涎的美味佳餚，讓我一口接著一口吃個不停啊

這款紅色炸雞是赤雞川麻口味，外皮使用紅麴製作

這道炸雞真是色香味俱全，外皮酥脆，帶有濃郁的紅麴香氣

每一口都充滿了麻辣的刺激感內裡的雞肉鮮嫩多汁，與川麻口味完美融合，好吃到讓人欲罷度能

這款赤雞川麻炸雞絕對是喜愛重口味的饕客不可錯過的美味

來到CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館，一定不能錯過他們家的創意料理

這裡的創意料理不僅好吃又吸睛，讓你吃過一次，就會對它念念不忘

首先推薦的是創意料理NO.1—烏魚母子米香塔

這道料理選用了優質的烏魚子和烏魚，搭配蘋果、鳳梨和米香，層層堆疊，外觀精緻如藝術品

當特製秘製醬汁淋上去時，每一層食材的味道相互融合，產生奇妙的口感

烏魚子的鹹香、烏魚的鮮嫩，配上蘋果和鳳梨的清甜，再加上米香的酥脆

絕對讓你的味蕾大開，這道料理真的是色香味俱全，美味至極

創意料理NO.2—果香松阪豬福咬豬，就是把傳統刈包變成了美味的創意料理

這道料理在傳統刈包的基礎上進行了升級，內餡包著鮮嫩的松阪豬片

搭配上清脆的蘋果片，再加上香菜和花生粉，口感豐富層次多變

松阪豬的肉質鮮美多汁，與蘋果的果香相得益彰，香菜增添了些許清爽的口感，而花生粉則帶來了濃郁的香氣與些微的甜味

每一口咬下去，都能感受到不同食材的完美融合，這道料理絕對讓人驚艷，是一道不可錯過的美味佳餚

如果你喜歡有多層次口感的咖啡，我個人非常推薦冰磚咖啡

特色在於使用Espresso製成的冰磚，搭配鮮奶一起享用

不僅能夠保持咖啡的濃郁風味，還能避免普通冰塊融化後稀釋咖啡的情況

冰磚咖啡的口感真的非常棒。每一口都能品嚐到Espresso的苦澀中帶點微甜的奶味，喝起來超級好喝

這樣的搭配讓咖啡的層次更加豐富，讓人每次喝都能感受到不同的風味變化

CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的菜單非常特別

就像古代的聖旨，不僅在視覺上引人注目，還充滿創意和獨特風味

我非常喜歡CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的環境

這裡不僅提供美味的料理，還有舒適的用餐氛圍

餐館內部設計別具一格，每個角落都充滿了溫馨的氣息

無論是和朋友聚會，還是和家人共度晚餐，這裡都是理想的選擇

推薦大家來體驗一下，不僅能享受美食，還能放鬆心情，感受赤雞人間餐酒館的獨特魅力

晚上來CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館小酌一下也是挺不錯的選擇

這裡有多樣化的飲品選擇，無論你喜歡精釀啤酒、列酒，還是創意調酒，都能滿足你的口味

柔和的燈光、悠揚的音樂，營造出一個放鬆愉快的氛圍

哇～CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的月亮造景真的不能錯過！這可是網美風必拍場景之一

夜晚的燈光映照在造型獨特的月亮裝置上，浪漫又夢幻，絕對是拍照打卡的好地方

不管是自拍還是和朋友合影，這裡的每一張照片都能成為你社交媒體上的亮點

CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的B1層也有座位區，這裡的環境相對更私密，非常適合商業團聚和包場活動

不僅有足夠的空間容納大型聚會，還能根據需求提供專業的餐飲服務和設施

無論是公司年會、團隊建設，還是商務宴請，B1的座位區都能為你打造一個高質量的活動體驗

此外CHIJI SPACE Bristo赤雞人間餐酒館的巨大鳥籠也是不能錯過的打卡場景之一

這個創意十足的裝置吸引了眾多顧客來此拍照打卡

鳥籠設計獨特，融合了藝術感和現代風格，無論白天還是晚上，都能拍出美麗的照片

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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