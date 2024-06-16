最近幾次進出成田機場都是搭skyaccess，所以住宿就挑淺草線沿線較為方便。

東橫INN淺草橋站東口除了淺草線也有JR總武線可搭乘，這次有要去東京蚤之市就可以直接利用JR，淺草站慢慢走大概5分鐘可以到飯店，辦理入住手續時最近入住東橫INN都是直接拿會員卡當房卡了，不過這間淺草橋站東口應該是還沒更新系統吧，所以把我的會員卡收走再另外發給我一張房卡，要等到退房後再把我的會員卡還我，搭乘電梯上樓時看到按鍵都有點破損內凹了。



直接住在最高的13樓，刷了房卡準備進去，奇怪往內推怎麼推不動啊，結果居然是要往外拉，還真是不習慣啊。一般來說要進去房內不是都往內推，這樣如果有人經過門口，結果房內的人要出來是往外推不就直接擊中了嗎?



房內裝潢設備及衛浴就是很東橫INN標準化，基本上住過就很有熟悉感



一樓大廳，旁邊休息區就是用吃早餐的地方，角落區域內放有洗衣機

早餐就是麵包、可頌、蔬果汁咖啡、炒麵、雞塊、肉丸、玉子燒、通心粉、生菜跟白飯味增湯，每家東橫菜色都不一樣。



第2晚比較晚起床吃早餐，菜色似乎比昨天的多一點。這家淺草橋站東口的早餐，比上次住的日本橋濱町明治座前我覺得是好多了，鄰近的餐廳店家或超商也很方便，萬一不想吃附近早餐隨便找找都有。



東京的房價來說週六單人房真的好貴，所以周五周六就會先找找有沒適合的東橫優先考慮。

東橫INN 東京秋葉淺草橋站東口 https://www.toyoko-inn.com/china/search/detail/00243