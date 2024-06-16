來雲林虎尾小旅行，發現很夯的美食

鄰近國立虎尾科技大學

藏身一間簡約風格及高CP值的早午餐店

chill秋早午餐～Chill Chill Brunch

提供漢堡、蛋餅、蔬菜捲餅、

熱壓吐司、飲品等選擇

價格平實加上份量給得有誠意，

吃起來超有飽足感

用心打造的環境舒適，從裡到外都漂亮簡約

輕奢的餐點道道豐盛，

吃得到製作上的創意與用心

讓我們的視覺味覺都滿足，

很適合情侶約會或親友聚餐

快來看看chill秋早午餐的菜單與價位吧！

以早午餐為主，平日也客滿，

鹹食早午餐也真的很有水準耶

用心烹調每一份餐點，

呈現出高顏值的美味料理

此家chill秋早午餐５月份才開幕，

店外觀清新簡約的店裝潢相當舒適，

還使用了很多乾燥花、盆栽來裝飾，

具有現代簡約的設計風格和舒適的用餐氛圍

走進店內空間不大，店內空間小小的，

裝潢也是走一個簡約的風格，蠻舒服的

整體來說餐點味道都很不錯

但不管坐在哪個角落都挺舒適，

chill秋早午餐菜單經典早午餐、熱壓吐司、

麵食、捲餅，豐富多元又營養滿點，價格上非常公道

餐點現點現做，如有久候敬請見諒，沒有收服務費唷

印尼炒泡麵，泡麵炒不會糊糊爛爛的，

口感相當Q彈，配上爽脆的蔬菜、

洋蔥還有肉片，鹹香開胃，

口味鹹甜微辣，一口接一口的扒光光，

CP值超高的美味

店家老闆十分佛心，店內張貼

即日起平日８：３０過後

炒泡麵系列『 加麵不加價』

希望讓大家吃得飽飽，太佛了吧～

如果吃不飽還可以免費加麵，服務非常貼心

紐奧良雞腿蛋可頌+60升級套餐，份量相當足夠

搭配熱狗、微笑薯餅、雞塊、脆薯，很豐富耶～

不管是當早餐吃還是當中餐吃都很可以

可頌加入生菜、蛋、紐澳良去骨雞，

一口咬下濃郁肉汁滿溢口中，香嫩多汁，超滿足

紐奧良雞腿，表面酥脆肉質相當入味軟嫩好吃，齒頰留香

蛋餅菇菇，酥酥的蛋餅包著爆多脆嫩蘑菇，

口感鮮嫩多汁充滿菇香味

咬下每口都有營養好菇，獨特口感與嚼勁

培根厚牛蛋漢堡，光看就讓人口水直流，

夾有厚實牛肉漢堡排、煎至金黃的培根、

蓬鬆柔軟的厚煎蛋 ，搭配生菜，口感豐富，

是一口美味享受

厚切牛肉夾在麵包中，口感豐富多汁，多層次口感真過癮！

蔬果薯泥沙拉無骨雞排，

一整盤滿滿份量滿滿的綜合生菜沙拉

配合當季時令蔬果新鮮，色香味俱全，

搭配塔塔醬或和風醬都有不同味道非常開胃

味蕾層次非常豐富，無骨雞排也很優秀，飽足感十足

輕食捲餅燒肉，捲餅裡面包著燒肉

滿滿的苜蓿芽、生菜，吃起來相當夠味，

捲餅口感也是酥酥脆脆，

蠻紮實的，吃完也十分有飽足感！

超人氣～招牌草莓奶酪吐司

酸甜柔順的輕奢享受，嫩的冰涼口感好好吃

店家精心開發的獨家口味，

每一口美味都用心打造

口感柔軟的吐司一層草莓果醬一層鮮奶奶酪

夾入一大塊冰涼的鮮奶酪，

咬下在口中炸開的爆漿幸福感，完全招架不住

濃郁奶香完美交織，清新香甜，超美味

完全不膩口～會愛上的滋味

堆疊出的層次口感跟香氣很迷人

口感豐富、風味香濃，讓人愛不釋手

讓您吃在嘴裡甜在心裡！

在店內用餐老闆還會贈送招待一盤「炸物」

給顧客享用，就是想要大家吃飽飽的，

chill秋早午餐滿滿的

就是要讓人吃早午餐，吃到非常滿足

揪一天，來CHILL一天，

立刻預約與家人朋友一起

享受美好的早午餐時光吧！

chill秋早午餐 FB

訂購專線：0980-812588

營業時間：上午06:00 - 下午13:00

地址：雲林縣虎尾鎮復興路215號



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以上親自體驗分享,僅供參考

以上內容皆為本人實際體驗心得

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