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雲林虎尾美食│ 學生小資族最愛 高CP值早午餐。chill秋早午餐 早午餐、漢堡、炒麵及必點招牌草莓奶凍吐司～|雲林早午餐| |虎尾早餐| 虎尾科技大學美食|

2024-06-16 22:52:00 艾蜜麗瑜 人氣：102
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：532篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

chill秋早午餐
phone-0980812588
place雲林縣虎尾鎮復興路215號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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20240609_11322733.jpg 

來雲林虎尾小旅行，發現很夯的美食

鄰近國立虎尾科技大學

藏身一間簡約風格及高CP值的早午餐店

chill秋早午餐～Chill Chill Brunch

提供漢堡、蛋餅、蔬菜捲餅、

熱壓吐司、飲品等選擇

價格平實加上份量給得有誠意，

吃起來超有飽足感

用心打造的環境舒適，從裡到外都漂亮簡約

輕奢的餐點道道豐盛，

吃得到製作上的創意與用心

讓我們的視覺味覺都滿足，

很適合情侶約會或親友聚餐

快來看看chill秋早午餐的菜單與價位吧！

以早午餐為主，平日也客滿，

鹹食早午餐也真的很有水準耶

用心烹調每一份餐點，

呈現出高顏值的美味料理

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此家chill秋早午餐５月份才開幕，

店外觀清新簡約的店裝潢相當舒適，

還使用了很多乾燥花、盆栽來裝飾，

具有現代簡約的設計風格和舒適的用餐氛圍

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走進店內空間不大，店內空間小小的，

裝潢也是走一個簡約的風格，蠻舒服的

整體來說餐點味道都很不錯

但不管坐在哪個角落都挺舒適，

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chill秋早午餐菜單經典早午餐、熱壓吐司、

麵食、捲餅，豐富多元又營養滿點，價格上非常公道

餐點現點現做，如有久候敬請見諒，沒有收服務費唷

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印尼炒泡麵，泡麵炒不會糊糊爛爛的，

口感相當Q彈，配上爽脆的蔬菜、

洋蔥還有肉片，鹹香開胃，

口味鹹甜微辣，一口接一口的扒光光，

CP值超高的美味

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店家老闆十分佛心，店內張貼

即日起平日８：３０過後

炒泡麵系列『 加麵不加價』

希望讓大家吃得飽飽，太佛了吧～

如果吃不飽還可以免費加麵，服務非常貼心

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紐奧良雞腿蛋可頌+60升級套餐，份量相當足夠

搭配熱狗、微笑薯餅、雞塊、脆薯，很豐富耶～

不管是當早餐吃還是當中餐吃都很可以

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可頌加入生菜、蛋、紐澳良去骨雞，

一口咬下濃郁肉汁滿溢口中，香嫩多汁，超滿足

紐奧良雞腿，表面酥脆肉質相當入味軟嫩好吃，齒頰留香

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蛋餅菇菇，酥酥的蛋餅包著爆多脆嫩蘑菇，

口感鮮嫩多汁充滿菇香味

咬下每口都有營養好菇，獨特口感與嚼勁

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培根厚牛蛋漢堡，光看就讓人口水直流，

夾有厚實牛肉漢堡排、煎至金黃的培根、

蓬鬆柔軟的厚煎蛋 ，搭配生菜，口感豐富，

是一口美味享受

厚切牛肉夾在麵包中，口感豐富多汁，多層次口感真過癮！

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蔬果薯泥沙拉無骨雞排

一整盤滿滿份量滿滿的綜合生菜沙拉

配合當季時令蔬果新鮮，色香味俱全，

搭配塔塔醬或和風醬都有不同味道非常開胃

味蕾層次非常豐富，無骨雞排也很優秀，飽足感十足

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輕食捲餅燒肉，捲餅裡面包著燒肉

滿滿的苜蓿芽、生菜，吃起來相當夠味，

捲餅口感也是酥酥脆脆，

蠻紮實的，吃完也十分有飽足感！

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超人氣～招牌草莓奶酪吐司

酸甜柔順的輕奢享受，嫩的冰涼口感好好吃

店家精心開發的獨家口味，

每一口美味都用心打造

口感柔軟的吐司一層草莓果醬一層鮮奶奶酪

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夾入一大塊冰涼的鮮奶酪，

咬下在口中炸開的爆漿幸福感，完全招架不住

濃郁奶香完美交織，清新香甜，超美味

完全不膩口～會愛上的滋味

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堆疊出的層次口感跟香氣很迷人

口感豐富、風味香濃，讓人愛不釋手

讓您吃在嘴裡甜在心裡！

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在店內用餐老闆還會贈送招待一盤「炸物」

給顧客享用，就是想要大家吃飽飽的，

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chill秋早午餐滿滿的

就是要讓人吃早午餐，吃到非常滿足

揪一天，來CHILL一天，

立刻預約與家人朋友一起

享受美好的早午餐時光吧！

 

chill秋早午餐 FB

訂購專線：0980-812588

營業時間：上午06:00 - 下午13:00

地址：雲林縣虎尾鎮復興路215號


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以上內容皆為本人實際體驗心得

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雲林美食 雲林早午餐 雲林虎尾早午餐 虎尾科技大學早午餐 虎尾科技大學美食 chill秋早午餐 虎尾chill秋早午餐 草莓奶酪吐司 輕食捲餅燒肉 印尼炒泡麵
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