【高雄食記】帕泰家Baan Phadthai (高雄夢時代店

帕泰家來自Avril Production Company集團，Baan Phadthai 為河粉之家的意思，餐廳已經連續六年獲得米其林必比登推薦，在泰式料理界算是頂級的佼佼者，來這必吃的除了招牌河粉，沙嗲、芋香金磚外，用餐環境也營造得很用心，菜色口味不會太重鹹已調整台灣人習慣的味道，是間食物好吃用餐環境優的聚餐首選餐廳。

菜單可參考帕泰家官網

▲帕泰家高雄夢時代店位在夢時代七樓，餐廳外觀使用大量藍色色系裝潢，遠遠就能看到很醒目。

▲店內裝潢以地中海藍為基底，使用許多老房的元素的裝潢，用餐空間寬敞舒適，有許多獨立的小空間。

▲經典泰式檸檬茶(少冰)：我跟陳小兔喝到第一口都覺得很驚艷，茶底濃厚檸檬香氣也徹底釋放開來，詢問店員茶葉是使用手標泰式紅茶品牌，難怪這麼香阿！

▲泰式奶茶(少冰)：奶茶茶色不像手標泰式奶茶顏色來得橘紅，但味道已經很相近，煉乳的甜和紅茶的香皆有出來，建議點泰式飲料不要去冰，讓冰塊慢慢融化去稀釋甜味喝起來才不會太甜。

▲香茅飯：點套餐白飯可以無限續，兩人份的白飯送來份量就已經超多根本吃不完，香茅飯嚴選茉莉香米，口感粒粒分明有淡淡香茅香氣，真香！

▲涼拌金沙青木瓜：青木瓜絲是吃泰式料理必吃的開胃菜，酸甜的醬汁配上鹹蛋黃、清脆的木瓜絲，並搭配四季豆和花生粉，清爽又開胃的前菜。

▲芋香金磚：外皮炸的酥酥的吃起來沒有油膩感，裡面有香菇絲和芋頭，有濃濃芋香，這道菜本身口味偏淡，可沾著特製醬料一起吃。

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▲炭烤雞肉沙嗲：沙嗲使用泰式香料醃製4小時熟成，肉質軟嫩，醃料有花生和椰香口味較重，中間還附了大黃瓜條可解油膩。

▲炭烤豬肉炒河粉咖哩：使用咖哩粉大火快炒，有濃濃的焦香和咖哩香氣，河粉口感Q彈，搭配的洋蔥和豆芽吃起來很清爽，其中的雞蛋豆腐表面有煎過，也是一個亮點。

▲豬排厚實軟嫩，使用店家特製醬料醃製味道很足，肉汁有充份鎖在肉內吃起來完全沒有乾柴感。

雞蛋糕短評：用餐環境乾淨舒適，布置很有巧思，服務人員親切和善，很細心的介紹餐點，這次點了雙人套餐有涼拌金沙青木瓜、炭烤雞肉沙嗲、芋香金磚、炭烤豬肉炒河粉咖哩、兩杯飲料，香茅飯可無限加飯吃超飽，餐點口味有特色可客製化不辣，整體用餐品質很不錯大推！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【帕泰家高雄夢時代店美食資訊】

地址：高雄市前鎮區中華五路789號7樓(統一夢時代購物中心)

電話：078315168

官網：http://www.baanphadthai.com.tw/index.html

營業時間：11:00–22:00

外送：

線上預定：opentable

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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