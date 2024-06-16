育嬰假差不多要結束時，也是我女兒開始邁入副食品時期的開始，原先我還興致勃勃自己動手做，OK夢想很豐滿但現實很骨感，因為我女兒完全不買帳唷～我在嘗試了大約五六次後決定放過我自己，開始積極尋找現成的寶寶粥！

我覺得我大嫂真的是我育兒導師，直接先拿一盒郭老師寶寶粥給我女兒試試看，她家兩個小孩，最小的那隻比我女兒大幾個月而已，從她家老大就開始就吃郭老師的寶寶粥了，算是非常忠實的粉絲～從那次她的緊急救援之後，我女兒也愛上了這家的寶寶粥了，我真的感恩的心

是說他們家的寶寶粥有冷凍跟常溫，吃起來跟營養度沒差別，唯一有差別的就是保存的方式，我基本上兩種都會買，在家就吃冷凍的，出門就帶常溫的，每份都是透明真空包裝，直接可以看到粥的本體，會覺得蠻放心的～特別來跟大家分享一下我常買的幾種口味：







冷凍的部分（由上到下）：海菜吻仔魚、番茄洋蔥珠貝雞、藜麥南瓜胚芽。

冷凍要加熱之前，可以先拿出來解凍，之後看是電鍋或隔水加熱都很方便，我女兒第一次吃的就是吻仔魚粥，一試便愛上～小朋友真的很不愛青菜，但郭老師的粥就是有辦法讓這種南瓜還是番茄洋蔥甚至海菜的這類的菜菜整個融入粥裡面，小朋友都會很喜歡也很願意吃







常溫的部分（由上到下）：三色藜麥糙米、蔬菜牛肉、五色蔬菜雞肉

常溫的好處就是不用冰，帶出門很方便，加熱的話像我會直接帶個保溫杯倒熱水，寶寶粥整袋就放進去隔水加熱，他們家的包裝有特別的耐熱設計所以不用擔心，味道的話冷凍跟常溫都是一樣的，不會整個都很軟爛，會稍微保留一點口感，但如果想給小朋友吃軟爛一點也可以用湯匙搗碎喔，我女兒是沒有這種要求，她非常熱衷有口感的滋味

冷凍寶寶粥通常我都會上官網買，直接就送到家裡，常溫的話我會直接去我家附近卡多摩或丁丁買，或是順便逛街的時候去他們新光三越的櫃位買，他們家的寶寶粥都是純天然食材製成，也沒有添加任何人工調料，營養均衡又健康，給小朋友吃可以放一百二十個心，口味也挺多，我蠻推薦的！有興趣的朋友們建議直接到他們網站看看喔