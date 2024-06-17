來自於雲林自創品牌 十口茶-高雄自立店，傳承50年的南投自產茶

精熟高山好茶，加上老闆娘本身愛喝手搖茶飲、奶茶

老闆本身只喝自家茶飲，於是研發兩年而創立了 十口茶

高雄首間十口茶就在自立路上，鄰近六合夜市、MINI.D COFFEE自立館

如果你跟尼力一樣愛喝無糖茶飲，就很推薦 十口茶

老闆娘說喝一口絕對不夠，要喝十口

高雄手搖飲料新推薦，無糖也好喝的金萱、紅茶

拿環保杯折5元

有到店集點、外送服務，有提供載具跟行動支付

十口茶-高雄自立店

位置：高雄市前金區自立二路119號

電話：07-288-9090

營業時間：10:00~21:00

LINE@： https://lin.ee/YCNVsXV （線上點餐看最新菜單）

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高雄手搖茶飲，用心好茶又多了一間可以挑選 十口茶-高雄自立店

老闆本業就是賣茶葉，研發兩年推出全新品牌 十口茶

純天然職人茶飲，讓茶飲好喝回甘還不咬舌、不心悸

山之翠是擁有50年製茶經驗的老茶廠，研發新創的手搖飲品牌 十口茶

品茶等級的天然手搖飲茶，順口回甘

高山金萱在海拔越高、天氣越冷，所種植出的金萱茶香會更加細緻迷人

加上製茶工廠的傳承工藝製成，讓職人金萱就這麼誕生

幾乎每個來喝過十口茶的金萱都會持續回流

真的就是無糖也好喝，一點點糖引出不同香氣、加了純蜂蜜又是不同風味

讓好茶葉沖泡的好茶，喝起來天然又無負擔

金萱的奶香、果香是怎麼來的?!

這就是茶葉職人的工藝技法，讓好的茶葉帶出天然的奶香或者果香

所以每一批口感、香氣都會不同，這才是天然的

很多朋友都喜歡喝金萱茶飲

一定要來喝十口茶的金萱，帶有乳香

本業賣茶的老闆也說，高山金萱會帶有淡淡的奶香或者果香

天氣季節不同所帶出茶香會不太一樣，這才是天然無添加物

十口茶的茶葉沖泡後展開都是一整片的，不是那種細細碎碎

摸起來是有彈性，不是破碎的，懂茶的熟客很快就能理解

老闆本身是賣茶，對茶葉相當熟知

有遇到對茶很有了解的，就會開始交流唷!

十口茶熱門推薦排行榜，人氣7款必點

。職人金萱

。金蜜蜜

。蜜茶

。拉拉蜜金萱

。金萱歐蕾

。芒果紅茶

。黑糖波霸奶茶

十口茶的飲料品項不多，每一樣都是精心調配出來的

加上回流客人怎麼喝就是這些，主打精緻不用多、不用雜

專精做好茶飲的品質

可以加入官方LINE會員，消費50元就可以累積一點，集滿8點就可以換單品茶(其他飲品可補差額)

主打手搖茶飲跟現泡茶一樣好喝

首推一定要喝 招牌 奶香金萱烏龍茶

店家使用純天然蔗糖，讓身體更好代謝

每一杯茶飲都是獨立現泡，用炫茶機泫茶帶出綿密細緻泡沫，讓茶喝起來更綿密順口

連紅茶都很是黃金比例，三種茶所調配

職人製茶所調配，不是古早味紅茶，好喝順口不刮胃

職人金萱

先推薦金萱，是我喝過會持續回購的好茶

幾乎每天都要喝手搖飲，當然要選好的健康無負擔又天然的

十口茶的金萱茶香風味很渾厚順口，當天喝到會有乳香滋味

細膩茶香會於嘴裡迴盪，不咬舌很回甘順口

即使冰塊融化或者不冰，也不會有苦澀感，非常耐喝順口的金萱茶

金蜜蜜

習慣喝有糖的手搖茶飲，不仿可以喝看看用純天然蜂蜜調配的金蜜蜜

不僅有天然的蜂蜜香氣甜味，讓金萱茶香味道會更加突出

金萱歐蕾

使用職人鮮奶調配的金萱歐蕾，奶茶我都推薦要加一點糖

更加可以提出乳香、茶香韻味

乳香層次更加明顯，保有金萱茶的韻味，好喝而且不會膩口，不會口甘舌燥

每一杯都是獨立沖泡、炫茶，口感更加細緻綿密

十口茶 紅茶

喜歡喝紅茶的一定要喝看看，可以先點微糖

讓蔗糖可以引出茶香，帶有層次風味的紅茶香氣

很優雅香氣，完全不澀，尾韻會讓嘴裡有甘甜

金萱波霸奶茶

想要療癒有咀嚼口感，就點金萱波霸奶茶

珍珠是搭配手炒黑糖，讓珍珠更加彈牙帶出黑糖香氣

所以可以點無糖，讓黑糖香氣滋潤奶茶、提出茶香

波霸珍珠超好吃，保有Q度與黑糖香氣

拉拉蜜金萱

喜歡帶有水果香氣一定要喝看看 拉拉蜜金萱

水蜜桃香氣甜味很順口，搭配金萱的柔和讓甜度不膩保有水蜜桃香氣

口感很順口，不會卡喉嚨唷!

黑糖波霸奶茶

喜歡喝紅茶牛奶就點黑糖波霸奶茶

紅茶味道很順口，黑糖香氣讓茶香、奶香更加夠味

波霸珍珠真的很好吃，跟家人都很大讚~

如果喜歡喝奶精味道更加濃厚的，就點奶茶唷!!

歐蕾都是使用鮮奶調配的鮮奶茶

每一款都很有特色，不走浮誇多料多乃蓋路線

主打一個單品茶簡約又能實在好喝又能解渴、解膩

單品茶真的很耐喝，首推金萱讓我好愛~~~

高雄最好喝的金萱在十口茶

喜歡乳香的就點歐蕾唷，更邪惡就是點奶精奶茶~~~

拿環保杯來購買，每一杯都折5元，多多利用!

手炒黑糖的波霸珍珠大推

十口茶的杯子也好有質感，相當日系

讓附近很多上班族一喝就每天回購的十口茶

高雄新開的手搖茶飲，喝起來~~~

用好的茶不混茶的手搖茶飲，讓附近上班族喝過就馬上每天回購

解渴、解膩，嘴巴叼的饕客都能喝出來

雲林也有兩間分店 十口茶-斗六店

地址：雲林縣斗六市大同路62號 線上點餐LINE@ https://lin.ee/YCNVsXV

外送/訂餐專線：05-537-3931