大家還記得去年分享過「搖搖再喝」的偽醺飲品嗎？有酒香卻沒有酒精，上班時間也可以大口喝！

今年他們超浮誇升級，從偽醺升級成”微醺”了

上班時間可以喝偽醺飲品，下班後喝微醺飲品，讓自己放鬆一下~

最新推出威士忌奶茶、威士忌梅酒、威士忌檸檬冬瓜、水果雞尾酒和金麥蜂釀冰啤五款微醺飲品

使用威士忌、伏特加調配飲品，讓小米一喝就愛上。

夏季限定的芝士芒果青、古味梅子冰沙和宇治抹茶冰沙等冰沙系列飲品，也不能錯過

點古味梅子冰沙和宇治抹茶冰沙這兩款，老闆還會免費幫你加入小美冰淇淋，讓你有雙重冰涼享受

因應端午節，還推出鹹蛋黃與花生粉融合的限定口味-奶霜流沙~

喜愛喝手搖飲的朋友們，快跟著小米一起去看看吧。

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👉搖搖再喝-竹北華興店位置

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搖搖再喝-竹北華興店位於華興街上，靠近中正西路。

搖搖再喝是由年輕人創立的品牌，因應不同季節推出創意飲品，深受在地人喜愛

👉搖搖再喝-竹北華興店環境介紹

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店面以藍白為主要色調，加上可愛的北極熊Logo，給人明亮清爽的感覺。

經營多年，陸續推出多款周邊商品，有L型資料夾、透明玻璃杯、奶蓋杯，還有可愛的杯墊耶！

喜歡的朋友就用新台幣把它帶回家吧

👉搖搖再喝-竹北華興店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

飲料的選擇性很多，除了純茶系列，還有經典芝士、鮮果和400次系列飲品。

喜歡芝士奶蓋和400次咖啡的朋友，請參考之前的文章

去年小米分享過無酒精偽醺飲品很受歡迎，客人一直敲碗真的加入酒精的飲料，於是微醺飲品就誕生了

老闆特別使用威士忌、伏特加調配飲品，下班後買回家喝，釋放一整天的工作壓力

整瓶酒倒下去很爽~~~~

夏季限定的冰沙系列，有四季芒果青、芝士芒果青、芒芒火龍果、古味梅子冰沙和宇治抹茶冰沙等飲品

點古味梅子冰沙和宇治抹茶冰沙這兩款，老闆還會免費幫你加入滿滿的小美冰淇淋，喝起來超爽快！

端午節限定口味，使用鹹蛋黃與花生粉融合的奶霜流沙，鹹鹹甜甜的滋味很特別~

不想吃肉粽的朋友就改喝這款飲品吧！

👉搖搖再喝-竹北華興店用餐心得分享

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最新推出的微醺飲品讓人驚豔，而且視覺感十足

微醺飲品使用仕高利達『金雪莉』威士忌、伏特加調配飲品，共有威士忌奶茶、威士忌梅酒、威士忌檸檬冬瓜、水果雞尾酒和金麥蜂釀冰啤五種，每杯只要149元超划算的~

仕高利達金雪莉威士忌有濃郁橡木香氣、蜂蜜花果香，伴隨著飽滿的麥芽風味，微甜雪莉酒香氣

提醒大家因為有加入酒精，購買前要出示身分證件，滿18歲才可以購買喔！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

威士忌和伏特加的瓶子是可以帶回家的，大家可以依喜好自行增減，調配自己喜愛的口味

回到家勇敢的倒下去就對了XD

水果雞尾酒(149元)是小米心目中的第一名，也是許多女士會喜愛的口味

使用百香果和柳橙汁作為基底，搭配氣泡水和伏特加，老闆建議加入整瓶伏特加。

酸甜果香加上氣泡水清爽口感和酒香結合，酒精濃度不會太高，連平常不喝酒的小彤都可以接受。

適合平常不喝酒，又想要有微醺感覺的朋友品嚐~

喜歡酒味濃一點的朋友，還可以加購一瓶伏特加自行加入喔

接下來是小米心目中的第二名威士忌奶茶(149元)，古早味阿薩姆奶茶搭配仕高利達金雪莉威士忌。

店家建議要喝之前可以先加入半瓶喝看看，喜歡更濃一點可以加入整瓶~

小米是加入半瓶，奶香中帶有醇厚的威士忌，酒味較水果雞尾酒濃一些，是順口好喝的奶酒，讓人不知不覺微醺

喜歡濃一點的話整瓶加進去就對了。

接下來是威士忌梅酒(149元)，話梅熬煮製成的梅露作為基底，搭配氣泡水和仕高利達金雪莉威士忌。

有酸甜的果香和氣泡水清爽口感，加入半瓶威士忌，酒味就很濃囉

加入整瓶的話，可能會讓你醉醺醺很好入睡 XD

夏季限定的宇治抹茶冰沙(80元)，老闆會免費幫你加入3球小美冰淇淋耶

使用日本宇治抹茶、鮮奶打出的冰沙，有抹茶特有的甘苦和奶香，加上順滑的小美冰淇淋，奶香更濃郁了，是抹茶控必點的

點古味梅子冰沙(60元)一樣會免費幫你加入小美冰淇淋喔！

話梅熬煮製成的梅露打出的冰沙，搭配小美冰淇淋，酸甜果香和奶香結合，有1+1大於2的美味享受

喜愛水果冰沙的朋友，可以點芒芒火龍果(85元)，瓶裝很好攜帶

豔麗的紫紅色和金黃色形成美麗的漸層~

濃郁的芒果和火龍果甜香，加上冰沙口感，讓人一口接一口喝不停

退冰後喝起來就是果汁喔！

奶霜流沙紅茶(60元)端午節推出的限定飲品。

以紅茶為基底，加入鹹蛋黃、花生粉與鮮奶油打出綿密的奶霜，最後撒上花生粉增加風味~

端午節不想吃粽子的話，改喝這一杯吧

先喝一口上層的奶霜，鹹蛋黃、香甜花生粉和奶香結合，鹹鹹甜甜的滋味還挺特別的

接著攪拌均勻讓茶味混合，喜愛創意飲品的朋友不妨試試看。

以上是我們的心得分享，搖搖再喝最新推出的微醺飲品讓人驚豔

上班時間可以喝偽醺飲品，有酒香卻沒有酒精，上班時間也可以大口喝。

下班後喝微醺飲品，讓自己放鬆一下，晚上更好睡 XD

夏天限定的冰沙系列飲品也不能錯過，小米推薦給大家~

👉搖搖再喝-竹北華興店營業時間地址

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🌟店家資訊：搖搖再喝 竹北華興店

🏠地址：新竹縣竹北市華興街161號

☎電話： 0958246918

⏰營業時間：查詢Google map 為主（請點我查詢）

粉絲團：搖搖再喝 SHAKE SHAKE

➡️現金交易/無收取服務費

※竹科、台元都有外送服務唷！

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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