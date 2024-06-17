柒息地串燒居酒屋 ｜台中逢甲人氣銅板價串燒店，每串最低15元加碼泡菜免費續!

想和朋友吃串燒也不用花大錢，來自台北的人氣串燒【柒息地串燒居酒屋】，現在台中逢甲也可以吃到啦，有著超過3000則評論4.9顆星的好評價，主打最低15元就能吃的銅板價位，搭配神級醬汁和灑粉美味加持，內用還可以享泡菜免費續，是小資族們想大嗑宵夜好選擇!

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環境分享

▼【柒息地串燒居酒屋 逢甲店】位於台中市西屯區福星路，同時也是熱鬧的逢甲夜市當中，亮眼的紅色招牌相當吸睛，開車可停放於附近收費停車場~

▼原本只有外帶的【柒息地串燒居酒屋 逢甲店】現在轉型成內用店，以舒服居酒屋的型態重新出發，用餐環境寬廣舒適，營業時間更是到凌晨十二點，很適合三五好友在下班後小聚一番!

▼【柒息地串燒居酒屋 逢甲店】冰櫃中擺放各式各樣的食材，每樣都乾淨整潔的分別放置，最低只要15起就能享用，直接打開櫃整自己夾取就可以了。

▼【柒息地串燒居酒屋 逢甲店】主打現點現烤的炭火串燒，會先在油鍋炸過保留食材精華，再塗上秘製醬汁及灑粉燒烤，桌上也有放置調味料可以自行調整風味~

菜單

餐點介紹

梅花豬肉串💰49元 秘醬燒米腸💰32元 豆干💰15元 豆皮💰28元 百頁💰15 元猪血糕💰25元 花椰菜💰28 元 花枝丸💰39元 甜不辣💰20元

▼現烤的串燒以秘製醬料加持後香氣逼人，首推烤到恰恰的梅花肉吃起來充滿嚼勁，還有深得我心得豬血糕軟Q入味，不會過於硬梆梆，以及外脆內綿密的秘醬燒米腸，入口充滿醬香氣，另外豆皮、百頁和豆干也都不會太乾，重口味的朋友們會很愛!

生食級日本生蠔（3顆）💰220元

▼海鮮控會愛的生食級日本生蠔，平均每顆只要70元銅板價，入口即化又鮮甜，咬下去還會有爆汁感!

烤香酥肥腸💰100元

▼下酒的好夥伴烤香酥肥腸，外皮烤到微焦充滿香氣，裡面吃起來軟Q無腥臭，配上啤酒實在太過癮啦!

台日友好滷肉拉麵💰69元

▼邪惡破表的台日友好滷肉拉麵，滿滿一碗都到料快滿出來，滷肉肥瘦適中，帶有誘人的油脂香氣，伴隨著Q彈嚼勁的麵條，鹹香涮嘴不知不覺就吃光光!

正宗台越月亮蝦餅💰170元

▼炸到金黃的正宗台越月亮蝦餅，份量很大適合多人享用，咬起來外酥內彈牙，可以吃到明顯的蝦肉口感。

剝皮辣椒雞湯💰130元

▼吃串燒就想來碗熱騰騰的湯，推薦剝皮辣椒雞湯喝起來微辣不刺激，撈得到許多帶骨的雞腿肉，迷人風味暖心又暖胃~

炸冰淇淋（巧克力）💰65元

▼超酷的居然還有炸冰淇淋可以點，現炸起鍋卡滋又酥脆，咬下是甜密的冰淇淋內餡，冰火交融的滋味太幸福啦!

Kirin生啤💰120元 1664白生啤💰150元

▼飲品提供無酒精和酒精的品項，包含韓國真露、美國百威啤酒、日本白鶴清酒和其他飲料…等，冰涼爽口的1664生啤酒，搭配重口味的串燒超對味!

用餐心得

已經回訪N次的【柒息地串燒居酒屋】，是我從大學時期就很喜歡的串燒，多年來價位和品質維持不變，同時更加入許多不一樣的品項，有甜有鹹通通能一次滿足，很適合三五好友在下班後小聚一番!

店家資訊

柒息地串燒居酒屋 台中逢甲店

粉絲團 : 柒息地串燒居酒屋 台中逢甲店FB

電話 : 04-24525824

地址：台中市西屯區福星路365號

營業時間：17:30～24:30



台北延吉店、台北長春店、台北士林店、新北三重店、新北永和店、長安總店

新莊店（籌備中6/10開幕）

信義店（籌備中6/20開幕）

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