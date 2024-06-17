

這家位在新莊建安街，隱藏在巷弄內的「林家食堂」，開業至今約7年，網路上幾乎無人介紹。是一間在地人才知，充滿家之美味的平價幸福食堂。晚餐時段，雖無大排長龍，但常呈現客滿狀態，因堅持天然與新鮮，更是受到不少年輕媽媽們與小家庭的喜愛。像是牛滷飯、雙醬麵、咖哩飯，都還蠻不錯吃的，也不貴。另值得一提的是，牛滷飯竟還放了兩塊厚片滷牛肉；冰花煎餃，我們認為其外觀和口感，更是在新莊的一般平價小吃店中，排名數一數二的。

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▲店外觀

位在建安街，

感覺只有附近居民才會走進的小巷中。

之前我們有回走在建安街上，

準備到另一間店用晚餐時，

老婆在巷口，

看到這巷內好像有一家食堂，

因好奇走入巷內一探，

發現店內竟呈現客滿狀態。

加上我看到店招牌，

寫著〝幸福專賣〞，

而我的粉絲團也有幸福兩字，

於是決定進店一嚐~





▲店環境

乾淨舒適，

晚餐時段常是客滿狀態，

有不少小家庭，

或媽媽帶小孩在這用餐。





▲點餐單

主要分為：麵類、餃類、飯類、湯類、小菜類，

價位很平價。





▲醬料區

其中，

店家自製小魚乾辣椒醬以及酸菜，

這兩項的外觀與色澤，

看起來就很好吃，

很吸引我的目光~





▲幸福滋味上桌

咖哩牛肉飯、滷肉飯、煎餃（冰花煎餃）、青菜蛋花湯





▲滷肉飯

第一次看到滷肉飯上，

還附了幾小朵的青花菜，

不僅感覺有點特別，

且吸睛又健康的模樣。





▲滷肉飯，特寫

這滷肉，

使用的不是絞肉，

而是用切的小肉塊條，

其肥瘦比例很均衡，

味道不鹹重、口感不肥膩，

加上有富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，

老婆覺得還頗不錯吃。

但我個人較偏愛，

充滿膠質脂醬香的滷肉飯，

所以覺得這的還好。





▲煎餃（冰花煎餃）

第一次造訪的時，

本來沒有想點煎餃，

但看到隔壁桌有點，

眼睛一亮，

竟是好看的冰花煎餃，

於是立馬點了一盤來試試～





▲煎餃（冰花煎餃），特寫

煎餃看起來飽滿，

其外觀，

相較在新莊一般小吃店的冰花煎餃，

這冰花的視覺效果，

看起來就美麗許多，

也更加誘人～





▲煎餃（冰花煎餃），剖面

煎餃周邊的'冰花脆皮，

看起來不僅美麗，

吃起來相當薄酥香脆。

煎餃皮帶點嚼咬勁，

內餡鮮美。

一顆才7元（最少10顆），

很平價～



▲青菜蛋花湯

青菜與蛋花滿滿，

湯頭自然順口，

一碗才35元。





▲咖哩牛肉飯

美味且營養均衡的模樣





▲咖哩牛肉飯，特寫

濃稠香的日式咖哩風味，

但又味道不會過於厚重。

加上好吃的牛五花肉片、

軟而不爛的馬鈴薯與紅蘿蔔塊、

富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，

不僅好吃營養，

且沒制式連鎖味，

而是多了一股家的耐吃味道。





▲雙醬麵B（炸醬+滷肉醬，寬麵）

肥瘦比例均衡的滷肉醬，

濃稠的炸醬，

加上小黃瓜絲，

以及半顆滷蛋，

外觀看起來會很涮嘴～

#雙醬選擇有：A咖哩肉醬+煎餃醬，B炸醬+滷肉醬

麵條選擇有：寬麵、陽春麵

雙醬麵AorB，都會附半顆滷蛋





▲雙醬麵B特寫

拌上一拌，

讓麵條附著雙醬，

吃起來滑順彈Q，

醬香濃郁，

頗不錯吃。





▲雙醬麵B，加辣椒小魚乾和酸菜

在醬料區，

加些店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，

讓整碗吃起來，

風味口感更加豐富。

個人覺得，

店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，

不賴。





▲牛滷飯（小）

第一次吃到牛滷飯，

還附上兩塊厚實的滷牛肉片。





▲牛滷飯（小），特寫

這還不錯吃，

附上的兩塊厚實的滷牛肉片，

是牛肉麵的牛肉塊，

讓我有吃到肉的感覺～





▲留影

餐點沒有過多的合成調味，

雖然不會讓人特別驚豔，

但有著好吃耐吃，

家中餐桌的幸福味道。

加上平價，

有不少當地的年輕媽媽帶小孩，

以及小家庭來這用餐。



【營業時間】11：30～14：00，17：00～21：00；店休日見其FB粉絲團公告

【地 址】新北市新莊區建安街41巷3號

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