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﹝新北市﹞林家食堂　隱藏巷弄內，充滿家之美味的在地人平價幸福食堂　∕冰花煎餃∕牛滷飯∕咖哩飯∕雙醬麵∕新莊美食∕新莊食堂

2024-06-17 16:39:00 阿發的簡單幸福 人氣：108
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：950篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

林家食堂
phone02-22049983
place新北市新莊區建安街41巷3號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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林家食堂all.jpg
這家位在新莊建安街，隱藏在巷弄內的「林家食堂」，開業至今約7年，網路上幾乎無人介紹。是一間在地人才知，充滿家之美味的平價幸福食堂。晚餐時段，雖無大排長龍，但常呈現客滿狀態，因堅持天然與新鮮，更是受到不少年輕媽媽們與小家庭的喜愛。像是牛滷飯、雙醬麵、咖哩飯，都還蠻不錯吃的，也不貴。另值得一提的是，牛滷飯竟還放了兩塊厚片滷牛肉；冰花煎餃，我們認為其外觀和口感，更是在新莊的一般平價小吃店中，排名數一數二的。
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林家食堂01-店外觀.jpg
▲店外觀
位在建安街，
感覺只有附近居民才會走進的小巷中。
之前我們有回走在建安街上，
準備到另一間店用晚餐時，
老婆在巷口，
看到這巷內好像有一家食堂，
因好奇走入巷內一探，
發現店內竟呈現客滿狀態。
加上我看到店招牌，
寫著〝幸福專賣〞，
而我的粉絲團也有幸福兩字，
於是決定進店一嚐~
 

林家食堂02-店環境.jpg
▲店環境
乾淨舒適
晚餐時段常是客滿狀態，
有不少小家庭，
或媽媽帶小孩在這用餐。
 

林家食堂03-點餐單.jpg
▲點餐單
主要分為：麵類、餃類、飯類、湯類、小菜類
價位很平價
 

林家食堂04-醬料區.jpg
▲醬料區
其中
店家自製小魚乾辣椒醬以及酸菜，
這兩項的外觀與色澤，
看起來就很好吃，
很吸引我的目光~
 

林家食堂05-幸福滋味上桌.jpg
▲幸福滋味上桌
咖哩牛肉飯、滷肉飯、煎餃（冰花煎餃）、青菜蛋花湯
 

林家食堂06-滷肉飯.jpg
▲滷肉飯
第一次看到滷肉飯上，
還附了幾小朵的青花菜，
不僅感覺有點特別，
且吸睛又健康的模樣。
 

林家食堂07-滷肉飯特寫.jpg
▲滷肉飯特寫
這滷肉
使用的不是絞肉，
而是用切的小肉塊條，
其肥瘦比例很均衡，
味道不鹹重、口感不肥膩，
加上有富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，
老婆覺得還頗不錯吃。
但我個人較偏愛，
充滿膠質脂醬香的滷肉飯，
所以覺得這的還好。
 

林家食堂08-煎餃.jpg
▲煎餃（冰花煎餃）
第一次造訪的時
本來沒有想點煎餃
但看到隔壁桌有點，
眼睛一亮，
竟是好看的冰花煎餃，
於是立馬點了一盤來試試～
 

林家食堂09-煎餃特寫.jpg
▲煎餃（冰花煎餃），特寫
煎餃看起來飽滿
其外觀，
相較在新莊一般小吃店的冰花煎餃，
這冰花的視覺效果，
看起來就美麗許多，
也更加誘人～
 

林家食堂10-煎餃剖面.jpg
▲煎餃（冰花煎餃），剖面
煎餃周邊的'冰花脆皮
看起來不僅美麗，
吃起來相當薄酥香脆。
煎餃皮帶點嚼咬勁，
內餡鮮美。
一顆才7元（最少10顆），
很平價～

 

林家食堂11-青菜蛋花湯.jpg
▲青菜蛋花湯
青菜與蛋花滿滿，
湯頭自然順口，
一碗才35元。
 

林家食堂12-咖哩牛肉飯.jpg
▲咖哩牛肉飯
美味且營養均衡的模樣
 

林家食堂13-咖哩牛肉飯特寫.jpg
▲咖哩牛肉飯，特寫
濃稠香的日式咖哩風味，
但又味道不會過於厚重。
加上好吃的牛五花肉片、
軟而不爛的馬鈴薯與紅蘿蔔塊、
富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，
不僅好吃營養，
且沒制式連鎖味，
而是多了一股家的耐吃味道。
 

林家食堂14-雙醬麵B.jpg
▲雙醬麵B（炸醬+滷肉醬，寬麵）
肥瘦比例均衡的滷肉醬，
濃稠的炸醬，
加上小黃瓜絲，
以及半顆滷蛋，
外觀看起來會很涮嘴～
#雙醬選擇有：A咖哩肉醬+煎餃醬，B炸醬+滷肉醬
麵條選擇有：寬麵、陽春麵
雙醬麵AorB，都會附半顆滷蛋
 

林家食堂15-雙醬麵B特寫.jpg
▲雙醬麵B特寫
拌上一拌，
讓麵條附著雙醬，
吃起來滑順彈Q
醬香濃郁，
頗不錯吃。
 

林家食堂16-雙醬麵B加辣椒小魚乾和酸菜.jpg
▲雙醬麵B，加辣椒小魚乾和酸菜
在醬料區，
加些店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，
讓整碗吃起來，
風味口感更加豐富。
個人覺得，
店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，
不賴。
 

林家食堂17-牛滷飯小.jpg
▲牛滷飯（小）
第一次吃到牛滷飯，
還附上兩塊厚實的滷牛肉片。
 

林家食堂18-牛滷飯特寫.jpg
▲牛滷飯（小），特寫
這還不錯吃，
附上的兩塊厚實的滷牛肉片，
是牛肉麵的牛肉塊，
讓我有吃到肉的感覺～
 

林家食堂19-留影
▲留影
餐點沒有過多的合成調味，
雖然不會讓人特別驚豔，
但有著好吃耐吃，
家中餐桌的幸福味道
加上平價，
有不少當地的年輕媽媽帶小孩，
以及小家庭來這用餐。

【營業時間】1130140017002100；店休日見其FB粉絲團公告
【地　　址】新北市新莊區建安街413

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文章標籤
林家食堂 雪花煎餃 冰花煎餃 日式煎餃 牛滷飯 咖哩飯 雙醬麵 新莊美食 新莊平價食堂
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

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