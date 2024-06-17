這家位在新莊建安街，隱藏在巷弄內的「林家食堂」，開業至今約7年，網路上幾乎無人介紹。是一間在地人才知，充滿家之美味的平價幸福食堂。晚餐時段，雖無大排長龍，但常呈現客滿狀態，因堅持天然與新鮮，更是受到不少年輕媽媽們與小家庭的喜愛。像是牛滷飯、雙醬麵、咖哩飯，都還蠻不錯吃的，也不貴。另值得一提的是，牛滷飯竟還放了兩塊厚片滷牛肉；冰花煎餃，我們認為其外觀和口感，更是在新莊的一般平價小吃店中，排名數一數二的。
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▲店外觀
位在建安街，
感覺只有附近居民才會走進的小巷中。
之前我們有回走在建安街上，
準備到另一間店用晚餐時，
老婆在巷口，
看到這巷內好像有一家食堂，
因好奇走入巷內一探，
發現店內竟呈現客滿狀態。
加上我看到店招牌，
寫著〝幸福專賣〞，
而我的粉絲團也有幸福兩字，
於是決定進店一嚐~
▲店環境
乾淨舒適，
晚餐時段常是客滿狀態，
有不少小家庭，
或媽媽帶小孩在這用餐。
▲點餐單
主要分為：麵類、餃類、飯類、湯類、小菜類，
價位很平價。
▲醬料區
其中，
店家自製小魚乾辣椒醬以及酸菜，
這兩項的外觀與色澤，
看起來就很好吃，
很吸引我的目光~
▲幸福滋味上桌
咖哩牛肉飯、滷肉飯、煎餃（冰花煎餃）、青菜蛋花湯
▲滷肉飯
第一次看到滷肉飯上，
還附了幾小朵的青花菜，
不僅感覺有點特別，
且吸睛又健康的模樣。
▲滷肉飯，特寫
這滷肉，
使用的不是絞肉，
而是用切的小肉塊條，
其肥瘦比例很均衡，
味道不鹹重、口感不肥膩，
加上有富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，
老婆覺得還頗不錯吃。
但我個人較偏愛，
充滿膠質脂醬香的滷肉飯，
所以覺得這的還好。
▲煎餃（冰花煎餃）
第一次造訪的時，
本來沒有想點煎餃，
但看到隔壁桌有點，
眼睛一亮，
竟是好看的冰花煎餃，
於是立馬點了一盤來試試～
▲煎餃（冰花煎餃），特寫
煎餃看起來飽滿，
其外觀，
相較在新莊一般小吃店的冰花煎餃，
這冰花的視覺效果，
看起來就美麗許多，
也更加誘人～
▲煎餃（冰花煎餃），剖面
煎餃周邊的'冰花脆皮，
看起來不僅美麗，
吃起來相當薄酥香脆。
煎餃皮帶點嚼咬勁，
內餡鮮美。
一顆才7元（最少10顆），
很平價～
▲青菜蛋花湯
青菜與蛋花滿滿，
湯頭自然順口，
一碗才35元。
▲咖哩牛肉飯，特寫
濃稠香的日式咖哩風味，
但又味道不會過於厚重。
加上好吃的牛五花肉片、
軟而不爛的馬鈴薯與紅蘿蔔塊、
富含豐富維生素C和膳食纖維的青花菜，
不僅好吃營養，
且沒制式連鎖味，
而是多了一股家的耐吃味道。
▲雙醬麵B（炸醬+滷肉醬，寬麵）
肥瘦比例均衡的滷肉醬，
濃稠的炸醬，
加上小黃瓜絲，
以及半顆滷蛋，
外觀看起來會很涮嘴～
#雙醬選擇有：A咖哩肉醬+煎餃醬，B炸醬+滷肉醬
麵條選擇有：寬麵、陽春麵
雙醬麵AorB，都會附半顆滷蛋
▲雙醬麵B特寫
拌上一拌，
讓麵條附著雙醬，
吃起來滑順彈Q，
醬香濃郁，
頗不錯吃。
▲雙醬麵B，加辣椒小魚乾和酸菜
在醬料區，
加些店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，
讓整碗吃起來，
風味口感更加豐富。
個人覺得，
店家特製的辣椒小魚乾和酸菜，
不賴。
▲牛滷飯（小）
第一次吃到牛滷飯，
還附上兩塊厚實的滷牛肉片。
▲牛滷飯（小），特寫
這還不錯吃，
附上的兩塊厚實的滷牛肉片，
是牛肉麵的牛肉塊，
讓我有吃到肉的感覺～
▲留影
餐點沒有過多的合成調味，
雖然不會讓人特別驚豔，
但有著好吃耐吃，
家中餐桌的幸福味道。
加上平價，
有不少當地的年輕媽媽帶小孩，
以及小家庭來這用餐。
【營業時間】11：30～14：00，17：00～21：00；店休日見其FB粉絲團公告
【地 址】新北市新莊區建安街41巷3號
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