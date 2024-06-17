為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，滷味有還海鮮哦？！顛覆你對滷味的所有想像！

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，滷味有還海鮮哦？！顛覆你對滷味的所有想像！

2024-06-17 16:42:00 小珊珊 人氣：101
share
窩客好文

小珊珊

發表篇數：1272篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

美鳳滷味
phone02-2976-7288
place新北市三重區正義南路73號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

來到美鳳滷味，大大顛覆我以前對傳統滷味的想像！136轉眼睛

滷雞佛、滷牛鞭、滷牛排、滷肉飯、滷干貝、滷泰國蝦等，什麼都能滷，什麼都不奇怪！094無所謂

 

美鳳滷味】位於空軍三重一村附近，附近有許多收費停車場，建議停在光興國小地下停車場

車水馬龍、人來人往正義南路上，店空間寬敞，裝潢明亮，讓人很難不注意到「美鳳滷味」的存在

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

這家滷的食材，絕對讓人眼睛為之一亮！！！015啊

還可以帶毛寶貝一起用餐呢，所以我們立馬約起來來去嚐鮮囉Go〜160開車

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

櫥窗擺放的玲琅滿目滷味，大部分都是銅板價，起來都很可口，衛生又乾淨

每一種食材，都要靠老闆的功力讓它滷到入味及香氣更是讓人難以抵擋

不管你想要吃大雞翅、大腸頭、豬頭皮、豬耳朵，還是想來點米血、炸豆皮

、大溪豆干、各式火鍋料等等，你想得到的美味，應有盡有！004拍手

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

滷味攤滷海鮮有吃過嗎？011想

除了一般常見的滷味，這裡還有賣各式海鮮、牛排、雞佛、泰國蝦還有日本干貝通通變成滷味

，確實讓人有點小小的驚奇

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

還有小菜、飲料在另一個冰箱，都採用獨立包裝，不怕不同味道沾染

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

陷入了「選擇障礙」！151惆悵

菜色選擇超多樣，不知從何選起嗎？不怕〜不怕〜跟著小編點就對啦443壞笑

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【麻辣鴨血】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

獨家秘方搭配數十種中藥材精心慢熬的麻辣湯底，香、麻、辣堆疊麻辣層次

飽滿多汁的鴨血跟吸附滿滿湯汁的豆腐吃起來滑嫩Q彈、完美入味！021渴望

一口咬下還會來個大爆汁，麻辣湯汁與鴨血、臭豆腐的風味緊密結合，口感真是過癮〜

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【招牌雞腳】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

雞腳絕對不是那種小隻空虛的雞腳，而是可以吃到有皮厚肉多的雞腳

香中帶Q，搭配獨特滷汁和香料，香氣四溢，口感豐富，每一口都是滿滿的風味

超涮嘴，吃到停不了手的滷雞腳！028揪耳朵

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【涼拌蒜香黑胡椒毛豆+去骨鳳爪】

一年四季都必備的無敵下酒菜：黑胡椒毛豆！

滿滿胡椒香+蒜味香，毛豆粒粒飽滿入味，一口一口令人欲罷不能

風味獨特又吮指的去骨鳳爪，不只開胃又下飯口感Q彈，一口一塊剛剛好！

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【法式滷牛排】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

一上桌就讓人驚艷！！！

一般我們常吃到的牛排料理方式不外乎油煎或是火烤. ？！

來美鳳滷味可以吃到滿滿滷香入味的法式滷牛排！005感動

滷牛排肉質嫩到放進嘴裡就化開，還保留了牛排鮮美的肉汁，吃來軟嫩多汁，一點也不柴

是懂得牛肉的老饕必嚐〜空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【會懷孕雞湯】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

滷味攤有牛鞭？！雞湯喝了會懷孕？！068笑

內含雞肉、雞佛、雞心、牛鞭，湯底為雞湯與藥膳湯頭，這是「美鳳滷味」大招牌！

適合坐月子的婦女喔，透過不同藥材與食材的搭配，藥膳食補調養身體

，不分男女，沒有懷孕的人當然也可以吃哈哈

不浮誇，裡面的料多到超呼你想像，一鍋滿滿滿真材實料都是「有料」的喔！

光看料就知道這碗有多補(點頭)051點頭

食材都是最健康養生的，美味健康兼顧

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

他們家的雞肉是採用仿仔雞肉燉煮，肉質燉得非常入味而且Q彈，重點是吃起來一點也不爛！

很有彈性又吸滿湯汁，每一口都是大滿足〜016飄過

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

藥膳湯底，湯頭濃郁不苦澀，喝起來溫潤甘甜沒有很重的藥味而且不會燥

，屬於溫補藥膳湯，一年四季都可以喝

湯頭清甜卻有厚實的滋味，一點都不像是喝藥膳湯，小編超愛這一鍋035喜

愛喝熱湯的人來說，無論天冷還是天熱，只要嘴饞想吃隨時都可以說走就走！

補湯要好喝就來美鳳滷味這兒！

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【綜合丸子湯】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

魚丸湯+貢丸湯+鹿港蝦丸湯，都要！小孩子才做選擇！

每一種丸子都是由新鮮食材手工製作，可以一次品嚐不同的美味口感

湯頭清甜，蘿蔔給得很多塊，很甜、很鮮、很濃郁〜

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【滷肉飯】

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

滷肉飯+滷味，兩大強項合而為一，客人遠道而來就愛這一味！

獨門秘方吸取上等中藥材精髓搭配純釀醬油，奇香四溢令人垂涎欲滴〜

是屬於南部肉燥飯，肥瘦肉比例較平均，帶有米飯香味和肉醬汁的味道

滷肉飯的香醇濃郁，鹹香裡頭帶著甘甜氣息，吃一口就愛上的滷肉飯！045來親個

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【綜合火鍋料】

火鍋料，不管是煮湯煮火鍋滷味，都是非常適合，營養又美味哦

必點大溪豆乾，縫隙吸飽滷汁很夠味超涮嘴

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【綜合蔬菜】

熱呼呼的滷汁滷出蔬果的鮮甜精華〜

直接吃得到蔬菜原本的清甜滋味，還帶有水份的脆度，原來蔬菜可以這麼好吃！

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【綜合海鮮】

日本干貝+滷鮑魚+泰國蝦+日本生蠔

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

來了來了！滷味重頭戲來了！013美

想不到吧〜台灣道地美食的海鮮和滷汁也能孌成浮誇系海鮮大餐！

日本干貝，比50元硬幣還大上一倍，每一口都是滿滿的鮮甜及幸福滋味128開心

吃的到原本鮮甜滋味，粒粒飽滿，Q彈細緻，軟嫩鮮甜多汁的口感

超好吃，一顆就很滿足！

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

滷鮑魚，飽滿入味，一入口便能感受到它的彈牙Q嫩，搭配著適度剛好的調味

，引出鮑魚獨有的甘甜海味

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

日本生蠔，這個來自日本廣島的生蠔清肉也太大了吧！

肉質鮮美，口感鮮嫩，帶有淡淡的海洋風味，讓人回味無窮〜118啊啊啊

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

美鳳滷味定秘製滷泰國蝦，竟然有這種美味的吃法？！166變臉

泰國蝦現滷從頭到尾巴吸附了滿滿的滷汁，微辣帶點滷汁本身的鹹味，每隻蝦吃起來都可以

感受到蝦子本身肉質脆甜彈牙，還有香醇會回甘的飽滿蝦膏338太好啦，會讓人一隻接著一隻

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

小珊珊碎碎念：

每當月底拮据時，相信很多人都會跟小編一樣，選擇俗又大碗的「小吃滷味攤」來解決晚餐吧？

美鳳滷味真的完全顛覆大家對滷味的想像！106嘮叨

食材都有不同特色，價位也從平價到高檔都有，所以喜歡滷味的老饕們，絕對不能錯過這味

空軍三重一村附近餐廳，美鳳滷味，非凡大探索採訪過的三重美食，

 

【Info】

美鳳滷味 - 養生、懷舊、每日現滷

▶地址：新北市三重區正義南路73號

▶營業時間：10:30-14:0016:30-22:00(週四公休)

▶官方粉絲團：美鳳滷味 - 養生、懷舊、每日現滷

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內

 

文章標籤
美鳳滷味 空軍三重一村美食 非凡大探索美食介紹 三重滷味 三重美食 三重美食推薦 三重銅板美食 加熱滷味 正義南路美食 三重必吃 三重必吃美食 三重寵物友善餐廳 三重寵物友善 寵物友善餐廳 寵物友善 三重滷味推薦 三重加熱滷味 會懷孕雞湯 滷海鮮 法式滷牛排
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新莊超好吃海南雞飯推薦！好吃雞海南雞飯，雞肉

六月初一熱銷的伴手禮-鳳梨酥，精緻小巧的一口

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up