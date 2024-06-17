來到美鳳滷味，大大顛覆我以前對傳統滷味的想像！

滷雞佛、滷牛鞭、滷牛排、滷肉飯、滷干貝、滷泰國蝦等，什麼都能滷，什麼都不奇怪！

【美鳳滷味】位於空軍三重一村附近，附近有許多收費停車場，建議停在光興國小地下停車場

車水馬龍、人來人往正義南路上，店空間寬敞，裝潢明亮，讓人很難不注意到「美鳳滷味」的存在

這家滷的食材，絕對讓人眼睛為之一亮！！！

還可以帶毛寶貝一起用餐呢，所以我們立馬約起來來去嚐鮮囉Go〜

櫥窗擺放的玲琅滿目滷味，大部分都是銅板價，起來都很可口，衛生又乾淨

每一種食材，都要靠老闆的功力讓它滷到入味及香氣更是讓人難以抵擋

不管你想要吃大雞翅、大腸頭、豬頭皮、豬耳朵，還是想來點米血、炸豆皮

、大溪豆干、各式火鍋料等等，你想得到的美味，應有盡有！

滷味攤滷海鮮有吃過嗎？

除了一般常見的滷味，這裡還有賣各式海鮮、牛排、雞佛、泰國蝦還有日本干貝通通變成滷味

，確實讓人有點小小的驚奇

還有小菜、飲料在另一個冰箱，都採用獨立包裝，不怕不同味道沾染

陷入了「選擇障礙」！

菜色選擇超多樣，不知從何選起嗎？不怕〜不怕〜跟著小編點就對啦

【麻辣鴨血】

獨家秘方搭配數十種中藥材精心慢熬的麻辣湯底，香、麻、辣堆疊麻辣層次

飽滿多汁的鴨血跟吸附滿滿湯汁的豆腐吃起來滑嫩Q彈、完美入味！

一口咬下還會來個大爆汁，麻辣湯汁與鴨血、臭豆腐的風味緊密結合，口感真是過癮〜

【招牌雞腳】

雞腳絕對不是那種小隻空虛的雞腳，而是可以吃到有皮厚肉多的雞腳

香中帶Q，搭配獨特滷汁和香料，香氣四溢，口感豐富，每一口都是滿滿的風味

超涮嘴，吃到停不了手的滷雞腳！

【涼拌蒜香黑胡椒毛豆+去骨鳳爪】

一年四季都必備的無敵下酒菜：黑胡椒毛豆！

滿滿胡椒香+蒜味香，毛豆粒粒飽滿入味，一口一口令人欲罷不能

風味獨特又吮指的去骨鳳爪，不只開胃又下飯口感Q彈，一口一塊剛剛好！

【法式滷牛排】

一上桌就讓人驚艷！！！

一般我們常吃到的牛排料理方式不外乎油煎或是火烤…. ？！

來美鳳滷味可以吃到滿滿滷香入味的法式滷牛排！

滷牛排肉質嫩到放進嘴裡就化開，還保留了牛排鮮美的肉汁，吃來軟嫩多汁，一點也不柴

是懂得牛肉的老饕必嚐〜

【會懷孕雞湯】

滷味攤有牛鞭？！雞湯喝了會懷孕？！

內含雞肉、雞佛、雞心、牛鞭，湯底為雞湯與藥膳湯頭，這是「美鳳滷味」大招牌！

適合坐月子的婦女喔，透過不同藥材與食材的搭配，藥膳食補調養身體

，不分男女，沒有懷孕的人當然也可以吃哈哈

不浮誇，裡面的料多到超呼你想像，一鍋滿滿滿真材實料都是「有料」的喔！

光看料就知道這碗有多補(點頭)

食材都是最健康養生的，美味健康兼顧

他們家的雞肉是採用仿仔雞肉燉煮，肉質燉得非常入味而且Q彈，重點是吃起來一點也不爛！

很有彈性又吸滿湯汁，每一口都是大滿足〜

藥膳湯底，湯頭濃郁不苦澀，喝起來溫潤甘甜沒有很重的藥味而且不會燥

，屬於溫補藥膳湯，一年四季都可以喝

湯頭清甜卻有厚實的滋味，一點都不像是喝藥膳湯，小編超愛這一鍋

愛喝熱湯的人來說，無論天冷還是天熱，只要嘴饞想吃隨時都可以說走就走！

補湯要好喝就來美鳳滷味這兒！

【綜合丸子湯】

魚丸湯+貢丸湯+鹿港蝦丸湯，都要！小孩子才做選擇！

每一種丸子都是由新鮮食材手工製作，可以一次品嚐不同的美味口感

湯頭清甜，蘿蔔給得很多塊，很甜、很鮮、很濃郁〜

【滷肉飯】

滷肉飯+滷味，兩大強項合而為一，客人遠道而來就愛這一味！

獨門秘方吸取上等中藥材精髓搭配純釀醬油，奇香四溢令人垂涎欲滴〜

是屬於南部肉燥飯，肥瘦肉比例較平均，帶有米飯香味和肉醬汁的味道

滷肉飯的香醇濃郁，鹹香裡頭帶著甘甜氣息，吃一口就愛上的滷肉飯！

【綜合火鍋料】

火鍋料，不管是煮湯煮火鍋滷味，都是非常適合，營養又美味哦

必點大溪豆乾，縫隙吸飽滷汁很夠味超涮嘴

【綜合蔬菜】

熱呼呼的滷汁滷出蔬果的鮮甜精華〜

直接吃得到蔬菜原本的清甜滋味，還帶有水份的脆度，原來蔬菜可以這麼好吃！

【綜合海鮮】

日本干貝+滷鮑魚+泰國蝦+日本生蠔

來了來了！滷味重頭戲來了！

想不到吧〜台灣道地美食的海鮮和滷汁也能孌成浮誇系海鮮大餐！

日本干貝，比50元硬幣還大上一倍，每一口都是滿滿的鮮甜及幸福滋味

吃的到原本鮮甜滋味，粒粒飽滿，Q彈細緻，軟嫩鮮甜多汁的口感

超好吃，一顆就很滿足！

滷鮑魚，飽滿入味，一入口便能感受到它的彈牙Q嫩，搭配著適度剛好的調味

，引出鮑魚獨有的甘甜海味

日本生蠔，這個來自日本廣島的生蠔清肉也太大了吧！

肉質鮮美，口感鮮嫩，帶有淡淡的海洋風味，讓人回味無窮〜

美鳳滷味定秘製滷泰國蝦，竟然有這種美味的吃法？！

泰國蝦現滷從頭到尾巴吸附了滿滿的滷汁，微辣帶點滷汁本身的鹹味，每隻蝦吃起來都可以

感受到蝦子本身肉質脆甜彈牙，還有香醇會回甘的飽滿蝦膏 ，會讓人一隻接著一隻

小珊珊碎碎念：

每當月底拮据時，相信很多人都會跟小編一樣，選擇俗又大碗的「小吃滷味攤」來解決晚餐吧？

美鳳滷味真的完全顛覆大家對滷味的想像！

食材都有不同特色，價位也從平價到高檔都有，所以喜歡滷味的老饕們，絕對不能錯過這味

【Info】

【美鳳滷味 - 養生、懷舊、每日現滷】

地址：新北市三重區正義南路73號

營業時間：10:30-14:00、16:30-22:00(週四公休)

官方粉絲團：美鳳滷味 - 養生、懷舊、每日現滷

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