聚餐是生活中最美好的時光之一，尤其是到燒肉餐廳更能增添無限樂趣與回憶。無論是家庭聚會、情侶約會、朋友小聚，或商務聚餐，燒肉的香氣和熱鬧氛圍總能讓每個人都感到愉快滿足。今天我們來到位於桃園市中壢區環中東路559-1號的『潮肉炭火燒肉-環中店』，這家店以高品質和牛燒肉和多樣的食材選擇著稱，價格合理，只需大約千元就能享受頂級和牛美味，實在是一次無負擔的奢華享受。現在就讓阿菲為大家詳細介紹這次的用餐體驗。

關於-潮肉炭火燒肉

『潮肉炭火燒肉』的故事始於2008年

幾位熱愛衝浪的好朋友在墾丁開始了他們的夢想旅程

他們擅長日式燒烤決定將這種美味帶給更多人

將日式燒烤從傳統串燒模式轉變為即烤即食的形式

成功獲得了廣大顧客的青睞

店名「潮肉」的靈感來自於他們的產品特點：新潮的烤肉

2009年

他們將這份成功帶回台北

並在大安區開設了第一家實體店

經過不斷努力和創新『潮肉』品牌逐漸發展壯大

成為今日炭火燒肉的代表

潮肉炭火燒肉(環中店)-店面外觀

『潮肉炭火燒肉-環中店』的外觀設計醒目

巨大的招牌讓人一眼便能記住

店前設有機車和汽車停車位

汽車停車位約有三個

若汽車停車位滿

店後方的收費停車場步行僅需五分鐘

店外面也貼有定期消毒防治通知單

這樣的細節讓人感受到店家的用心

還沒進門就讓阿菲對用餐體驗充滿期待

停車資訊

位於桃園市中壢區環中東路559-1號的『潮肉炭火燒肉-環中店』

地理位置優越

周邊車流量大

最靠近的停車場為永佳停車場

開車的朋友可選擇在此停車

阿菲實測走路約4分鐘就能抵達店內

潮肉炭火燒肉(環中店)-用餐環境

進入店內

迎面而來的是寬敞的用餐空間

從結帳櫃台到自助區、用餐區及專屬包廂、洗手間

整個店內動線設計的還不錯

阿菲覺得整間店內氣氛熱鬧

店員年輕有活力

整間店的員工平均年齡不到25歲

用餐過程中他們的熱情感染了每一位顧客

用餐區的燈光稍暗很有氣氛

營造出居酒屋般的氛圍

不論是家庭聚會

朋友聚餐還是情侶約會

都非常合適

飲料酒水自助區

自助區提供了多樣化的品項

是我見過最用心的燒肉吃到飽餐廳之一

飲料區有汽水、果汁、冰沙、熱飲茶包等免費選擇

啤酒則需額外付費

（未滿18歲禁止飲酒）

熟食區

熟食區則提供了白飯、咖哩、剝皮辣椒雞湯和日式味增湯

每道熟食料理的配料就像照片中這樣

非常多非常有誠意

不怕客人吃

肉類、配料、蔬果區

非常澎湃又多種類的自助區

在這裡真的讓人看得眼花撩亂

竟然還有鳳螺、6種額外提供的免費燒烤肉品

來這裡用餐感覺真的很划算

餐點選項超多

涼拌小菜區則是有提供涼拌大蝦、涼拌豬耳朵、海帶絲、涼拌蘿蔔等

讓人不禁大快朵頤

在這裡真的是可以讓人吃超飽

店家真的是不怕客人吃

就怕來用餐的客人沒吃飽而已

自助區竟然有這些東西

新鮮櫛瓜、大量的起司絲、鹹豬肉

生鮮自助區這裡大約有提供了25種食材

都是免費取用的

醬料區

就連醬料區也是很多選擇

總共提供了6種沾醬及配料

味噌醬、特製蔥鹽、烤肉沾醬、蒜片、朝天椒、蒜泥

實在是很貼心

滿足大家不同的飲食口味

就連沾醬也幫我們設想周到

阿菲最推薦他們的烤肉沾醬及特製蔥鹽還有朝天椒

搭配烤肉來吃很適合

冰淇淋區

冰淇淋提供的是布拉芙品牌

而且還有提供枝仔冰、脆皮甜筒、麻糬冰

看大家喜歡吃哪種冰品

在這裡都能吃到

潮肉炭火燒肉-菜單

『潮肉炭火燒肉-環中店』的消費方式相當彈性

提供三種價位的套餐供大家選擇

1388元的夢幻和牛系列

749元的老饕系列

539元的經典系列

選定套餐價位後

店員會提供加點單

加點單上面詳細列出可加點的品項及每種餐點的數量

方便大家依照自己的食量做選擇

以下幾樣是1388元價位的肉品及海鮮都讓阿菲印象最深刻

分享給大家

日本和牛霜降

日本和牛赤肉

伊比利梅花豬

伊比利豬肋條

日本和牛角切

美國牛小排

澳洲橫膈膜

牛舌

生食級干貝

生食級花枝

天使紅蝦

藍鑽蝦

▲日本和牛赤肉

日本和牛赤肉被譽為肉中之王

它的美味特色在於細膩的口感和豐富的風味

以及精湛的養殖技術

因為和牛的脂肪分佈均勻

使得肉質嫩滑

每一口都帶來香氣四溢、濃郁肉香

日本和牛赤肉的美味在於無與倫比的口感

豐富的絕佳風味和嚴格的飼養方法

都是對極致美味的追求

照片中由左至右的種類分別是

美國牛小排、牛舌、日本和牛霜降、日本和牛角切

▲伊比利豬梅花

▲天使紅蝦及藍鑽蝦

▲生食級干貝

店員會先上1388元套餐的肉品及海鮮

並詳細介紹每道菜品名及最佳的燒烤方法

如果當天不忙

店員甚至會親自幫忙烤肉

這讓我們學到了不少燒烤技巧

也可以應用在日常生活中

每桌都會提供8種燒烤醬料及調味粉

包括七味粉、胡椒粉、起司粉、孜然粉、玫瑰鹽、烤肉沾醬以及芥末粉、檸檬汁等

▲烤肉沾醬

阿菲特別推薦店家的烤肉沾醬

因為這是店家每天現做熬製的

無論是搭配烤肉、蔬果還是海鮮

都非常美味適合

和牛本身肉質優秀

建議燒烤時間不超過8-10秒

烤好後直接享用最佳

如果喜歡生菜包肉

這裡的生菜也是無限量供應的

隨時可以到自助區取用

1388元套餐的海鮮選擇也相當豐富

我個人特別喜歡天使紅蝦、藍鑽蝦、生食級花枝、生食級干貝、炙烤扇貝、深海大魷魚、鮮甜生蠔和多利魚

喜歡海鮮的朋友一定不能錯過

因為這裡的海鮮可以無限加點

用餐時間內盡情享用

不過大家也是要依照自己的食量來加點

不要造成食材浪費

想不到海鮮的表現也是如此優異

還可以噴灑店家提供的檸檬汁一起搭配享用

不用自己手擠檸檬

清爽美味又方便

▲深海大魷魚

來這裡必點的深海大魷魚

烤出來的成品就跟外面賣的魷魚一樣好吃

▲和牛角切

美味的和牛角切

切記烤的時間不要太久

這樣才能保留它最美味多汁的口感

多虧了有店員幫忙烤

我們才能吃到熟度剛剛好的肉品

趁熱吃真的超級好吃

好吃到會落淚的這種程度

來燒肉餐廳用餐的樂趣在於

可享受自己動手烤肉的過程

還有不用自己辛苦備料

這些都是近期阿菲最喜歡的餐廳類型

能夠輕鬆美食最重要

店員跟我們說平常在家烤肉時

烤肉醬要記得塗抹在食材表面

這樣烤的時候水份才能鎖在食材本身

才不會越烤越乾

這個香菇就是最好的例子

因為店員在烤的時候有反覆地將烤肉沾醬刷在香菇表面

所以烤完成時整顆香菇是飽滿多汁

相當好吃

在這裡有各式各樣的燒烤蔬果和小物可以享用

像是烤香菇、起司豆皮、烤櫛瓜、烤玉米筍、烤黃椒紅椒、烤絲瓜、烤甜不辣和烤米血等

都可以在自助區無限取用

選擇豐富

▲烤牛舌

烤牛舌也是店內一大特色

店員介紹這是一整片切割的原肉牛舌

非組合肉

所以吃起來口感更加紮實

與市售常見的組合牛舌不同

與無煙燒肉相比

阿菲也很喜歡這種炭火燒肉

感覺真的很有在家烤肉的感覺

尤其大火燃燒食材肉品的時候

更是美味滿點

光看就食欲大開

店員還會將烤好的牛舌分成前、中、後三個部位

讓我們體驗牛舌不同的口感

烤牛舌的口感非常特別

烤過之後

牛舌外層微脆內層則保持嫩滑多汁與彈性

每一口咀嚼起來

都能感受到牛舌的彈性和細緻

喜歡牛舌的朋友不能錯過

▲烤雞軟骨

外層烤過後呈現出金黃酥脆的口感

內裡的軟骨帶來爽脆彈牙的口感

咬下每一口都能聽到細微的咔嚓聲

也增添了進食的樂趣

▲烤澳洲橫膈膜

烤橫膈膜的美味口感真的很特別

它的肉質較紮實且充滿彈性

咀嚼起來帶有獨特的韌性

烤橫膈膜的外層會散發出誘人的焦香

而內裡的肉汁則鎖住了豐富的肉香風味

每一口都充滿了多層次的口感變化

真的讓人很驚喜

只需1388元就能享受到美味和牛系列肉品

這一餐讓人吃的好幸福

飯後甜點

強烈建議大家一定要留胃來享用這些美味小點

飯後甜點真的讓人驚艷

有烤吐司冰淇淋、餅乾夾棉花糖、麻糬燒冰等

每一樣都很有特色

為整頓飯畫下完美句點

結語

『潮肉炭火燒肉-環中店』真的是愉快又滿足的美食體驗

店員親切且烤肉技術精湛

能將每樣食材都烤得恰到好處

店內自助吧選擇豐富

也特別適合帶小孩來用餐的家庭

孩子們可以隨時取用熟食先行果腹

不用餓著肚子等烤肉

價位合理僅需千元便能享受到這樣豐富的菜色

尤其是千元價位就能享受到日本和牛

對於愛吃燒肉的朋友來說

真的是太划算了

如果你也喜歡燒肉都非常推薦來『潮肉炭火燒肉-環中店』試試

他們的肉品和海鮮品質一流

自助區選擇豐富

整間店的氣氛又非常適合拍照打卡

快快約上你的親朋好友

一起來體驗這美妙的燒肉美食時光吧

潮肉炭火燒肉-店家資訊

潮肉炭火燒肉-環中店

評分： / 4

地址：320台灣桃園市中壢區環中東路559-1號( 地圖 )

電話：03 451 3799

營業時間

星期一: 17:00 – 00:00,

星期二: 17:00 – 00:00,

星期三: 17:00 – 00:00,

星期四: 17:00 – 00:00,

星期五: 17:00 – 00:00,

星期六: 12:00 – 23:00,

星期日: 12:00 – 23:00

星期一: 17:00 – 00:00, 星期二: 17:00 – 00:00, 星期三: 17:00 – 00:00, 星期四: 17:00 – 00:00, 星期五: 17:00 – 00:00, 星期六: 12:00 – 23:00, 星期日: 12:00 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。