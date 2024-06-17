文心蘭，相信大家不陌生，每年端午前後開放的觀賞型蘭花。花名取其姿態優雅文質玲瓏心；又因其花朵頗似穿著膨鬆舞裙、迎風招展婆娑起舞的女郎，故另被稱之為「跳舞蘭」，在切花和盆花市場上都佔有重要的一席之地。台灣的文心蘭在主要分布在中南部地區，北部比較少見，更別說文心蘭花海了。但偏偏，全台唯一文心蘭花海隧道就出現在宜蘭縣員山鄉的【金甡花卉農場】(甡(ㄕㄣ)，眾生並立之貌)，那一定非來朝聖不可！

↓地點位於員山鄉「枕頭山休閒農業園區」。到達金甡園藝，參觀路線在左側小徑，右方門面反而是賣場兼出口。

↓循著「參觀路線」的指示牌前進，兩側滿是盆栽和來不及辨認的扶疏綠葉。前方戴著草編紳士帽、配耳麥，熱心向來賓解說的，想必是農場主人了。

↓台灣野牡丹藤。(不需要任何App，見到任何植物我都能喊出名字，自即日起，請叫我植物達人，謝謝XD)

↓會捕食昆蟲的豬籠草。

↓印度跳舞女郎(又名時鐘藤、舞者之鞋)。垂掛的花莖，滿滿的叢林氣息。

↓傳說中的毬蘭，從來都是圖片中見，今天終於遇到本尊了。肥厚的肉質花朵，細觀都是由兩層星型花冠交錯組成，太特別了。

↓彩葉草。

為這條叢林般的小道著迷，不覺已經吊車尾，後面只有一個更愛拍的隊友了。

↓進入溫室內，前方出現文心蘭花瀑蹤跡，而頭頂上，滿滿的空氣鳳梨，也稱為「空鳳」、「懶人花」，竟然不需使用盆土，只需要空氣、水和肥料就能栽培，耐熱又耐寒，縱然在乾燥酷熱的沙漠中也能存活。

↓來了，由一株株高約3公尺的文心蘭花朵隨棚架交錯編織成綿延100公尺的黃金隧道，珍貴的夢幻景致終於出現，好不真實啊！

↓單朵文心蘭並不是全黃的，而是有大面積咖啡色，這也使得花海堆疊起來更富有立體感。

除了我們兩團，還有許多慕名而來的遊客，所有人一心為了拍照打卡，使得本來就不甚寬大的黃金隧道十分悶熱。

當然，金黃花海下緣，亦充滿了各式各樣的蘭花。

↓乒乓石斛。

↓火焰蘭。

↓大尺寸的「龍馬石斛蘭」。

↓又是粉紅的毬蘭。

↓黃金鶴頂蘭。

↓這個「松蘿鐵蘭」(老人鬚)也跟空氣鳳梨一樣神奇，一條條簾幕般向下垂，實際上靠空氣中的水分便能存活，也是打卡的重點。

↓老闆很熱心地為遊客拍照，我在後面偷看，果然技術非常高超。

↓可是進來沒多久，就感覺為什麼老闆的活動力這樣強？入場時剛見他，進文心蘭隧道又遇他在側，瞻之在前，忽焉在後，滿場飛？後來仔細比對才發現，不是我眼花了，而是有兩個不但長得一模一樣、穿著打扮也完全一樣的人在場，原來是雙胞胎！

可不是？難怪農場名為【金甡】，隱含了雙生子的寓意(哥哥張甡金，弟弟張甡融)。兩兄弟本著對園藝的熱愛，打造出如此奇妙的花海勝景，成為爆紅的賞花秘境，這份堅持與匠人精神，更是令人敬佩。

可惜外面正下著大雨，光線差了些，否則陽光下的文心蘭會更加金黃透亮，卻足夠讓人拍到失心瘋了。

↓相當於門票的50元清潔費還可兌換水果枝仔冰一支，像在做慈善。

最後是滿坑滿谷的盆栽花園，除了蘭花，還有各種花卉可供選購。

↓綠色的嘉德利雅蘭。

↓酢醬草有人會買？我家花盆裡全部消滅掉，沒多久又會長出來自開紫花的幸運草。其實這邊的是少見的紫葉酢醬草，葉片成深紫色倒三角形，還有花紋，所以賞葉或許才是重點。

↓看許多人對大岩桐最有興趣，這花好養，基本上記得澆水，到夏天自然會開出艷麗的大花，超市和量販店賣的花不會少了這種。

↓最後帶一盆我最愛的藍雪，跟網路上一樣$120。但是網購的話，運費另加120，自己抱回家等於半價，賺了賺了。

美美的花園農場，還可以挑選到喜愛的花花草草。文心蘭金黃隧道的打卡奇景更是不容錯過，花期約至6月底，心動的，盡快行動。

【金甡花卉農場】：

地址：宜蘭縣員山鄉頭分路82-26號

電話號碼： 0922-952-284

營業時間：每日9:30-18:00

入園清潔費：每人50元，憑券可兌換水果枝仔冰乙支

大眾交通：搭乘台鐵到宜蘭車站，步行至宜蘭轉運站，轉搭755 宜蘭轉運站─大礁溪至「頭份村」站下車。

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