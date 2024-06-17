高雄有很多的紅茶冰，感謝閔爸推薦這間在地數十年的大麻紅茶冰

大麻紅茶冰起家於 台糖園藝花市，目前週六、週日花市都還能喝到

是很多鳳山在地人喜歡的飲品，俗又大杯又好喝

大麻紅茶冰雖然是銅板價格的飲品，茶葉、食材用料都不隨便

堅持自家熬煮糖水、不使用濃縮調和、每天新鮮煮茶

甚至連百香果飲品都是使用新鮮百香果調配製作

老闆每天都會喝自家的茶，一路堅持的好食材

讓回流客也相當多~~

不僅紅茶是招牌，最受到學生們喜歡的珍珠奶茶、多多飲品

下課、回學校上課都要喝的 大麻紅茶冰，真的上癮了!

創立於高雄的飲品推薦必喝 大麻紅茶冰

大麻紅茶冰，常態買五送一優惠

大麻紅茶冰-凱旋總店

位置：高雄市鳳山區凱旋路90-2號 (中正預校正對面)

外送專線：07-7536068

營業時間：10:00-21:00(週一公休)，連續假期會營業

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中正預校最紅的 大麻紅茶冰

連很多外縣市的爸媽帶孩子來上課，都會專程來買唷!

高雄目前唯一間門市就於 中正預校正對面

沒有添加大麻，是用心選好茶製作出讓人迷戀想要持續喝的大麻紅茶冰

高雄獨門一間的 大麻紅茶冰，主打平價飲品，讓人越喝越上癮的大麻紅茶冰

鳳山人熟悉的高雄紅茶飲品

招牌有珍珠奶茶、太妃阿薩姆紅茶、祖傳青草茶、冬瓜青茶、董事長特調拿鐵、仙草奶凍

每次下課就是這樣的景象，整個學生都會把店鋪給包圍

人手一杯手搖飲，都愛大麻紅茶的珍珠奶茶、果然療癒

最近新推出 限定的 熊貓鮮奶茶 <功夫片達 珍珠奶茶>，一次可以享用雙白大小珍珠

還有店家精心調配的奶蓋，上面還淋上太妃焦糖醬，豐富層次一杯喝下去大滿足，還有飽足感

使用了白珍珠、黑糖珍珠，珍珠都自家熬煮秘製

兩款珍珠都是分開熬煮製作，帶出不同的香氣甜味

大麻紅茶冰都是老闆娘負責設計開發，打造多款全台獨家飲品

老闆負責尋找好的茶葉、好的原物料製作黃金比例的獨家飲品

被學生堪稱喝一杯就會上癮的飲品，就在大麻紅茶冰

這裡還有網美打卡牆，請來彩繪老師創作設計

把自家貓結合招牌珍珠奶茶的手繪網美牆

很多熟客不趕時間都會來喝飲料，網美牆下休憩

可以喝到古早味飲品、創新飲品

大麻紅茶冰可以滿足所有年齡層

學生都愛珍奶、加料加好加滿、還有多多特調

在地人都會來買紅茶、老普洱茶、青草茶、古早味紅茶、黑糖珍珠鮮奶

不走過於浮誇路線，喝的出真材實料

我個人極力推薦太妃阿薩姆紅茶、祖傳青草茶，冬瓜青草茶也好喝

祖傳青草茶是老師傅自家山上拔青草、烘乾製作，回來都還要清洗乾淨才能熬煮

正港透心涼的好味道，消暑解渴～不是調和濃縮的唷！

鮮奶都是使用高牧鮮奶，都是玻璃瓶裝、高雄滋味

難怪很多外縣市來買，都會特地買鮮奶系列

不敢喝鮮奶的朋友，亦可更換奶精唷~

太妃阿薩姆紅茶

可以點無糖或者微糖

使用糖水都是自家熬煮二砂糖，炒過在熬煮過更香醇提味

別於古早味紅茶，屬於清香帶阿薩姆紅茶

加一點糖會讓太妃香氣更加突出

不是化學添加，是本身茶就有這股太妃糖香氣

紅茶都會使用碎冰，綠茶都會使用大塊冰塊

一杯銅板價格也不馬虎的細節

先來喝看看新推出的 熊貓鮮奶茶

招牌珍珠奶茶，大小黑白珍珠堆疊

淋上自家手打製作的奶蓋，帶有鹹香乳香的厚實奶蓋

最邪惡的是上面還淋上太妃焦糖

讓每一口層次風味更加不同

功夫片打 熊貓鮮奶茶

無咖啡因的熊貓鮮奶茶，高牧鮮乳提出乳香

會完美的跟黑糖珍珠融合，提出甜味黑糖香氣

奶蓋帶有鹹香滋味與厚實乳香

可以先對口喝，再用吸管稍微攪拌

讓黑白珍珠混搭，大口吸大小珍珠軟Q，引出的甜味香氣都很不同，真的很挑逗味蕾

新推出的熊貓鮮奶茶，雙黑白大小珍珠挑逗味蕾，還有奶蓋的升級口感!

茶梅釀綠茶

夏天最消暑的梅釀綠茶，飯後來上一杯絕對消暑又很解膩

裡面還會添加一顆化梅增添梅子香氣，酸甜甘甜會滋潤綠茶

養樂多百香果冰茶

大人小孩都愛的多多飲品，推薦這款加入新鮮百香果調配的多多特調

使用雪碧汽水、兩罐養樂多、新鮮百香果完美調配，無咖啡因推薦

每一口都充滿優格滋味，帶出百香果酸甜，不擔心甜膩

百香果的自然酸甜會融合整個風味，悶熱天氣喝上一杯好暢快！

一杯下去很暢快，酸甜酸甜好順口好喝

仙草奶凍

喜歡有滑溜口感就喝 仙草奶凍

老師傅熬煮的仙草凍，熬煮仙草再製作成仙草凍

不是那種濃縮調和製作，都是大麻紅茶冰老闆的堅持

兩罐玻璃瓶的高牧牛乳加下去，喝完絕對很飽

本身是無糖的仙草凍，喜歡有甜度可調整糖肚

乳香飽滿，滑溜帶扎實仙草，整個清香味道都湧上來

每一款特調都很厲害，都很有特色

抹茶控就喝 京都宇治抹茶拿鐵

真正的日本宇治抹茶，高成本用料

抹搽粉要刷過，整個均勻的融合

刷過不僅比較細緻，泡沫會引出香氣

高牧牛乳滋潤下去，療癒層次的大理石紋路

京都宇治抹茶拿鐵

抹茶控必喝，連抹茶都是新鮮現泡

後來也試喝了老普洱茶，清香滋味還不錯

不是那種臭臭味道的普洱香氣唷!

下次想喝看看董事長特調拿鐵，是古早味紅茶加冬瓜加鮮奶

是老闆媽媽最愛喝的口味，成為隱藏版特色招牌

飲料都有大小杯，大杯960 CC、小杯700CC

堅持不添加濃縮調和，喝的到真正好茶滋味

大麻紅茶冰-凱旋總店

位置：高雄市鳳山區凱旋路90-2號 (中正預校正對面)

外送專線：07-7536068

營業時間：10:00-21:00(週一公休)，連續假期會營業

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