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免費玩台北！新光三越南西店必逛景點：我不是胖虎、鯊魚先生、玩轉動漫時代、我適文創

2024-06-17 23:26:00 饅頭弟 人氣：116
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2166篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

如果你正在尋找免費的遊玩好去處，那新光三越南西店絕對是個超棒的選擇

 不論是當地人還是遊客，都能在這裡找到不少樂趣

 這裡不僅有各種免費的展覽和活動，還有多個超人氣打卡點，讓你在這個夏天過得既充實又愉快

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先來看看「我不是胖虎」展覽吧，肥胖胖的身軀就是它最大的武器

這裡展示了來自日本的知名動漫角色胖虎的周邊產品和藝術作品

展覽巧妙地以「我不是胖虎」為主題，透過有趣的互動裝置和創意展品，讓大家重新認識這個經典角色

無論你是不是動漫迷，這裡的佈景和裝置都超級適合拍照

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胖虎的看板真的是超好拍的，一不小心就會一直連拍下去XD

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胖虎的周邊商品真的是超可愛的，真的會讓買到不想回家呢

在「我不是胖虎」快閃店展區內，單筆消費滿688

即贈胖虎PVC杯墊乙個，限量3000個，數量有限，送完為止

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接下來，不可錯過的就是「鯊魚先生」專區

這裡不僅有各種鯊魚主題的商品，還設置了多個趣味拍照點

這些拍照點經過精心設計，讓你彷彿置身於鯊魚的世界中

無論是家庭遊客還是情侶來訪，都能在這裡留下美好回憶

你一定會愛上這裡的鯊魚抱枕和可愛小物

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超療癒的姆明和米飛也登陸台北南西店啦！這次的展覽真的是萌到不行

讓你無論是想拍照還是想拿紀念品，都能滿足你的心願

展場還有限定新品等你來發掘，趕快來跟姆明和米飛一起玩吧！

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巨型扭蛋機和韓式拍貼機可愛登場

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夏日來臨，台北的新光三越南西店成為了動漫迷的熱門打卡點！

特別是「玩轉動漫時代」快閃店，現場不僅集結了眾多知名動漫的周邊商品和展品

更迎來了日本大人氣的「反應過激的貓」！這裡不只是購物的天堂，更是動漫文化的聖地

這些精緻的周邊商品不僅可以讓你帶回家蒐藏，還能成為送禮或自用的絕佳選擇

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新光三越南西店不僅是購物的天堂，更是探索免費景點的好地方

我不是胖虎、鯊魚先生、玩轉動漫時代、姆明&米飛展區，各有特色，適合各年齡層和興趣的遊客

不論你是來拍照打卡、購物，還是純粹享受藝術和文化，這裡都能滿足你的需求

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文章標籤
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