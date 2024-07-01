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【食記】台北內湖咖啡店友途咖啡U2coffeefactory，不用高溫熱水沖泡凹豆喝咖啡包讓外出露營或踏青的人簡單就有好咖啡可品嚐

2024-07-01 23:48:00 hy 人氣：103
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窩客好文

hy

發表篇數：35篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：

U2 Coffee 友途咖啡
phone02-27901881
place台北市內湖區民權東路六段56巷15弄4號1樓
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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去年改裝才有實體店面的友途咖啡U2coffeefactory，老闆一直專注在咖啡豆烘焙技術研發，推出的產品也培養出不少忠誠顧客，而自己這次會去這家內湖咖啡店一探究竟，主要就是要試試看它們家推出的凹豆喝系列產品。因為，這個使用取得專利長泡型咖啡包，讓外出露營或踏青的人不用以高溫熱水沖泡，簡單就有好咖啡可品嚐的U2凹豆喝系列產品，當天實喝後真的頗不錯，而且跟老闆聊天時，除了感受到他對咖啡的熱情、堅持，並且還有著豐富專業知識，同時也很歡迎想進入咖啡這個行業的人來友途咖啡U2coffeefactory交流呢！

台北內湖咖啡店推薦

 

離中天電視總部不遠，過民權東路就是內湖科技園區的友途咖啡U2coffeefactory，位置是在內湖民權東路六段無尾巷內，老闆是在一年多前將用分享會所形式經營的現有地點，改裝成可讓一般客人喝杯實惠好咖啡，或是也可以跟他進行交流的實體店面。

友途咖啡U2coffeefactory

 

裝潢讓人感受放鬆的友途咖啡U2coffeefactory，店內座位加上戶外座位，可以同時容納20多位客人同時用餐。

友途咖啡U2 coffee factory

 

店內架子上，有陳列各式U2咖啡豆、U2咖啡包、U2咖啡器具產品，讓進來的客人可以挑選購買。

友途咖啡U2咖啡豆

 

看了一下桌子上跟牆面上的友途咖啡菜單，發現它們家的手沖咖啡價格比預期中來得便宜，另外也有其它不同類型咖啡、茶類、甜食點心跟鹹食點心可選。

友途咖啡菜單

 

我個人當天的主要目標，就是目前有三款可選的U2凹豆喝咖啡包系列，而除了自己事前就知道這是為了讓外出露營或踏青的人，不用高溫熱水沖泡就有好咖啡可品嚐的產品外，當天透過老闆介紹也知道這系列產品一包有16克，可以萃取450ml咖啡，加上可以長時間浸泡，就算是在高山上煮沸的水溫度相對低，同樣能讓你喝到好風味的咖啡，然後也不用帶專業器材出門。

友途咖啡U2凹豆喝咖啡包

 

知道老闆開發U2凹豆喝咖啡包系列的想法，當然就要實際喝喝看，所以我先從凹豆喝1號嚐起，而這款採淺焙的產品，入口時會感受到淡淡水果跟香草味，隨著溫度逐漸降低，酸味會逐漸明顯，就個人喜好來說，微溫狀況下的整體酸味與風味最為平衡。

友途咖啡U2凹豆喝凹豆喝1號

 

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