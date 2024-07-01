去年改裝才有實體店面的友途咖啡U2coffeefactory，老闆一直專注在咖啡豆烘焙技術研發，推出的產品也培養出不少忠誠顧客，而自己這次會去這家內湖咖啡店一探究竟，主要就是要試試看它們家推出的凹豆喝系列產品。因為，這個使用取得專利長泡型咖啡包，讓外出露營或踏青的人不用以高溫熱水沖泡，簡單就有好咖啡可品嚐的U2凹豆喝系列產品，當天實喝後真的頗不錯，而且跟老闆聊天時，除了感受到他對咖啡的熱情、堅持，並且還有著豐富專業知識，同時也很歡迎想進入咖啡這個行業的人來友途咖啡U2coffeefactory交流呢！

離中天電視總部不遠，過民權東路就是內湖科技園區的友途咖啡U2coffeefactory，位置是在內湖民權東路六段無尾巷內，老闆是在一年多前將用分享會所形式經營的現有地點，改裝成可讓一般客人喝杯實惠好咖啡，或是也可以跟他進行交流的實體店面。

裝潢讓人感受放鬆的友途咖啡U2coffeefactory，店內座位加上戶外座位，可以同時容納20多位客人同時用餐。

店內架子上，有陳列各式U2咖啡豆、U2咖啡包、U2咖啡器具產品，讓進來的客人可以挑選購買。

看了一下桌子上跟牆面上的友途咖啡菜單，發現它們家的手沖咖啡價格比預期中來得便宜，另外也有其它不同類型咖啡、茶類、甜食點心跟鹹食點心可選。

我個人當天的主要目標，就是目前有三款可選的U2凹豆喝咖啡包系列，而除了自己事前就知道這是為了讓外出露營或踏青的人，不用高溫熱水沖泡就有好咖啡可品嚐的產品外，當天透過老闆介紹也知道這系列產品一包有16克，可以萃取450ml咖啡，加上可以長時間浸泡，就算是在高山上煮沸的水溫度相對低，同樣能讓你喝到好風味的咖啡，然後也不用帶專業器材出門。

知道老闆開發U2凹豆喝咖啡包系列的想法，當然就要實際喝喝看，所以我先從凹豆喝1號嚐起，而這款採淺焙的產品，入口時會感受到淡淡水果跟香草味，隨著溫度逐漸降低，酸味會逐漸明顯，就個人喜好來說，微溫狀況下的整體酸味與風味最為平衡。

全部文章內容，請點選以下連結繼續閱讀