點嘉義景點 大林火車站附近景點 佐登妮絲城堡:台版法國凡爾賽宮、歐風城堡、歐式花園、歐洲雕塑噴泉、歐洲街鐘、紅色電話亭、全台最長巴洛克藝術廊道、全台最高歐式穹頂、名畫
坐火車可以到的景點(走路約20分鐘以內)
車程約30分鐘以內
2點嘉義景點 大林火車站附近景點 佐登妮絲城堡:台版法國凡爾賽宮、歐風城堡、歐式花園、歐洲雕塑噴泉、歐洲街鐘、紅色電話亭、全台最長巴洛克藝術廊道、全台最高歐式穹頂、名畫
3點嘉義免費室內景點 大林火車站附近景點 老楊方城市：全台第一間方塊酥觀光工廠、試吃、大型室內彩繪牆
車程超過30分鐘
8.9點嘉義免費景點 龍宮瀑布 距離龍宮瀑布最近是民雄火車站，龍王金殿 台版的日本金閣寺
15點嘉義免費景點 好美里3d彩繪村 距離好美里3d彩繪村最近是新營火車站:海底宮殿、鯊到好美、地心歷險、海洋世界、水蓮游鯉、奇幻世界、白雪公主與七矮人、寶貝的窩、抹香鯨大戰大王烏賊、人魚秘境
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