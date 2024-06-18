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嘉義景點16個，其中嘉義免費景點有12個、坐火車可以到的景點有1個

2024-06-18 07:45:00 台灣旅遊景點 人氣：102
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窩客好文

台灣旅遊景點

發表篇數：10篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：嘉義縣 > 大林鎮

嘉義景點 大林火車站附近景點 佐登妮絲城堡:台版法國凡爾賽宮、歐風城堡、歐式花園、歐洲雕塑噴泉、歐洲街鐘、紅色電話亭、全台最長巴洛克藝術廊道、全台最高歐式穹頂、名畫


坐火車可以到的景點(走路約20分鐘以內)


車程超過30分鐘

8.9點嘉義免費景點 龍宮瀑布 距離龍宮瀑布最近是民雄火車站，龍王金殿 台版的日本金閣寺




15點嘉義免費景點 好美里3d彩繪村 距離好美里3d彩繪村最近是新營火車站:海底宮殿、鯊到好美、地心歷險、海洋世界、水蓮游鯉、奇幻世界、白雪公主與七矮人、寶貝的窩、抹香鯨大戰大王烏賊、人魚秘境



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