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【電影首映會】越南最感人催淚的寫實劇情 #媽的人生願望！孩子們的辛酸不易，老母親的愛與不捨【電影推薦】

2024-06-18 09:13:00 Phyllis 17 人氣：112
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：376篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #媽的人生願望

【電影首映會】越南最感人催淚的寫實劇情 #媽的人生願望！孩子2-嗎媽的人生願望_海報03

劇情：73歲的海夫人（清嫺 飾）在丈夫早逝後獨自扶養五個孩子長大，孩子們成年後四散各地，在鄉下老家的她因為遇到車禍而必須依靠輪椅生活，子女們為了該由誰照顧媽媽爭執不下，最後決定每個人輪流照顧一週，而海夫人也在每個孩子的家中，見到他們所面臨的問題，頓時覺得自己是孩子們的負擔……

3-媽的人生願望_劇照02_清嫺（中）4-媽的人生願望_劇照03_清嫺（中）

由「越南國民阿嬤」清嫺（Thanh Hiền）主演，集結50多名黃金卡司共同演出，也是越南影史預售表現最好的電影！更引起西方片商的注意，成為第一部在三大洲（北美洲、歐洲、大洋洲）同步上映的越南電影！

5-媽的人生願望_劇照01_清嫺6-嗎媽的人生願望_海報01

#媽的人生願望，由越南資深演員生動的刻畫現今社會中的生活不易，孩子們長大後有自己的生活及所面對的的難題，獨自在家鄉的老母親年老卻必須獨自生活，即使很想要跟全體兒孫合拍一張全家福，也隱忍著思子之情，後因一場車禍必須輪流住到孩子家，因為了解孩子們的困境，決定躲起來不成為負擔，引發一連串現今社會中存在的問題及讓人落淚的親子之情感！

7-媽的人生願望_劇照05_清嫺（右）8-媽的人生願望_劇照069-媽的人生願望_劇照0810-媽的人生願望_劇照0711-媽的人生願望_劇照04_清嫺（右）

記得準備衛生紙，#媽的人生願望，寫實又貼切，好看又感人！

【電影首映會】越南最感人催淚的寫實劇情 #媽的人生願望！孩子【電影首映會】越南最感人催淚的寫實劇情 #媽的人生願望！孩子

#媽的人生願望，6月14日（五）感人落淚全台上映！

14-嗎媽的人生願望_海報02

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #媽的人生願望

祝福好人一生平安

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