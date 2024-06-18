這次端午連假跟朋友來礁溪二天一夜，主要是連假，小朋友不能丟包，只能帶著小孩一起出去玩，好險我們找的飯店大人、小孩都有放鬆到，一直誤以為我們的飯店是每次搭北迴火車會經過看到的那個白宮，晚上搭UBER回飯店的時候也是被問是頭城嗎?!我們住的這家是白宮渡假勝地位於礁溪!!雖然離礁溪市區有點距離(開車大概十分鐘)，但我覺得離開市區溫泉區反而享受到不一樣的氛圍跟園區很大，小朋友可以盡情地在園區裡跑跳。(飯店訂房網址連結)



我們這次很幸運沒想到在端午連假還有空房，使用的是一泊二食方案，房型是白宮親子房(四人房型)，在網上看到房間裡竟然有溜滑梯，朋友小孩很喜歡就立馬下訂了，ㄧ泊二食專案 (下午茶+早餐)原價是3678元，假日白宮親子房加價3200元，總計6878元，四個人(兩大兩小)都可以享受到下午茶，覺得蠻划算的。白宮的路口還蠻隱密的，不過到了飯店後覺得飯店腹地蠻大的，主建築前面有一片大草原看起來很遼闊，當天天氣很好，看起來很漂亮，心情也會跟著放鬆。(飯店訂房網址連結)



飯店大廳也蠻大的是歐式裝潢，我們大約兩點多到達，三點-四點這段時間前台很忙碌，我們的房間也還在整理，不過沒關係，因為小朋友一看到旁邊的球池就很想玩，大廳也有椅子可以休息，等待的時候我們就先到處看看。



兩個小朋友一直說這個沙發很舒服，大廳的沙發也是走一個歐式華麗風格。



不過在小朋友跑去玩球池的時候我們也拿到房卡了，我們的房間在三樓。



一樓電梯門口有一些造景也蠻好看的，燈光也很溫馨，馬上就有度假的氛圍，兩位小朋友在這合照一張



搭電梯到達三樓一時還找不到房間怎麼進去，原來走道上還有一道門，算是蠻安全的，迴廊也很有FU~一種氣派感。



迴廊上往下看是餐廳，這邊也有在辦一些宴會



打開房間大家都覺得很驚喜，因為白宮親子四人房型很大耶!裡面的溜滑梯小朋友一看到馬上要衝過去玩，這個房型有21坪，兩張雙人床感覺也是有加大，官網寫 183cmx213cm ，躺起來很舒服，房間的冷氣也很冷，晚上被子很暖蠻好睡的，房間的風格也是歐式奢華感，兩位小朋友說這是公主的房間。(飯店訂房網址連結)



床很大很舒適，晚上兩位小朋友跟媽媽睡，空間也是很OK的。



一打開門小朋友看到有木馬還有溜滑梯遊樂設施，很開心地馬上就跑去玩起來，雖然房間裡有兒童遊樂設施但一點都不壅擠，整個房間就是寬大，沒帶小孩的人還可以在這拍網美照。小孩大人都開心。



廁所是乾濕分離的，洗澡跟上廁所分開蠻省時的又不會打擾。



有淋浴跟按摩浴池，按摩浴池也是超級大的，晚上大人跟小孩可以一起泡空間不會壅擠，不過因為很大，洗澡前建議先放水，因為至少要放三十分鐘才能舒服泡澡。



訂房的時候有註明兩大兩小，飯店也很貼心的幫我們準備兒童牙刷，我覺得這裡的牙刷長得很可愛。



冰箱裡面沒有東西，不過晚上去市區買了滷味跟飲料可以冰，房間內有附四瓶水、即溶咖啡還有玄米煎茶，玄米煎茶很香很好喝。



這邊的兒童遊樂設施種類蠻多的，小朋友最愛這個球池，一直迫不及待的想要下樓玩，球池照片給其他有小朋友的朋友看都很羨慕，覺得很大，下午CHECK IN 完一樓大廳的人比較少，等於包場玩球池，最貼心的是前面有兩台按摩椅，家長累了也可以順便按摩一下。(飯店訂房網址連結)



外面的草地很大，空氣很清新，蠻多人在外面玩飛盤，還有滾球設施，旁邊也有躺椅可以坐。



還有大型的氣墊遊樂設施，是溜滑梯，玩大型氣墊遊樂設施需要付門票250元，房客可以折抵200元，所以只要50元喔!彩色的獨角獸很可愛!



氣墊設施顏色很繽紛小朋友們都很喜歡，爬上爬下，讓他們放電!



隔天要回家了這個太空人氣墊才剛充好成型，看起來也蠻好玩的。



剛進飯店的時候看到很多家長跟小朋友在等這個摩特車設施，這個摩特車設施是三點開放要先登記，加上火車大概有十輛，大台的吉普車還可以用遙控的方式玩。大家都想玩的設施，記得要先去排隊!(飯店訂房網址連結)



卡丁車是限定成人才能玩的，需要押金2000元，外面廣場剛好車道可以繞圈玩，看起來也是蠻刺激。



其實在看官網介紹的時候我們沒看到有泳池，是要走去餐廳吃下午茶的時候發現怎麼有游泳池，又是一陣驚訝!哈!因為我們都沒帶泳衣，只能看看而已!



如果想要運動一下，飯店門口也有提供腳踏車可以騎出去逛逛，還蠻不錯的。



外面大草地上還有帳篷，坐在這很放鬆與大自然親近的感覺，看起來好像也可以露營，不知道有沒有提供烤肉服務，中秋節在這賞月很CHILL。



餐廳位於白宮二館，也是很歐風的建築，坐在這外面拍照也很有度假的優閒感。



餐廳吧台我覺得很有餐酒館的氛圍這邊也有提供調酒，帶小孩之際還能喝個微醺飲料放鬆一下真的是很不錯的選擇。這次享用的下午茶是包含在一泊二食中的，四個人都可以享用。(飯店訂房網址連結)



我們大人點了白色曲目、昨夜的夢-洛神花兩杯調酒，小朋友則是喝果汁的茫茫夏日跟檸檬紅茶。



調酒的杯子很有質感，顏色也很美，一整個有來到餐酒館的感覺，白色曲目荔枝淡麗味道酒感不重，昨夜的夢-洛神花酸酸甜甜的很清爽，小朋友說芒果汁酸甜好喝。千層蛋糕也很好吃，點了巧克力口味跟香草緹口味，巧克力口味很濃郁好吃，香草口味淡淡的甘甜香氣，整體吃起來很新鮮。百香鮮奶奶酪這個很Q軟搭配上百香果味道酸甜開胃，小朋友一下就吃完了。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)(飯店訂房網址連結)



布里歐堡我們點了鐵板彩色牛跟酪梨輕鬆蝦口味，麵包烤得很香耶!送來也是熱熱的，牛肉帶有一點黑胡椒的味道很好吃，酪梨輕鬆蝦的蝦肉吃起來有點古早味辦桌的蝦子味道也很特別。



整個調酒很有質感，晚上也可以來這放鬆微醺一下。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)(飯店訂房網址連結)



傍晚時分飯店亮起燈來景色也是很漂亮，飯店雖然離市區有點距離，就算沒有開車也不會不方便，晚上我們去市區吃晚餐，就使用UBER很方便。



如果喜歡拍照，也很推薦白宮渡假勝地蠻多場景都可以拍出網美照氛圍，這次就拍了很多照片。



隔天的早餐一樣是在二館的餐廳，雖然自助吧區看起來不大，但是整個自助吧小而豐富，而且飯店有一直補上菜，我們大概九點下去吃以為都沒菜了，但是後面服務人員還是有不間斷的補上菜，這邊西式類的有麵包、果醬、小蛋糕。沙拉也很新鮮，咖啡機有兩台，不用等候太久。



中式的有清粥小菜、炒麵、炒青菜，其實也很夠吃了，還有這個燙米粉，可以自己燙喔!



我跟朋友拿的餐點，我們都覺得菜色很新鮮好吃，朋友說那個玉米筍很甜，小朋友則愛那個炒麵吃了兩碗，我是住飯店早餐一定要有清粥小菜，這裡很符合我們的需求。朋友還問小孩目前心目當中第一名飯店是...小朋友回答白宮渡假勝地(可能一心想快點吃玩去球池吧!) (飯店訂房網址連結)



吃完早餐看到有房間正在打掃，在房門口看了一下，這應該是經典客房雙人房型，官網介紹有10坪，空間也蠻大的，浴室也是乾濕分離，都配有浴池，經典客房雙人房型也是可以參考看看，現在都有搭配一泊二食方案。 (飯店訂房網址連結)



結論:這次來礁溪玩有別以往都是住市區的溫泉飯店，礁溪白宮渡假勝地，房間很大，飯店外面腹地也很大，如果你不想要舟車勞頓，親子旅行喜歡一整天都待在飯店玩的人很適合，飯店的遊樂設施眾多有球池、大型氣墊遊樂設施、游泳池、兒童電動車、腳踏車，也有草地可以奔跑，下午茶也好吃，還有微醺飲料，個人覺得礁溪白宮渡假勝地是帶小孩又能順便放鬆的地方，天氣好拍的照片都很好看。 (飯店訂房網址連結)

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白宮渡假勝地

TEL：0938380789

宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號

訂房網址:https://reurl.cc/LWgMx3