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【台北市萬華區】一甲子餐飲｜麻豆碗粿 滷肉飯 焢肉飯｜米其林必比登推薦美食｜艋舺清水巖祖師廟旁

2024-06-18 10:35:00 珍妮佛的花草呢喃 人氣：103
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1656篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一甲子餐飲-祖師廟焢肉飯刈包
place台北市萬華區康定路79號
作者本次評價：
3.45
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
2.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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一早在板橋看完醫生就直接騎車來萬華

因為還沒吃早餐，拿起手機搜尋附近美食

不知道是不是星期一的關係蠻多店家公休

後來找到一甲子餐飲，才有這次用餐機遇

 

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▲我們機車停在貴陽街二段上

這邊是單行道，路邊有蠻多機車格

永富冰淇淋就在這條路上，很近

 

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▲一甲子餐飲在康定路79號，艋舺清水巖祖師廟旁

我們吃完有到廟裡參觀，散散步、讓肚子消化一下

 

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▲店面是一個攤子，內用外帶都必須排隊

營業時間很長09:00-19:00，含括早中晚三個時段

 

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▲賣的東西不多，但評價都還不錯

連續四年都是米其林必比登推薦的美食

品項有麻豆碗粿、刈包、滷肉飯、雞肉飯

焢肉飯、油條魚丸湯、豬血湯、豬腸湯

豬血豬腸湯、焢碎肉飯及白飯單賣

其中焢碎肉飯是限量供應的品項

 

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▲自行找位置入座

內用區就是旁邊這排，桌數不多但客人很多

幾乎都是併桌，併桌也真的可以加快等桌速度

我們同桌是兩位韓國人，後面一桌是香港遊客

因為沒有冷氣，高溫炎熱時難免流汗不舒服喔

 

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▲早上點了焢肉飯、滷肉飯及一份麻豆碗粿

 

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▲麻豆碗粿口感軟綿

裡面有鹹蛋黃跟肉餡，醬汁微甜不死鹹，還不錯吃

 

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▲滷肉飯用小黃瓜做搭配，滷肉色澤相當油亮

黃瓜片也是有點微微的甜，我覺得跟在南部吃到的口味差不多

 

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▲焢肉飯除了黃瓜片，還有豆干、辣蘿蔔跟酸菜

味道比滷肉飯豐富一些，有鹹度也有點辣度

焢肉已經滷的非常非常透，肥肉幾乎是入口即化的狀態

早上點的這些味道都是偏甜一些，如果不是天氣太熱

應該要點碗湯來喝看看

 

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▲餐後需自行收拾桌面，將餐盤那些拿至回收處

 

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▲接著來旁邊的艋舺清水巖祖師廟

 

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▲進來後左手邊有個碑

 

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▲由兩邊側門進入

 

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艋舺清水巖俗稱祖師廟

位於萬華區康定路81號，始建於清乾隆五十二年〈西元一七八七年〉

奉祀清水祖師陳昭應，為福建安溪移民，自原籍湖內鄉清水本巖分靈而來。

嘉慶二十二年〈西元一八一七年〉重修

咸豐三年〈西元一八五三年〉「頂下郊拼」時毀於戰火

至同治六年〈西元一八六七年〉又重建。

其後屢經翻修，迄今大體能保持重建原貌。祖師廟原來格局完整，後殿供奉媽祖，

現共有兩殿，前為三川殿，中為正殿，後殿曾毀於火災，迄今未建。

清水祖師為安溪人的守護神，早期臺北盆地周圍田地多為安溪移民所開拓。

清末中法戰爭，法軍侵犯淡水，臺北告急，民間傳說是因為迎請清水祖師助陣，

臺北才得平安，因此香火更加興盛。艋舺清水巖在日治時期曾充為學校使用，

後來並曾設立州立二中，即今成功中學前身，在教育史上亦有重大意義，

近年廟內進行整修，以保存維護這座深富歷史價值之古蹟。

（引用資料來源：文化部文化資產局官方網站

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在內部看了一下就開始找洗手間了，洗手間在後面，那邊好像有個停車場

 

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離開時看到祖師廟口沙茶牛肉大王這邊有個公廁引導圖！

 

【一甲子餐飲】

地址：台北市萬華區康定路79號

電話：02-2311-5241

營業時間：09:00-19:00

星期日公休

FB

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