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獨門的製餅配方已傳承三代，吃出三種風味的水果餅

2024-06-18 10:31:00 果果愛Fruitlove 人氣：109
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

王西勢食品行
place台南市永康區富強路一段326號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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王西勢⟩台南永康美食，台南伴手禮，水果餅吃出三種風味，獨門的製餅配方已傳承三代 @果果愛Fruitlove

傳承一份祝福的愛，結合古早味與創新的水果餅，除了可以零買外，也有伴手禮禮盒裝。水果餅可常溫吃、烤過吃或是冰著吃，每種吃法口感都不一樣，就看你喜歡哪種風味!

王西勢⟩台南永康美食，台南伴手禮，水果餅吃出三種風味，獨門的製餅配方已傳承三代 @果果愛Fruitlove

上次到台南的倒數第三站，我們來到了位於台南市永康區的王西勢，除了好奇水果餅是甚麼味道之外，也被這包裝吸引而來，本來打算要買來送禮，但時間行程上搭不太到，就變成我們回程自己買來吃吃看的小點心

王西勢⟩台南永康美食，台南伴手禮，水果餅吃出三種風味，獨門的製餅配方已傳承三代 @果果愛Fruitlove

招牌很醒目，是一個有設計感的圖案，上面有一個伯伯端著剛烤好的餅，在落地窗外用紅色的布條和綠色植栽來創造進門前的視覺感，中間還有一張古早的木頭長椅，紅色布條上印著台南，然後有一個人穿著戰袍拿著劍，猜想應該就是跟水果餅典故有關的謝府元帥

王西勢⟩台南永康美食，台南伴手禮，水果餅吃出三種風味，獨門的製餅配方已傳承三代 @果果愛Fruitlove

一走進門店家立刻親切的招呼，同時也邊準備試吃品。

王西勢⟩台南永康美食，台南伴手禮，水果餅吃出三種風味，獨門的製餅配方已傳承三代 @果果愛Fruitlove

櫥窗裡有水果餅的展示，一共有四種口味，其中2種是固定的，兩種是產季限定的( 草莓 & 芒果 )，尺寸有分大中小，這個是小的大約跟太陽餅差不多......( 繼續閱讀文章 )

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