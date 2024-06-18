傳承一份祝福的愛，結合古早味與創新的水果餅，除了可以零買外，也有伴手禮禮盒裝。水果餅可常溫吃、烤過吃或是冰著吃，每種吃法口感都不一樣，就看你喜歡哪種風味!

上次到台南的倒數第三站，我們來到了位於台南市永康區的王西勢，除了好奇水果餅是甚麼味道之外，也被這包裝吸引而來，本來打算要買來送禮，但時間行程上搭不太到，就變成我們回程自己買來吃吃看的小點心。

招牌很醒目，是一個有設計感的圖案，上面有一個伯伯端著剛烤好的餅，在落地窗外用紅色的布條和綠色植栽來創造進門前的視覺感，中間還有一張古早的木頭長椅，紅色布條上印著台南，然後有一個人穿著戰袍拿著劍，猜想應該就是跟水果餅典故有關的謝府元帥。

一走進門店家立刻親切的招呼，同時也邊準備試吃品。

櫥窗裡有水果餅的展示，一共有四種口味，其中2種是固定的，兩種是產季限定的( 草莓 & 芒果 )，尺寸有分大中小，這個是小的大約跟太陽餅差不多......( 繼續閱讀文章 )

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