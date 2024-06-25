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淡水甜品。讓人遠道而來也心悅誠服的河岸法式甜點小舖──幻日線

[法式甜點、CAFE／新北淡水]



位在金色水岸、正對河畔公園步道的法式甜點小舖──QUATRE QUARTS幻日線。

無論慕斯、塔類或季節性商品、常溫烘焙產品等，其水準都很不錯，不輸給台北市區的知名店家。

價位上和東區信義一些直逼近三百大洋的店家相較也尚算是平實，

若是對於喜好法式甜品的朋友們而言，這樣的好口味即使是專程搭個車前來都划算，

更不用說可以將之列入淡水賞景、走老街的行程之中了！

各位喜好法式點心的朋友們，來到淡水一遊，可別忘了這家甜品、咖啡店喔！



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#法式甜點 #CAFE #下午茶 #焦糖巧克力慕斯 #夏日芒果塔 #香橙巧克球 #幻日線 #淡水 #金色水岸 #希沙良的部屋



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淡水，除了是臺北都會區外圍的新興人口成長地區，

也是台北人周末出遊放鬆的好去處。

老街、渡船頭、紅毛城、漁人碼頭、魚丸、阿給、鐵蛋、魚酥…

相信這些都是大家對於淡水的印象，

不只有許多可以參觀休憩的好所在，自然也有不少在地美食。



今天要來分享的，是位於淡水一家近日相當受到好評的法式甜點小舖

──QUATRE QUARTS幻日線。







嗯，在眾多具有一定歷史、經典的淡水在地古早味美食之中，

突然來個法式甜點，不會有點突兀嗎？



當然，隨著淡水人口的增長，特別是在幾處商場、影城的設立之後，

各式各樣嶄新流行的美食也開始逐漸入駐，

像是日式的拉麵、冰品、歐風餐廳…，都相當受到在地民眾與觀光客的喜愛，

出現有法式的甜點當然也沒啥奇怪。







只不過，在大家的印象裡頭，

法式甜點可是一種費時費工，需要花上許多的工夫才能夠完成，

其多元的層次組合，還有對於原材料的要求，往往令其售價較為高昂，

被認為是偶爾才能夠吃一次的高級甜點。

即使是在台北市區，也通常都是以東區、信義、南西、天母之類，

感覺較為高級的商圈才比較得見，那麼在淡水出現的法式甜品店，水準又是如何呢？











因為聽聞了幾名部落客好朋友大推，認為其水準絕對不輸市區，

於是，本身就很喜好法式甜點的希沙良，就帶著甜點好朋友美少女芳，

還有具有日台式甜點師傅資格的傑克先生一起來探店。

為了避免成果可能不如預期，希沙良還先有所保留，把它包裝進我們睽違許久的淡水半日遊行程中，

幸好最後的體驗都很完美，大家可以放心，就算是專程前來也必定不負所望。

以下就來看看我們這次的經驗分享囉！











出了淡水捷運總站之後，

除了像是殼牌倉庫這樣少部分的景點位在往南側紅樹林站的方向之外，

大部分傳統的旅遊路線都是往北側前進，

然後大致又分為老街（站前的大馬路──中正路）、公明街（捷運開通後興起，連接老街的通路），

還有新興的金色水岸三條路線。



隨著新北市政府將河岸步道整備完成，

大部分的朋友一開始在去程都會選擇寬闊又有公園綠地造景的金色水岸，回程再走老街或公明街路段。

特別是下午到傍晚時分，在太陽的光芒餘暉映照之下，

波光凜凜的水面猶如其金色水岸的命名，真的是美極了。





幻日線的地址雖為公明街，實際上是位於面對河岸的後側。



我們這回就是從捷運站新設的3號出口出來，

這邊的動線既不會擁擠，又設有站外化妝室，迎面更是開闊的捷運公園，一整個舒適。

從這邊出站之後，往右手側方向，順著公園一路前行，就會直接接上金色水岸的河濱公園廣場。

白色底稱上精緻小巧字體的招牌，看起來窗明几淨的法式甜點小舖QUATRE QUARTS幻日線，

就位在這處公園廣場邊，從捷運站出來，徒步不用5分鐘，相當便捷。



清爽潔淨的店內空間看起來相當舒適，

迎面是繽紛的蛋糕櫃，後頭連接著櫃檯和製作飲品的吧台。







這天很可惜，為我們介紹的服務人員說最具人氣的泡芙已經完售，

不過季節性的芒果塔等產品倒是還有。

而且從櫥窗裡頭看起，各式各樣蛋糕也全部都相當秀色可餐，

反正一人一個絕對不夠過癮，最後我們三個人還是點到了各自有興趣的共六款產品。







首先是一開始我們就看上的焦糖巧克力慕斯（NT$220），

最外層的巧克力很香濃，整個淋面也閃閃發光，

裡頭除了巧克力奶餡，也包夾有焦糖餡和一層巧克力蛋糕體，最下方則是鬆酥的巴瑞脆餅。



巧克力的部分使用的自是法國最高級的法芙娜巧克力（66％、64％），

最內層的焦糖醬可能因為我們拍照稍久而略為融化，

不過倒是不影響口感，流淌的感覺反倒讓人看起來更是口水直流。

層次鮮明，加上巧克力和焦糖的微苦令整體吃來甜而不膩，

是當天希沙良最喜歡的一品。











其次，季節性的芒果產品，

包括夏日芒果塔和伯爵芒果蛋糕（各NT$220）也不可少。

芒果塔上面的水果清爽香甜，帶著愛文芒果特有的甜美和微酸香，

下方的杏仁塔皮口感鬆酥，中間的芒果奶醬和香緹則將兩者融合無間。











伯爵芒果蛋糕使用知名的日本中澤乳霜和鮮奶油，綿密細緻且不膩口，

而非坊間一些連鎖店過量使用植物奶油那種卡在喉頭令人難受的口感。

採用AOP進口奶油和日本麵粉製作的蛋糕體相當鬆軟，空氣感十足，

在希沙良對於台灣戚風蛋糕水準不抱期待的既定印象下，竟意外地覺得還不錯，



然後是喜歡果酸的希沙良和美少女芳都很喜愛的檸檬塔（NT$220），

入口的味道雖然酸，不過口感溫和，與塔皮的香氣也很契合。

原本不喜歡酸味的傑克先生，在試吃了一小口之後，也認為整體融合得很好，

居然想要開口詢問相關的食譜，這點倒是出乎我們的意外，笑







自己在家也會做幾項甜點的希沙良有提到兩個重點，

其一就是使用黃及綠兩種檸檬，分別取其香氣和酸度，後來發現這個店家在介紹小卡上也有提及，

呵，就說了本人只是懶一點，基本概念還是過得去的啦！



再來，這顆呈白色球體，上頭有橙皮點點的，是香橙巧克球（NT$220），

不只外觀勾錘很是吸引人，也是店內的人氣商品。

裡頭包括使用日本中澤鮮奶油製作的香橙慕斯、法芙娜巧克力慕斯，

最下方則是巧克力蛋糕體，還有添增口感的榛果巴瑞脆餅。







雖然具有不同的層次，不過由於整體的風味略為偏甜，這方面比較沒有對到本人的胃口；

只不過，其外觀還是直接擊中女孩子們喜愛可愛事物的心理，

讓美少女芳一整個愛不釋手，評價為其個人當天最喜愛的第一名。







最後，近幾年很紅的巴斯克蛋糕也不缺席，在跟另一款提拉米蘇相較掙扎了好一會兒之後，

我們決定點用的是這款巧克力巴斯克（NT$200）。

入口除了可可的香氣十足，當濃厚的乳酪在口中逐漸化開的時候，也讓人感覺到幸福無比。







巴斯克蛋糕基本上最吃的就是原材料的美味，

這兒使用的是來自北海道的四葉乳酪，希沙良家中也常備的法國Elle&Vire愛樂薇鮮奶油，

以及法芙娜70％巧克力等所有烘焙人耳熟能詳的高級品，

雖然跟其他華麗的品項相較，外觀看起來稍嫌不起眼，

但這卻是當天所有人全都一致喜愛的單品。











（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





店內可以內用的坐席不算多，大致就是兩處可供三人座的高腳吧台，

還有我們當天所利用的，兩張各可供二人座的小圓桌。

幸好大部分在地的朋友還是以外帶為主，

或者是像我們這樣列為行程中的一環，占用的時間不會太長，一般平日倒是沒有什麼大問題。







飲品部分，傑克先生點了法芙娜可可歐蕾（NT$160），

看到這裡，就算不熟悉烘焙的朋友應該也知道，就是一款香甜的巧克力牛奶飲啦！

添入醇濃奶香的冰飲，在這天氣頗為受用。





右前方為焙茶歐蕾，左後方為法芙娜可可歐蕾。



希沙良和美少女芳各自點用了喜愛的焙茶歐蕾（NT$150）和水蜜桃花果茶（NT$140）。

前者的焙茶香氣和奶味融合得恰到好處；

後者因為沖泡得夠濃郁，酸香感十足，

店家建議一般可以加添些果糖，不過像我們本來就喜愛酸味的，直接喝也很OK。







然後希沙良也想嘗試一下這裡的咖啡，於是跟美少女芳又加點一杯焦糖海鹽拿鐵（NT$150），

上來時候的層次豐富，奶泡豐盈，一入口，咖啡帶著微苦的芳香，

經過攪拌之後融入焦糖糖漿的甜香和海鹽的鹹香，則是變得較為溫和，分數也很不錯。







對了，有關於店名的意思，這裡就讓法文小老師希沙良來簡單講解一下，

QUATRE是「四」，QUARTS則是「四分之一」，

4個1/4，對法國人來說，其實是其西北部省份布列塔尼一款知名的家常蛋糕，

由於它分別使用各1磅的麵粉、糖、奶油和雞蛋，所以名稱代表了它的精隨，在英美亦稱之為磅蛋糕。

只不過，這天在店裡頭倒是沒見到這款商品就是。



當然，吃得開心，大家結帳準備離開的時候，

也各自購買了常溫的烘焙點心回家，延續意猶未盡的歡樂時光。

這兒希沙良挑選的是布列塔，這是法式的酥餅，風格簡單，重點在於奶油的香氣明確。

使用的是日本日清的特級紫蘿蘭麵粉，以及法國的LESCURE萊斯克奶油，

加添法國葛宏德天然灰海鹽，入口香酥而不膩，

還帶有烘焙過後的那種獨特甜香，水準真的相當高。











跟隨其他吃貨好朋友的腳步，希沙良終於來到淡水一會這家，

位在金色水岸、正對河畔公園步道的法式甜點小舖──QUATRE QUARTS幻日線。

整體而言，這天吃到的甜品，無論慕斯、塔類或季節性商品，其水準都很不錯，

的確一如其他的部落客好友所言，不輸給台北市區的知名店家，



價位上和東區信義一些直逼近三百大洋的店家相較也尚算是平實，

若是對於喜好法式甜品的朋友們而言，這樣的好口味即使是專程搭個車前來都划算，

更不用說可以將之列入淡水賞景、走老街的行程之中了！

各位喜好法式點心的朋友們，來到淡水一遊，可別忘了這家甜品、咖啡店喔！















其他相片可參考KISARA的相簿

《20230530 幻日線》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









QUATRE QUARTS 幻日線



新北市淡水區公明街40號河岸邊後門

02 2621 1155

11:00~20:00（六日10:30~）



※可用LINE PAY支付。可刷卡。



FB→幻日線法式甜點



※台北捷運淡水信義線（MRT紅線／R）淡水站，1或3號出口，沿河岸徒歩約4分；

公車可搭至淡水區農會、華南銀行、捷運淡水站等









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[右上方插圖 by 熊寶]