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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花!賞花買農特產與綠竹筍(陽光休閒農莊門票)

桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花!賞花買農特產與綠竹筍(陽光休閒農莊門票)

2024-06-18 15:27:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：95
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：481篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 復興區

桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花田!賞繡球花買在地農特產與農場自種綠竹筍(陽光休閒農莊賞花門票)

2024陽光休閒農莊健康筍-首圖.jpg

今年北橫繡球花季期間(陽光休閒農莊)和往年不同

桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花(無~開放免費參觀)想賞花必須買門票
so2024農莊內賞花遊客人潮不如往年。小紫是5月中旬騎車上山來賞花! 本來不想寫遊記分享! 剛好近日又有朋友問起~值不值得衝一波？就趁這幾天抽空寫了這篇賞花遊記分享!

2024陽光休閒農莊健康筍26.jpg

目前6/16(陽光休閒農莊)繡球花應該是滿開狀態!？

農莊自己很少於粉專分享園區即時花況! 

只會一直分享(綠竹筍)販售文

加上今年真的很少遊客前來賞花打卡so網路(花況)資訊並不多! 

5月中旬看到門票每人150元/可折抵50元園區內餐食消費

當時詢問大門口收費人員(老闆)園內花況？老闆回應: 開約5成!

購票入園後(我有點兒生氣)覺得被騙了!!

當時(5月中旬)全園區內階梯式花田花開大約只有3成=現場花況不是很好拍(花兒都小小的)根本不是園主所說的『開5成』桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花

2024枕頭山5號農園往陽光.JPG

陽光休閒農莊

電話: 0933-105-699

2024花季開放時間: 9:00~17:00

地址:桃園市復興區三民里6鄰枕頭山7號

粉絲頁: 陽光休閒農莊健康筍 

繡球花開到何時？開放到幾月幾號？請查看店家粉專公告或打電話洽詢喔!

陽光休閒農莊健康筍大門口.JPG

反觀前幾年! 繡球花季時(陽光休閒農莊)有配合政府(農業局)舉辦的賞花活動！

花季期間~免費入園參觀! 政府還會在園區內設置臨時流動廁所且園區外就免費接駁車可搭乘(真的很好)

舊遊記回顧桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花北橫賞花景點/2022桃園繡球花季【陽光休閒農莊】梯田式繡球花美景超好拍/附設在地美食專區、農特產展售(現挖綠竹筍/桂竹筍/紅肉李/五月桃/黃肉李)

 

今年~此農莊不配合政府(免費參觀)

自行經營+入園須購買門票! (生意)差很多!

遊客入園意願不大! 

同樣的價格~若您有交通工具或時間允許! 往『陽明山』賞繡球花CP值會更好

若住桃園附近縣市! 不想衝陽明山~來北橫遊玩則是可以安排順遊這裡賞賞花!

(花況與花期跟氣候息息相關)避免踩雷~行前請電洽~陽光休閒農莊詢問目前花況

2024陽光休閒農莊健康筍門票.JPG

入園後左手邊的繡球花牆很好拍 

2024陽光休閒農莊健康筍3.jpg

繼續往前行駛可抵園區停車場

2024陽光休閒農莊健康筍1.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍2.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍4.jpg

農莊內的空地=停車場 (門票已含停車費)so停車不用再另外繳費

九人座中小巴~也可駛進園區停放!

2024陽光休閒農莊健康筍5.jpg

我是超熱血的騎車北橫賞繡球花

今年是小紫第3年騎車遊枕頭山繡球花季(後來因為太忙沒時間寫遊記)只有在抖音製作了數篇『各農場繡球花美景』短影分享

小紫Tiktok 抖音士林夜市美食推薦/超過50種美味平價串燒烤物25元起【士林串點我觀看

停機車-陽光休閒農莊健康筍.jpg

在園區內購買飲料冰品後可坐著小歇放空一下

欣賞農莊內果樹與當季花卉

2024陽光休閒農莊健康筍6.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍8.jpg

(下圖) 不曉得是什麼花？ 有好多金龜子在吸花蜜

紫花-陽光休閒農莊健康筍 (1).jpg

山上的空氣不錯! 這也是為什麼我很喜歡騎車遊北橫的原因之一

2024陽光休閒農莊健康筍7.jpg

2024陽光休閒農莊繡花花季期間『有』收費! 

但~園內『並沒有』新增任何新的拍照裝置! 

今天來賞遊看到的大型裝置藝術都是前幾年(枕頭山繡球花季)政府在園內設置的拍照裝置! 

感覺這次(付費)賞花~CP值比往年差! 桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花

拍照裝置-陽光休閒農莊健康筍 (2).jpg

拍照裝置-陽光休閒農莊健康筍 (3).jpg

門票已買~既來之則安之!  加減看看唄

拍照裝置-陽光休閒農莊健康筍 (1).jpg

門票150元/人(票根不要弄丟)可到(下圖)販賣部購買冰品、飲料、咖啡或農特產(折抵)

販賣部-陽光休閒農莊健康筍 (1).jpg

先來去階梯式花田賞繡球花

等等下來再到販賣部買飲料、冰品解渴解熱

陽光休閒農莊『繡球花』是一層一層(階梯式)步道，每一層的花色略有不同

2024陽光休閒農莊健康筍9.jpg

(此篇遊記相片均是5/15拍攝)  目前6/16花況好像已是滿開狀態!

2024陽光休閒農莊健康筍10.jpg

第一層繡球花是粉紫色

2024陽光休閒農莊健康筍12.jpg

人站在賞花步道旁與花合影挺美的

2024陽光休閒農莊健康筍11.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍13.jpg

晴天來賞花~很好拍

2024陽光休閒農莊健康筍14.jpg

若是下雨天連續下雨多日(放晴後)步道土質鬆軟、行走易有泥濘感!

桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花不適合穿高跟鞋與拖鞋

記得穿好行走的鞋子雨鞋或可防髒汙之涼鞋

2024陽光休閒農莊健康筍15.jpg

賞花步道內階梯是農莊主人，手工挖鑿而成！

若遇雨天(會滑+泥濘)需小心行走

2024陽光休閒農莊健康筍25.jpg

5月中~花兒初開(現在6月中)已經達盛開期

2024陽光休閒農莊健康筍16.jpg

每一層繡球花(顏色)不太一樣

站在高處往下層花田拍照~蠻美der

2024陽光休閒農莊健康筍18.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍17.jpg

這麼大的繡球花園養護不易

買門票賞花(我覺得很合理)

但~我不高興的事! 真的沒必要為了收門票而騙我們當時園區內已花開5成! 5/15實際花開約只有3成! 當下會覺得早知道就不買票進來。可以等5月底或6月初再來賞花

2024陽光休閒農莊健康筍19.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍20.jpg

現在6月繡球花已盛開!  也可能即將進入2024北橫繡球花季的尾聲

2024陽光休閒農莊健康筍21.jpg

桃園朋友若不想跑台北陽明山賞繡球花

可以問問(陽光休閒農莊)目前的花況! 安排北橫一日遊賞花+到羅浮溫泉泡湯或到小烏來宇內溪戲水 

2024陽光休閒農莊健康筍22.jpg

羅浮溫泉區泡湯好康報報 即日起至9/30止~2024清涼一夏!

泡湯~兒童門票優惠90元/週五不分男女穿比基尼免費入場!當月壽星免費泡湯(同行親友5人內享優惠價)!憑小烏來門票也可折抵泡湯門票費用喔

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羅浮溫泉6拼.jpg

小烏來風景區內『宇內溪戲水區

2024開放日期: 6/1~9/30止

開放時間: 9:00~17:00(星期二休園)

6月與9月每逢星期六日與國定假日『開放』。7月8月配合暑假『全月』開放(每週二休園)

地址: 桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號

桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花

小烏來遊記桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花北橫景點/小烏來風景區透明天空步道、天空繩橋、風動石、小烏來瀑布、龍鳳瀑布、和平吊橋、宇內溪戲水區』美景/半日遊

小烏來風景區拼圖.jpg 

2024陽光休閒農莊健康筍23.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍27.jpg

繡球花的品種有很多  

醉愛紫的我特喜歡這一朵朵紫色小花(繡球花)

2024陽光休閒農莊健康筍24.jpg

在(陽光休閒農莊)每一層繡球花盛開時隨便拍都美!

2024陽光休閒農莊健康筍-階梯式花田.jpg

(下圖)這個拍照裝置是2023繡球花季時保留下來的(今年繼續沿用)放了一些草花裝飾點綴

2024陽光休閒農莊健康筍26.jpg

(下圖)山坡上這區地植繡球花稀稀疏疏

2024陽光休閒農莊健康筍28.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍29.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍31.jpg

您可以沿著一旁土壤(階梯)步道而上到陽光休閒農莊置高點『賞園區』景色

2024陽光休閒農莊健康筍30.jpg

2024陽光休閒農莊健康筍32.jpg

(下圖)最高處『竹筍』意象裝置2022枕頭山休閒農業區『繡球花季』政府在這裡設置的『言卯-日出』 打卡裝置藝術

2024陽光休閒農莊健康筍33.jpg

(下圖)回顧一下2022當時『言卯-日出』 裝置美景

北橫-陽光休閒農莊 (10).jpg    

北橫-陽光休閒農莊 (44).JPG

(下圖) 今年農莊沒配合花季活動! 自己收費經營~花況感覺不如往年

2024陽光休閒農莊健康筍34.jpg

登高望遠~賞花賞景還是挺不錯的啦!

紫花-陽光休閒農莊健康筍 (2).jpg

紫花-陽光休閒農莊健康筍 (3).jpg

拍完『言卯日出地景裝置

下山~行走人工挖鑿土壤階梯步道時『請小心步伐』

因為此土階梯略陡！

連續賞遊3年的我，常看到遊客(長軰/小孩)走著走著不小心跌倒so請小心行走

2024陽光休閒農莊健康筍35.jpg

回到販賣部~別忘了拿著門票票根來這兒買瓶運動飲料解解渴或買冰棒冰淇淋吃吃(消暑一下)

販賣部-陽光休閒農莊健康筍 (1).jpg

2024(花季)沒配合政府舉辦免費賞花活動so園內無設置流動廁所

想上洗手間(僅)只有一間農莊自用廁所可使用

2024陽光休閒農場廁所 (2).jpg

2024陽光休閒農場廁所 (3).jpg

從(右下)門進入~左手邊(農莊)廁所+浴室=遊客借用廁所的地方

2024陽光休閒農場廁所 (1).jpg

販賣區有賣特殊品種繡球花盆栽。您可以買回家種植觀賞！

2024陽光休閒農莊健康筍賣繡球花盆栽1.jpg

這些特殊品種繡球花! 顏色與花瓣都好漂亮

2024陽光休閒農莊健康筍賣繡球花盆栽.jpg

您也可以購買農莊主人自種水果、蔬菜回家吃! 

販賣部-陽光休閒農莊健康筍 (3).jpg

陽光休閒農莊主要農特產是通過產銷履歷認證『綠竹筍

據說: 品質棒棒! 想吃綠竹筍可以私訊粉專或加官方LINE訂購(宅配)箱子有3斤~7斤之包裝(南桃園)有專人配送!

陽光休閒農莊綠竹筍 (2).jpg

陽光休閒農莊綠竹筍 (1).jpg

(下圖)連葉壓曬的菜脯~真美

販賣部-陽光休閒農莊健康筍 (4).jpg

火龍果醬

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水蜜桃

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2024販賣部商品MENU

2024陽光休閒農莊餐飲menu.JPG

天氣這麼熱『門票折抵50元』可以買冰棒吃或買舒跑喝

販賣部-陽光休閒農莊健康筍 (2).jpg

鳳梨冰棒-陽光休閒農莊健康筍.jpg

膠囊冰淇淋一支80元。一次買2支特價150元

膠囊冰淇淋-陽光休閒農莊健康筍 (2).jpg

大湖草莓口味

膠囊冰淇淋-陽光休閒農莊健康筍 (1).jpg

把握繡球花季~帶著家人北橫一日遊! 賞花吃山產野菜、走走步道、泡宇內溪溪水or羅浮溫泉泡湯GO

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北橫蝙蝠洞首圖.jpg    

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東眼山國家森林遊樂區.jpg  

每個人對(陽光休閒農莊)喜好不盡相同。2024-5/15遊記心得僅供參考 營業時間、花況資訊、販賣商品內容請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫遊記分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食景點go    

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
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