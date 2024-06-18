桃園賞花景點/北橫繡球花【陽光休閒農莊健康筍】季節限定繡球花田!賞繡球花買在地農特產與農場自種綠竹筍(陽光休閒農莊賞花門票)

今年北橫繡球花季期間(陽光休閒農莊)和往年不同

(無~開放免費參觀)想賞花必須買門票

so2024農莊內賞花遊客人潮不如往年。小紫是5月中旬騎車上山來賞花! 本來不想寫遊記分享! 剛好近日又有朋友問起~值不值得衝一波？就趁這幾天抽空寫了這篇賞花遊記分享!

目前6/16(陽光休閒農莊)繡球花應該是滿開狀態!？

農莊自己很少於粉專分享園區即時花況!

只會一直分享(綠竹筍)販售文

加上今年真的很少遊客前來賞花打卡so網路(花況)資訊並不多!

5月中旬看到門票每人150元/可折抵50元園區內餐食消費

當時詢問大門口收費人員(老闆)園內花況？老闆回應: 開約5成!

購票入園後(我有點兒生氣)覺得被騙了!!

當時(5月中旬)全園區內階梯式花田花開大約只有3成=現場花況不是很好拍(花兒都小小的)根本不是園主所說的『開5成』

陽光休閒農莊

電話: 0933-105-699

2024花季開放時間: 9:00~17:00

地址:桃園市復興區三民里6鄰枕頭山7號

粉絲頁: 陽光休閒農莊健康筍

繡球花開到何時？開放到幾月幾號？請查看店家粉專公告或打電話洽詢喔!

反觀前幾年! 繡球花季時(陽光休閒農莊)有配合政府(農業局)舉辦的賞花活動！

花季期間~免費入園參觀! 政府還會在園區內設置臨時流動廁所且園區外就免費接駁車可搭乘(真的很好)

舊遊記回顧 北橫賞花景點/2022桃園繡球花季【陽光休閒農莊】梯田式繡球花美景超好拍/附設在地美食專區、農特產展售(現挖綠竹筍/桂竹筍/紅肉李/五月桃/黃肉李)

今年~此農莊不配合政府(免費參觀)

採自行經營+入園須購買門票! (生意)差很多!

遊客入園意願不大!

同樣的價格~若您有交通工具或時間允許! 往『陽明山』賞繡球花CP值會更好!

若住桃園附近縣市! 不想衝陽明山~來北橫遊玩則是可以安排順遊這裡賞賞花!

(花況與花期跟氣候息息相關)避免踩雷~行前請電洽~陽光休閒農莊詢問目前花況

入園後左手邊的繡球花牆很好拍

繼續往前行駛可抵園區停車場

農莊內的空地=停車場 (門票已含停車費)so停車不用再另外繳費

九人座中小巴~也可駛進園區停放!

我是超熱血的騎車來北橫賞繡球花!

今年是小紫第3年騎車遊枕頭山繡球花季(後來因為太忙沒時間寫遊記)只有在抖音製作了數篇『各農場繡球花美景』短影分享

小紫Tiktok 抖音 點我 觀看

在園區內購買飲料冰品後可坐著小歇放空一下

欣賞農莊內果樹與當季花卉

(下圖) 不曉得是什麼花？ 有好多金龜子在吸花蜜

山上的空氣不錯! 這也是為什麼我很喜歡騎車遊北橫的原因之一

2024陽光休閒農莊繡花花季期間『有』收費!

但~園內『並沒有』新增任何新的拍照裝置!

今天來賞遊看到的大型裝置藝術都是前幾年(枕頭山繡球花季)政府在園內設置的拍照裝置!

感覺這次(付費)賞花~CP值比往年差!

門票已買~既來之則安之! 加減看看唄

門票150元/人(票根不要弄丟)可到(下圖)販賣部購買冰品、飲料、咖啡或農特產(折抵)

先來去階梯式花田賞繡球花

等等下來再到販賣部買飲料、冰品解渴解熱

陽光休閒農莊『繡球花』是一層一層(階梯式)步道，每一層的花色略有不同

(此篇遊記相片均是5/15拍攝) 目前6/16花況好像已是滿開狀態!

第一層繡球花是粉紫色

人站在賞花步道旁與花合影挺美的

晴天來賞花~很好拍

若是下雨天或連續下雨多日(放晴後)步道土質鬆軟、行走易有泥濘感!

不適合穿高跟鞋與拖鞋

記得穿好行走的鞋子、雨鞋或可防髒汙之涼鞋

賞花步道內階梯是農莊主人，手工挖鑿而成！

若遇雨天(會滑+泥濘)需小心行走

5月中~花兒初開(現在6月中)已經達盛開期

每一層繡球花(顏色)不太一樣

站在高處往下層花田拍照~蠻美der

這麼大的繡球花園養護不易

買門票賞花(我覺得很合理)

但~我不高興的事! 真的沒必要為了收門票而騙我們當時園區內已花開5成! 5/15實際花開約只有3成! 當下會覺得早知道就不買票進來。可以等5月底或6月初再來賞花

現在6月繡球花已盛開! 也可能即將進入2024北橫繡球花季的尾聲

桃園朋友若不想跑台北陽明山賞繡球花

可以問問(陽光休閒農莊)目前的花況! 安排北橫一日遊賞花+到羅浮溫泉泡湯或到小烏來宇內溪戲水

羅浮溫泉區泡湯好康報報: 即日起至9/30止~2024清涼一夏!

泡湯~兒童門票優惠90元/週五不分男女穿比基尼免費入場!當月壽星免費泡湯(同行親友5人內享優惠價)!憑小烏來門票也可折抵泡湯門票費用喔。

泡湯遊記 桃園旅遊景點/北橫【羅浮溫泉】2024清涼一夏! 泡湯(溫泉/冷泉)優惠好康!兒童90元/週五穿比基尼免費!當月壽星泡湯免費!小烏來門票可折抵泡湯門票。

小烏來風景區內『宇內溪戲水區』

2024開放日期: 6/1~9/30止

開放時間: 9:00~17:00(星期二休園)

6月與9月每逢星期六日與國定假日『開放』。7月8月配合暑假『全月』開放(每週二休園)

地址: 桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號

小烏來遊記 北橫景點/小烏來風景區『透明天空步道、天空繩橋、風動石、小烏來瀑布、龍鳳瀑布、和平吊橋、宇內溪戲水區』美景/半日遊

繡球花的品種有很多

醉愛紫的我特喜歡這一朵朵紫色小花(繡球花)

在(陽光休閒農莊)每一層繡球花盛開時隨便拍都美!

(下圖)這個拍照裝置是2023繡球花季時保留下來的(今年繼續沿用)放了一些草花裝飾點綴

(下圖)山坡上這區地植繡球花稀稀疏疏

您可以沿著一旁土壤(階梯)步道而上到陽光休閒農莊的置高點『賞園區』景色

(下圖)最高處『竹筍』意象裝置是 2022枕頭山休閒農業區 『繡球花季』政府在這裡設置的『『言卯-日出』 打卡裝置藝術

(下圖)回顧一下2022當時『言卯-日出』 裝置美景

(下圖) 今年農莊沒配合花季活動! 自己收費經營~花況感覺不如往年

登高望遠~賞花賞景還是挺不錯的啦!

拍完『言卯日出』地景裝置

下山~行走人工挖鑿土壤階梯步道時『請小心步伐』

因為此土階梯略陡！

連續賞遊3年的我，常看到遊客(長軰/小孩)走著走著不小心跌倒so請小心行走

回到販賣部~別忘了拿著門票票根來這兒買瓶運動飲料解解渴或買冰棒、冰淇淋吃吃(消暑一下)

2024(花季)沒配合政府舉辦免費賞花活動so園內無設置流動廁所

想上洗手間(僅)只有一間農莊自用廁所可使用

從(右下)門進入~左手邊(農莊)廁所+浴室=遊客借用廁所的地方

販賣區有賣特殊品種繡球花盆栽。您可以買回家種植觀賞！

這些特殊品種繡球花! 顏色與花瓣都好漂亮

您也可以購買農莊主人自種水果、蔬菜回家吃!

陽光休閒農莊主要農特產是通過產銷履歷認證『綠竹筍』

據說: 品質棒棒! 想吃綠竹筍可以私訊粉專或加官方LINE訂購(宅配)箱子有3斤~7斤之包裝(南桃園)有專人配送!

(下圖)連葉壓曬的菜脯~真美

火龍果醬

水蜜桃

2024販賣部商品MENU

天氣這麼熱『門票折抵50元』可以買冰棒吃或買舒跑喝

膠囊冰淇淋一支80元。一次買2支特價150元

大湖草莓口味

把握繡球花季~帶著家人北橫一日遊! 賞花吃山產野菜、走走步道、泡宇內溪溪水or羅浮溫泉泡湯GO

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每個人對(陽光休閒農莊)喜好不盡相同。2024-5/15遊記心得僅供參考； 營業時間、花況資訊、販賣商品內容請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫遊記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食景點go