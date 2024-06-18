「小深紅活體海鮮鍋物專賣」地點位在板橋館前西路，距離捷運府中站2號出口走路約5分鐘，開車可將汽車停在附近的“板橋府中汽車停車場”，機車可找路邊停車格。
小深紅 活體海鮮鍋物專賣
地址：新北市板橋區館前西路11號
營業時間：
週一 17:00-22:00
週二至週四
中午11:30 – 15:00
晚上17:00 – 22:00
週五、六、日
中午11:00 – 15:00
晚上17:00 – 23:00 (週日至22:00)
電話號碼： 02 2951 0012
粉絲團：小深紅 活體海鮮鍋物專賣
線上訂位：點這
食記：【板橋火鍋推薦】小深紅活體海鮮鍋物專賣，府中站美食聚餐
板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 環境
牆面漆上深紅色讓店面相當顯眼，也代表小深紅的火紅熱情。
最吸睛的還有透明水族箱，裡頭有小深紅火鍋店的活體海鮮。
店門口打造拍照打卡牆，聚餐可以留張紀念照。
「小深紅活體海鮮鍋物專賣」有一樓和二樓用餐座位
家庭聚餐、同事聚餐、同學會需要多人座位餐廳建議先預約，需要小包廂也可詢問店家。
「小深紅活體海鮮鍋物專賣」點一鍋就能享有自助吧免費吃到飽和喝到飽，冰沙有很少見的大苑子芒果冰沙，吃完火鍋來一杯剛剛好
板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 菜單
小深紅活體海鮮鍋物專賣 菜單價錢
湯底有北海道昆布湯、日本柑橘、海南金湯、深紅白湯、川蜀麻辣和熔岩雪山
除了北海道昆布湯免費，其他都是加價湯底，但價格不貴
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 餐點
這天和朋友總共七位來吃火鍋
大家享用不同鍋底、主餐和海鮮超滿足
雙人紅條海陸 1290元
兩個人來吃火鍋，想吃海鮮也想吃肉，點雙人套餐剛剛好
雪花牛/板腱牛/嫩豚豬/培根豬/任選2 各6oz
野生紅條·日本廣島直送牡蠣·生鮮蛤蠣·日本生食干貝·鱸魚·生鮮透抽·白蝦
我最愛吃魚了
看到這整條處理好的野生紅條，下鍋煮熟就可以開動囉！
紅條有魚刺要小心食用喔
其他海鮮還有日本廣島直送牡蠣、生鮮蛤蠣、日本生食干貝、鱸魚、生鮮透抽和白蝦，因為深紅是海鮮聞名，真的很新鮮，朋友分食吃得超開心
雙人紅條海陸的肉品選了雪花牛和台灣梅花嫩豚豬
美國雪花牛
肉質大片鮮嫩
台灣梅花嫩豚豬
嫩豚豬的油花很美，口感細緻，新鮮嫩口
海南 金湯＋20元
使用數種香料食材熬製，湯頭微微的酸，味道很香
燈籠椒的辣度很香氣迷人，很喜歡這鍋湯底
小辣開胃，可以喝的湯底
金湯煮紅條超好吃，魚肉細嫩，加上湯底微微的辣，好下飯啊！
這裡多吃幾碗飯沒關係，因為白飯吃到飽。
川蜀麻辣 +49
這鍋紅通通的麻辣鍋不簡單
辣度大概是大辣程度
加入月桂葉、燈籠椒和中藥等食材增加風味
又辣又香超過癮
喜歡吃辣的可以點這湯底試試
真的很辣喔
吃小辣的人不要輕易嘗試
麻辣湯底有多種藥材和牛油，味道很香
涮肉片超好吃，最後再煮一包王子麵剛剛好
雙人紅條海陸套餐很豐富
兩個人不知道怎麼點可以參考
聚餐點滿一桌分享也很推薦
美國CH無骨牛小排 699元
油花豐富、肉厚大片的牛小排
涮有辣度的湯底特別好吃，吸附辣的香氣
肉質細緻鮮嫩
日本柑橘 +10元
除了我最愛的金湯，這湯底我也很愛
加價只要10元，真的可以試一下
湯頭淡雅，有著淡淡的柑橘清香
帶有果香的鍋底很適合煮各種蔬菜和海鮮
活體龍蝦買一送一只要999元
目前火鍋店有活動，活體龍蝦買一送一超划算，真的是新鮮現撈
（截止日請依照店家現場為主）
活體龍蝦煮完的肉質真的就是新鮮，肉質Ｑ彈好吃。
白湯 +20元
煮海鮮和蔬菜很適合
來到小深紅吃火鍋
除了活體龍蝦必點
也可以點幾樣海鮮使用蒸火鍋方式
直接吃海鮮本身的甜味
單點
牛奶貝2顆 99元
蛤蠣 一份 89元
龍蝦 一隻
現在有活體龍蝦買一送一只要999元活動可參考
這裡的蒸火鍋很特別
用自己的鍋底蒸海鮮
這樣還可以讓湯底變得更甜更好喝
看著蛤蠣和牛奶貝打開囉
空氣中瀰漫著貝類的鮮美味道
讓我和愛吃蛤蠣的朋友都很期待
因為很少在台北可以吃到這樣一個人也能吃的蒸火鍋
建議用昆布湯蒸海鮮
後面還可以煮不用加價的雜炊
前面有點龍蝦，店員將部份蝦膏拿來做最後的雜炊
簡單就是為了海鮮控設計的痛風粥啊
香油提味，不要加太多
板橋新開幕的「小深紅活體海鮮鍋物專賣」，菜單價位339元起～提供自助吧無限吃到飽，多種活體海鮮新鮮好吃，鍋底加價也不貴，除了單吃火鍋也可以試試蒸活體龍蝦牛奶貝的吃法。
若是聚餐、同學會、公司同事吃飯需要小包廂也可提前訂位。
小深紅 活體海鮮鍋物專賣
地址：新北市板橋區館前西路11號
營業時間：
週一 17:00-22:00
週二至週四
中午11:30 – 15:00
晚上17:00 – 22:00
週五、六、日
中午11:00 – 15:00
晚上17:00 – 23:00 (週日至22:00)
電話號碼： 02 2951 0012
粉絲團：小深紅 活體海鮮鍋物專賣
線上訂位：點這
食記：【板橋火鍋推薦】小深紅活體海鮮鍋物專賣，府中站美食聚餐
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
文章作者：陳小可