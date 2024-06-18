「小深紅活體海鮮鍋物專賣」地點位在板橋館前西路，距離捷運府中站2號出口走路約5分鐘，開車可將汽車停在附近的“板橋府中汽車停車場”，機車可找路邊停車格。

小深紅 活體海鮮鍋物專賣

地址：新北市板橋區館前西路11號

營業時間：

週一 17:00-22:00

週二至週四

中午11:30 – 15:00

晚上17:00 – 22:00

週五、六、日

中午11:00 – 15:00

晚上17:00 – 23:00 (週日至22:00)

電話號碼： 02 2951 0012

粉絲團：小深紅 活體海鮮鍋物專賣

線上訂位：點這

食記：【板橋火鍋推薦】小深紅活體海鮮鍋物專賣，府中站美食聚餐

板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 環境

牆面漆上深紅色讓店面相當顯眼，也代表小深紅的火紅熱情。

最吸睛的還有透明水族箱，裡頭有小深紅火鍋店的活體海鮮。

店門口打造拍照打卡牆，聚餐可以留張紀念照。

「小深紅活體海鮮鍋物專賣」有一樓和二樓用餐座位

家庭聚餐、同事聚餐、同學會需要多人座位餐廳建議先預約，需要小包廂也可詢問店家。

「小深紅活體海鮮鍋物專賣」點一鍋就能享有自助吧免費吃到飽和喝到飽，冰沙有很少見的大苑子芒果冰沙，吃完火鍋來一杯剛剛好

板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 菜單

小深紅活體海鮮鍋物專賣 菜單價錢

湯底有北海道昆布湯、日本柑橘、海南金湯、深紅白湯、川蜀麻辣和熔岩雪山

除了北海道昆布湯免費，其他都是加價湯底，但價格不貴

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

板橋火鍋 小深紅活體海鮮鍋物專賣 餐點

這天和朋友總共七位來吃火鍋

大家享用不同鍋底、主餐和海鮮超滿足

雙人紅條海陸 1290元

兩個人來吃火鍋，想吃海鮮也想吃肉，點雙人套餐剛剛好

雪花牛/板腱牛/嫩豚豬/培根豬/任選2 各6oz

野生紅條·日本廣島直送牡蠣·生鮮蛤蠣·日本生食干貝·鱸魚·生鮮透抽·白蝦

我最愛吃魚了

看到這整條處理好的野生紅條，下鍋煮熟就可以開動囉！

紅條有魚刺要小心食用喔

其他海鮮還有日本廣島直送牡蠣、生鮮蛤蠣、日本生食干貝、鱸魚、生鮮透抽和白蝦，因為深紅是海鮮聞名，真的很新鮮，朋友分食吃得超開心

雙人紅條海陸的肉品選了雪花牛和台灣梅花嫩豚豬

美國雪花牛

肉質大片鮮嫩

台灣梅花嫩豚豬

嫩豚豬的油花很美，口感細緻，新鮮嫩口

海南 金湯＋20元

使用數種香料食材熬製，湯頭微微的酸，味道很香

燈籠椒的辣度很香氣迷人，很喜歡這鍋湯底

小辣開胃，可以喝的湯底

金湯煮紅條超好吃，魚肉細嫩，加上湯底微微的辣，好下飯啊！

這裡多吃幾碗飯沒關係，因為白飯吃到飽。

川蜀麻辣 +49

這鍋紅通通的麻辣鍋不簡單

辣度大概是大辣程度

加入月桂葉、燈籠椒和中藥等食材增加風味

又辣又香超過癮

喜歡吃辣的可以點這湯底試試

真的很辣喔

吃小辣的人不要輕易嘗試

麻辣湯底有多種藥材和牛油，味道很香

涮肉片超好吃，最後再煮一包王子麵剛剛好

雙人紅條海陸套餐很豐富

兩個人不知道怎麼點可以參考

聚餐點滿一桌分享也很推薦

美國CH無骨牛小排 699元

油花豐富、肉厚大片的牛小排

涮有辣度的湯底特別好吃，吸附辣的香氣

肉質細緻鮮嫩

日本柑橘 +10元

除了我最愛的金湯，這湯底我也很愛

加價只要10元，真的可以試一下

湯頭淡雅，有著淡淡的柑橘清香

帶有果香的鍋底很適合煮各種蔬菜和海鮮

活體龍蝦買一送一只要999元

目前火鍋店有活動，活體龍蝦買一送一超划算，真的是新鮮現撈

（截止日請依照店家現場為主）

活體龍蝦煮完的肉質真的就是新鮮，肉質Ｑ彈好吃。

白湯 +20元

煮海鮮和蔬菜很適合

來到小深紅吃火鍋

除了活體龍蝦必點

也可以點幾樣海鮮使用蒸火鍋方式

直接吃海鮮本身的甜味

單點

牛奶貝2顆 99元

蛤蠣 一份 89元

龍蝦 一隻

現在有活體龍蝦買一送一只要999元活動可參考

這裡的蒸火鍋很特別

用自己的鍋底蒸海鮮

這樣還可以讓湯底變得更甜更好喝

看著蛤蠣和牛奶貝打開囉

空氣中瀰漫著貝類的鮮美味道

讓我和愛吃蛤蠣的朋友都很期待

因為很少在台北可以吃到這樣一個人也能吃的蒸火鍋

建議用昆布湯蒸海鮮

後面還可以煮不用加價的雜炊

前面有點龍蝦，店員將部份蝦膏拿來做最後的雜炊

簡單就是為了海鮮控設計的痛風粥啊

香油提味，不要加太多

板橋新開幕的「小深紅活體海鮮鍋物專賣」，菜單價位339元起～提供自助吧無限吃到飽，多種活體海鮮新鮮好吃，鍋底加價也不貴，除了單吃火鍋也可以試試蒸活體龍蝦牛奶貝的吃法。

若是聚餐、同學會、公司同事吃飯需要小包廂也可提前訂位。

小深紅 活體海鮮鍋物專賣

地址：新北市板橋區館前西路11號

營業時間：

週一 17:00-22:00

週二至週四

中午11:30 – 15:00

晚上17:00 – 22:00

週五、六、日

中午11:00 – 15:00

晚上17:00 – 23:00 (週日至22:00)

電話號碼： 02 2951 0012

粉絲團：小深紅 活體海鮮鍋物專賣

線上訂位：點這

食記：【板橋火鍋推薦】小深紅活體海鮮鍋物專賣，府中站美食聚餐

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可