這間隱藏在橘子園裡的青山吉田，相當神祕低調，猶如走進童話秘境般的宮崎駿小木屋，實在是太讓人喜愛了，使用二手木質裝潢而成，搭配上鄉村風格的裝飾，華麗卻低調的燈飾，復古小屋環繞著橘子果園，有種走入山林裡的錯覺，真的是超級可愛，入園還會有溫柔又害羞的黑糖毛店長迎接，聽到狗叫聲只是他的歡迎聲，不用害怕，橘子園種植的是砂糖桔，只有聖誕節的時候才有砂糖桔可以採，冬季不妨來果園採橘子樂也很不錯

菜單有輕食、飲品、鍋物、甜點等，價位落在$150~$460之間，也有夏日限定的餐餐盤，每人低消200元，採預約制，沒有預約是很容易撲空的唷！

青山吉田 在哪？

青山吉田位在龍潭龍心路三和段，google導航建議導“三步五食”比較不會繞錯路，周邊有三步五食餐廳、三和青創基地、多肉植物園、佳和錦鯉園等，來這兒走走也可以連同周邊一起逛逛唷！！開車可以停放在三步五食旁的停車場，或者是佳和錦鯉園前的停車場在走過來，停車相當便利

青山吉田是一個橘子園，咖啡廳原本只是提供給採摘橘子的遊客休息之處，結果意外成了熱門的景點之一，入園區用餐採預約制，沒有預約有可能會撲空，入園的方式也很特別，自己打開橘子園的木門進入，進入也要將木門拴上唷！！

進來的當下還在想咖啡廳到底在哪，整個隱密到沒看到啊！！

觀光果園

沿著路走走到橘子果園處，地上的立牌應該是指標，不過立牌倒了，我們沒看到有路，所以在這疑惑了一下，想說是不是誤闖進別人家的果園了，千萬部要怕，沿著果園旁的路走就對了，這裡的路不是特別好走，建議來這一定要穿好走的鞋，也一定要噴上防蚊液唷！！

宮崎駿小木屋

沿著路走便可以看到這間神秘又低調的小木屋，真的是隱身在果園之中，有種森林裡的秘境般，走過來之前也有聽到黑糖的叫聲，宛如是在告訴我們再往裡面走就是了～

一進來立馬被這宛如走進宮崎駿童話般的木屋給吸引，實在是太有氛圍感了，被綠色植栽環繞、門前還種植了繽紛的花卉，二手復古的門窗點綴，藍色系的屋頂、典雅的燈飾等等，復古又浪漫～

黑糖也在門口迎接我們，真的是太可愛了，還一直想帶領我們入座，結果我們被這個木屋吸引到拍個不停，實在是太喜歡這個世外桃源

室內空間

店內只有四桌，可以容納16人左右，空間佈置帶點歐式鄉村浪漫的風格，每一區都有它獨特的迷人風景，這裡沒有冷氣，來到這裡可以享受大自然的微風吹拂，怕熱的人就不適合啦！！

這歐式浪漫華麗吊燈在這也不突兀，沒想到竟然有另一番風格

戶外還有望相橘子園的位置，不過因為現在不是橘子的季節，聖誕節來有橘子在樹上風景肯定更美

戶外也有幾桌座位，不過今日預約客不多，所以桌椅都呈現收起來的樣子，坐在橘子園旁享用美食也很不錯唷！！

毛店長-黑糖

店內有一隻超喜歡貓不喜歡狗的毛店長黑糖，是一個害羞的小女孩，闆娘說他不喜歡男生，只喜歡女生，而且喜歡身上有貓味的女生，哈哈哈！！～喜好相當分明的毛店長，超可愛～

菜單MENU

菜單有輕食、飲品、鍋物、甜點等，價位落在$150~$460之間，也有夏日限定的餐餐盤，每人低消200元，採預約制，沒有預約是沒有營業的，每人用餐限制90分鐘～

餐點都是現點現做，現煮的橘子茶香氣太迷人了啦！！預約時也需要事先點餐，所以當天餐點也不會等候太久唷！！

餐點

豬扒包

豬扒包是用可頌麵包，中間夾上生菜、豬肉排、起司片、橘子片等，用料相當豐富，可頌口感香酥，沒想到裡面夾上橘子片意外不錯，多了水果的酸甜口感更解膩

鮮奶茶、葡萄氣泡飲

豬扒包+鮮奶茶是一份套餐，葡萄氣泡飲喝起來很不錯，是店家自製的果醬，甜度很剛好不會過於甜膩，沁涼酸甜的滋味很消暑解渴

橘子酒釀

橘子酒釀真的是必點，超級好喝，店家自熬的橘子飲，裡面夾上了桂圓、龍眼乾、紅棗，還有滿滿的橘子果肉，真的是每一口都扎實

一旁附上甜酒釀，兩個加在一起酸甜又帶有清爽的酒香，朋友笑說像吃橘子口味的八寶粥，滿滿的料豐富又實在，真的是超推

橘子香柚香

橘子香柚香裡面加入了紅茶，喝起來有著橘子的酸甜果香還有紅茶的清香，裡面還有滿滿的橘子果肉，上面還放上了萬壽菊增添香氣，真材實料又好喝

千層蛋糕

千層蛋糕也是店家手工製作，千層餅皮搭配上鮮奶油層層堆疊，上面有著店家自熬的橘子果醬，搭配上水果點綴，搭配上清爽的氣泡飲就能享受悠閒的午後時光

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店家/景點資訊

店家名稱：青山吉田

所在地址：325臺灣桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷30弄45-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-16:30

店家電話：0988039841

評價：★★★★★

備註資訊：

✔️採預約制

✔️每人低消$200

✔️3歲以下不收費，3-12歲$100

✔️預約位置保留10分鐘

✔️用餐時間為90分鐘 Google即時導航

交通資訊

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