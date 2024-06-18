這間隱藏在商辦大樓的DOUBLE II，挑高的樓中樓加上大片玻璃窗，整體空間清新乾淨，給人清爽舒適的氛圍感，二樓採包場預約制，夜晚搖身一變成了餐酒館，菜單有早午餐、輕食、義大利麵、咖啡、飲品等，價格落在$70~$350，不限時的空間更自在
DOUBLE II 在哪？
DOUBLE II位於桃園經國路轉運站後方，在經國一路上，距離南崁交流道開車大約3分鐘路程，開車周邊也有收費停車場看停放，停車相當便利，外觀是大片落地窗設計，門前種滿清新的植栽，給人舒適的氛圍感
- 店家名稱：DOUBLE II
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區經國一路75號
店內空間
店內空間是樓中樓的挑高空間，一樓空間給人寬敞舒服的氛圍，沒有壓迫感、沒有時間壓力，大片落地窗陽光灑落，讓整個室內充滿的明亮感，位置不擁擠，給人恰到好處的距離感
除了半開放式的吧台，這裡還有酒吧吧台區，夜晚搖身一變成為小酌的餐酒館，很適合放鬆～
二樓空間則是採包場預約制，大約可以容納30人左右，很適合商辦、開會、慶生、活動等等～
價目表
菜單有早午餐、輕食、義大利麵、咖啡、飲品等，價格落在$70~$350，使用QR code點餐，餐點也會陸續增加唷！！這裡用餐不限時、免收服務費，也有附插座～
餐點
剝皮辣椒雞肉起司塔可餅
塔可餅上面撒上了雞肉、剝皮辣椒、生菜、番茄片等等，淋上美乃滋、撒上起司絲，這份熱量有點高，不過吃起來塔可餅薄片帶點脆度還不錯
澎湖小管排餐
排餐澎湖小管滿大隻的，我覺得是中卷，附上了沙拉、麵包、烤蔬菜、玉米濃湯等，小管口感Q彈好吃，相當鮮美，簡單撒上胡椒鹽就很美味可口
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店家/景點資訊
- 店家名稱：DOUBLE II
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區經國一路75號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-22:00
- 店家電話：033166875
- 評價：★★★★★