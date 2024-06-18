這一鍋集團的【九初流心脆皮煎餃】來桃園區囉!! 是一個很愛弄各種標語的煎餃店

我本來以為會很貴，沒想到消費還算蠻正常的，店一開幕我就趕緊去吃吃看囉!

一轉進同德五街就會看到超大廣告牌【你長得這麼可愛，很適合吃煎餃】

我心裡默默地回了一聲謝謝，然後想問那【長得不可愛適合吃什麼呢?】

好了!別鬧啦!先提供店家資訊給大家

【九初流心脆皮煎餃】桃園藝文店

店址: 桃園市桃園區中正路1003號

電話: 03-357-1608

營業時間: 11:00-15:00 / 16:00-20:30

支付方式: 可現金，可多元支付

店裡的空間是狹長型的，座位數其實沒有很多，熱門時段應該會客滿的

然後入座之後也是採掃碼點餐，看來這是個趨勢，大家記得出門吃飯要帶手機喔

掃碼點完餐之後按送出，然後到外面的結帳機掃碼結帳

結帳機長這樣，可以投現金，可以多元支付，可以刷卡

接著幫大家介紹一下菜單有什麼選擇，第一大類當然是【煎餃，水餃，湯包】類

餃子一份8個大概85，我覺得還可以接受的價位

第二大類是【麵食，湯品】類

只吃煎餃跟一碗湯，會不會太單調，好像有一點，所以第三類就是【滷味跟小菜】類囉!

美食吃一吃覺得好渴喔!!來來來，飲料選單送上來!

價位還算正常，點完餐也付好錢之後，就來準備個醬料吧!

醬料的部分也很有事，分成家常派，辣台派，台中派

貼心的是什麼醬配什麼上面都有寫，秘製辣醬給你配滷味，特調醬油給你配餃類

好了!說了這麼多，趕快來看看今天點的餐點吧! 先來個高麗菜鮮肉煎餃，一上來就是這樣一排!

而且這個煎餃一咬下去，竟然還會噴汁!以為是湯包呢! 豬肉的甜味算是恰到好處，不會到太甜! 配上有蒜味的特製醬油還蠻剛好的

連我這個沒那麼喜歡煎餃的人都還覺得不錯吃喔!一份8顆也不會到太膩的地步

吃煎餃配個酸辣湯也是剛好而已吧! 這碗酸辣湯45元還不錯! 口味是偏比較重的喔!

湯匙一撈，唉油! 料還蠻多的喔! 算是有誠意的喔!

然後再來個我最愛的豬血糕，一份25元，我喜歡這種小份量，畢竟一個人吃飯就是很難點小菜

這個豬血糕滷得非常入味，我覺得好吃!回訪還會再點的那種!

今天第一次來用餐點了這三樣都還蠻喜歡的!

下次想吃煎餃吃水餃喝酸辣湯，除了八方，除了四海，記得還有九初可以選擇喔! :)