這一鍋集團的【九初流心脆皮煎餃】來桃園區囉!! 是一個很愛弄各種標語的煎餃店
我本來以為會很貴，沒想到消費還算蠻正常的，店一開幕我就趕緊去吃吃看囉!
一轉進同德五街就會看到超大廣告牌【你長得這麼可愛，很適合吃煎餃】
我心裡默默地回了一聲謝謝，然後想問那【長得不可愛適合吃什麼呢?】
好了!別鬧啦!先提供店家資訊給大家
【九初流心脆皮煎餃】桃園藝文店
店址: 桃園市桃園區中正路1003號
電話: 03-357-1608
營業時間: 11:00-15:00 / 16:00-20:30
支付方式: 可現金，可多元支付
店裡的空間是狹長型的，座位數其實沒有很多，熱門時段應該會客滿的
然後入座之後也是採掃碼點餐，看來這是個趨勢，大家記得出門吃飯要帶手機喔
掃碼點完餐之後按送出，然後到外面的結帳機掃碼結帳
結帳機長這樣，可以投現金，可以多元支付，可以刷卡
接著幫大家介紹一下菜單有什麼選擇，第一大類當然是【煎餃，水餃，湯包】類
餃子一份8個大概85，我覺得還可以接受的價位
第二大類是【麵食，湯品】類
只吃煎餃跟一碗湯，會不會太單調，好像有一點，所以第三類就是【滷味跟小菜】類囉!
美食吃一吃覺得好渴喔!!來來來，飲料選單送上來!
價位還算正常，點完餐也付好錢之後，就來準備個醬料吧!
醬料的部分也很有事，分成家常派，辣台派，台中派
貼心的是什麼醬配什麼上面都有寫，秘製辣醬給你配滷味，特調醬油給你配餃類
好了!說了這麼多，趕快來看看今天點的餐點吧! 先來個高麗菜鮮肉煎餃，一上來就是這樣一排!
而且這個煎餃一咬下去，竟然還會噴汁!以為是湯包呢! 豬肉的甜味算是恰到好處，不會到太甜! 配上有蒜味的特製醬油還蠻剛好的
連我這個沒那麼喜歡煎餃的人都還覺得不錯吃喔!一份8顆也不會到太膩的地步
吃煎餃配個酸辣湯也是剛好而已吧! 這碗酸辣湯45元還不錯! 口味是偏比較重的喔!
湯匙一撈，唉油! 料還蠻多的喔! 算是有誠意的喔!
然後再來個我最愛的豬血糕，一份25元，我喜歡這種小份量，畢竟一個人吃飯就是很難點小菜
這個豬血糕滷得非常入味，我覺得好吃!回訪還會再點的那種!
今天第一次來用餐點了這三樣都還蠻喜歡的!
下次想吃煎餃吃水餃喝酸辣湯，除了八方，除了四海，記得還有九初可以選擇喔! :)