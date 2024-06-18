台北聚餐餐廳這家吉品海鮮餐廳敦南店可以說是不少人宴客的首選，用餐環境高檔舒適外，各種粵式料理的口味可以說是台北市數一數二的好，雖然走的是中高價位，但不少饕客們吃過都覺得物超所值，回頭率超高，吉品海鮮餐廳敦南店有什麼過人之處及魅力，甘願讓人一而再再而三的上門用餐，今天就跟我們一起去瞧瞧吧！

吉品海鮮餐廳敦南店｜交通方式＆停車資訊

吉品海鮮餐廳敦南店位在敦化南路上，鄰近台北小巨蛋，可以搭捷運到台北小巨蛋站，走過來大概7~8分鐘，開車的朋友門口有泊車服務（一次200元），這裡也是土地改革紀念館，因為有很多長輩很喜歡來這用餐，所以無障礙空間相當友善，有電梯跟無障礙坡道

吉品海鮮餐廳敦南店｜用餐環境

吉品海鮮餐廳敦南店用餐區域分為一、二樓，一樓主要是一些小桌跟小包廂區，這裡還蠻多商務客會來這邊吃飯談生意，就算平日時段，常常也是會客滿，二樓部分則是大包廂區，大包廂區可是超級搶手，尤其大假日的時候，都要事先預約，每個大包廂裡都有獨立的廁所，隱私感極佳

吉品海鮮餐廳敦南店｜菜單價目表

吉品海鮮餐廳敦南店從鮑、參、翅、肚等頂級料理，到港式小點通通有，因為是港式海鮮餐廳，平均單價相較比較貴，但食材料理手法基本上是無可挑剔，這裡也可給預算有點類似無菜單料理的概念，譬如一個人預算2000元，可以自己挑選想要吃的食材料理，讓主廚去發揮，點我看完整版菜單

今天我們的預算是一人是3500元，決定好菜色就會印出菜譜放在桌上

桌子前都有XO醬跟特製醬料，可以直接吃也可以等等配菜

吉品海鮮餐廳敦南店｜推薦料理

無相臭豆腐，這道一上桌就是一整個臭香，臭豆腐切成條狀再下鍋油炸，炸好再與泡菜一起爆炒，臭豆腐外層有點酥脆感，加上酸香的泡菜一起吃，很是開胃

冰燒三層肉，標準港式燒臘做法，真的是強到一個起飛！筷子接觸就可以感受那豬皮的酥脆感，酥中微帶硬脆口感，脂肪雖厚但口感清爽，油脂慢慢的在口中融化，超好吃！

紅燒排翅，老實說一人$3500可以出道這麼大一片的排翅真的是有夠優秀的！上湯是用老母雞等材料長時間熬煮淬鍊，排翅入口脆滑且彈性十足，吸收了滿滿湯頭的鮮美滋味，

魚翅佛跳牆，這道魚翅佛跳牆可以說是吉品海鮮餐廳經典中的經典！每逢年節時令，很多人都會特別來買魚翅佛跳牆

魚翅佛跳牆裡面除了排翅外，還有鮑魚、干貝、海蔘、蹄筋等多種嚴選食材，十足就無敵海景佛跳牆！湯頭匯集了眾海鮮的精華，喝起來入口滿滿的是海鮮的鮮味，而且那個鮮味是層層堆疊起來的，深度厚實的味道

客家小炒皇，客家小炒2.0加強版，豆乾、肉絲火候掌控的不錯，尤其是魷魚的口感，Ｑ而不韌，鮮中帶甜，整體吃起來口感也是很豐富

潮州滷水鵝，老師傅獨家滷水配方，看起來醬色十分濃郁，滷水鵝的下方還有鴨血豆腐襯底，滷水鵝肉汁飽滿，肉質則是比較扎實，越是咀嚼鵝肉肉香跟滷水的鹹香越發強烈，下面的鴨血豆腐也很嫩口，搭配著吃挺不賴的

牛肝箘燉烏骨雞湯，來鍋牛肝箘燉烏骨雞湯，滋養又補氣，嚴選烏骨雞搭配牛肝箘一同燉煮，使湯頭鮮美滋補、口感鮮甜，寒冷冬天來上一碗簡直享受

過橋龍虎斑，極具視覺效果的呈現方式，先將龍虎斑鋪盤，然後再把燉煮到濃白的高湯直接沖淋在片成薄片的龍虎斑上，接著稍稍浸泡一下至5分熟，再將盤內的高湯倒出

再將燙好的龍虎斑魚片、蔥絲、銀芽至入碗中，在盛上剛剛淋過魚片再次煮滾的高湯，最後放上油條就完成了

鮮燙的龍虎石斑吃起來Ｑ中帶嫩，而且鮮味十足，湯頭也是一絕，鮮味濃醇中又帶有一絲清爽的餘韻，非常厲害的一道湯品

千層蔬菜塔，是將多種蔬菜堆疊起來，再吃過一輪大魚大肉，這時來上一疊清爽的蔬菜，解膩

烤乳豬薑黃飯，烤乳豬可是港式酒樓的靈魂料理，這裡的烤乳豬烤至豬皮薄脆破裂，筷子接觸就可以感受那豬皮的酥脆感，酥中微帶硬脆口感乳豬肉質超軟！脂肪雖厚但口感清爽，油脂慢慢的在口中融化，伴著水嫩肉質及香脆豬皮，厲害！

季節水果、燕窩蛋塔，燕窩蛋塔很正點，燕窩滑溜順口，裡面還加了蜂蜜，塔皮酥香可口，搭配一起吃很有層次風味

杏仁茶，溫潤滋養，香氣濃郁，杏仁茶喝起來超濃，放一下上面還會有杏仁奶的薄膜，喝的時候也可以沾著油條一起吃

吉品流沙包，一口咬下熱呼呼金沙醬在嘴裡爆漿！鹹甜好吃

吉品海鮮餐廳的經典菜式真的太多了，真的很值得常常來，這次最讓我們驚豔的應該就是魚翅佛跳牆了，真的跟一般吃到的台式佛跳牆味道完全不一樣！海鮮的鮮味真的是完全濃縮，名符其實無敵海景佛跳牆，過年我都想買一甕回家呢

吉品海鮮餐廳各分店資訊、地址、電話

店家/景點資訊

店家名稱：

所在地址：臺灣台北市松山區敦化南路1段1號1&2樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02 2752 7788

評價：★★★★★





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