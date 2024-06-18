樹林家樂福又有新餐廳開幕囉!

當然要來吃吃看

「吃吃牛排」

最便宜的從149元~399元

用餐空間真是小小的

5張4人桌、1張2人桌

看好要的餐點請至櫃檯買單

拿取震動牌

震動後請至點餐櫃檯自行拿取餐點

內用皆可享用自助吧

飲料、湯品、滷肉飯、醬料、餐具

湯品由餐廳決定，我們今天喝的是味噌湯

湯的味道不錯、溫度非常的夠，喝來會燙口

如果想喝酥皮玉米濃湯要+49元喔!

滷肉飯口味是好吃的喔!~

肥廋各半的肉燥，口味上偏南部甜口味

黑胡椒沙朗牛排 249元(另可選蘑菇醬)

鐵板熱燙上桌就是香~~~~

鐵板麵少量、花椰菜點綴、一顆荷包蛋

主角沙朗牛排厚度約半節手指的厚度，肉片大小適中

對男生來說可能就偏小了

肉質中等不會硬到如石頭、但也沒有軟嫩到讓人覺得超好吃

里肌嫩煎豬排 199元

厚度比牛排薄一點、尺寸也比牛排小一些

值得稱讚的就是嫩度比牛排來的軟

但說真的~如果沒有吃上一小碗飯

這個豬排的份量對我來說還真的是不太夠耶…

自助吧還有飲料和爆米花

零食餅乾、棉花糖

一般這種平價的牛排館冰淇淋通常不是客X您就是X美

吃吃牛排選擇的品牌是明治耶!

這點有點讓我們另眼相看

隨機提供6款口味

當天吃了瑞士巧克力、牛奶兩個口味

濃郁甜香

吃完了記得把自己的餐盤、餐具拿到自助回收檯

餐廳沒有加收一成服務費，就麻煩用餐的人自己動動手囉!

吃吃牛排整體來說沒有什麼大好或大壞

用餐完沒有什麼讓人覺得印象深刻的地方

有來家樂福逛街的人，可以來吃吃看囉!

店址：新北市樹林區大安路118號

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

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