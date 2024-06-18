台中新景點-全球首座IKEA空中花園開幕!露天花市迷宮好好拍，六月周周都有開幕活動喔!

全球首座IKEA空中花園於IKEA台中店頂樓開幕囉!!

開幕首日就有不少民眾前往，

有露天花市、迷宮、城市花園等，

六月每周周末還有活動可以參加喔!

實逛心得是覺得還OK啦，

但建議搭配活動、購物或美食行程會比較好啦~

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台中新景點 全球首座IKEA空中花園 位置

IKEA空中花園位於台中IKEA五樓，

一進門就可以看到指示牌。

可以由電扶梯上樓，

想直達可以搭直走到底的電梯到四樓。

四樓電梯出來就可以看到空中花園的入口處了。

台中新景點 全球首座IKEA空中花園 空間介紹

推開大門有到達五樓空中花園的樓梯，

目測是沒有其他電梯可以抵達。

一走上五樓就是舒適地拍照區，

想要打造陽台的休閒氛圍，

感覺也可以把這樣的組合直接搬回家。

外頭的露天花市是可以購買植物的，

所以門邊有些紙箱是方便大家選購後打包下樓的。

這張圖是擷取自IKEA官網的，

目前僅開放一半的區域。

一走到戶外空中花園，就能看到大片的植栽，

看起來很像迷宮，

但其實是排成了Hej IKEA的字樣。

由高處拍，

看得更清楚。

後方捧著花草的小熊親子公仔也超可愛的，

也是大家必拍的拍照打卡點。

【露天花市】

跟我一樣喜歡綠植的朋友，

一定很喜歡逛花市納新歡。

來空中花園透透氣，

還能替家中添購幾位新朋友。

種植小白可以參考植物養護的符號，

了解一下自己帶回家的夥伴需要怎樣的照顧。

植物種類選擇頗多的，

想挑桌上型盆栽、懸掛式有垂墜感的藤蔓類，

都可以挑到喜歡的。

療癒的多肉植物是很多朋友的最愛。

綠意盎然的蕨類我個人很喜歡。

具垂墜感的藤蔓很適合放在陽台，

讓他們隨風搖擺著。

適合微景盆栽的彈簧草這邊也買得到。

被譽為網美風必備的龜背芋狀態也很都很不錯喔~

種植用的相關器材也可以一併打包，

像是澆水器這類的用品，

可以視種植範圍、面積來選擇。

想換上美美的花器，

也有不同材質尺寸可以搭配。

【療癒綠洲】

這一區是以NÄMMARÖ系列戶外家具為主，

以療癒的木頭色系打造出非常具有異國風的休息區域。

在庭院或是頂樓打造這樣舒適的空間，

真的是在家裡也很有度假的氛圍感。

陽傘和慵懶的躺椅，

真的是放空的最佳組合。

舒適的享受陽光，

真的讓人很想一整組都搬回家。

【綠意迷宮】

這綠意迷宮真的蠻不迷的...XD

不過迷宮中結合許多環保永續的小知識，

加上以可愛的鯊魚、棕熊、小狗等角色分享，

讓小朋友更有了解、閱讀的興趣。

迷宮中有小桌椅，

逛累了也可以休息片刻。

【城市花園】

這一區是以瑞典四大城市來命名，

而且是採用腐植土種植。

每一個城市都有不同的植物代表。



旁邊還有咖啡渣環保共享區，

消費者來現場可以自備容器免費裝回家，

咖啡渣可以再利用為植物肥料，

也可以作為除溼、除臭劑使用喔!!

戶外餐桌派對這一區背圓弧形的花圃環繞，

整區空間頗大的，

感覺也很適合舉辦]活動。

SEGERÖN戶外家具系列看起來造型非常的優雅，

很想在這邊來場戶外BBQ活動。

白色的帳篷搭配同色系的戶外休閒椅，

點綴上綠植、藤蔓，

浪漫感倍增。

涼爽的天氣在這麼舒適的地方喝個下午茶，

一定很愜意。

台中新景點 全球首座IKEA空中花園 周末活動

六月份周末位於五樓的空中花園都有活動喔!

每日活動分三場次14:00/15:00/16:00，

有興趣的朋友不訪來看看。



6/8、6/9 夢幻泡泡秀

6/15 小丑魔術表演

6/16 歡樂氣球人

6/23.23 歡樂大偶和小丑迎賓

台中新景點 全球首座IKEA空中花園 下午茶點心推薦

不少朋友也會到IKEA吃美食，

最近推出了可可愛愛的熊寶包，

我們當然也要順道吃一下。

熊寶包一顆$35，

造型上真的很可愛。

因為是芋頭口味，

而這位兒童有特別關注這兩個字，

所以看到包子的外觀很欣喜，

但知道包子的口味後喜悅度就下降了 XD

熊寶包的外皮尤其是耳朵跟背後的部分有點硬，

麵皮口感韌了一點，

內餡的芋泥味道還不錯。

玉米濃湯$25，

價格上蠻便宜的，

味道上也很OK。

蛋糕部分這一款焦糖蘋果蛋糕，

焦糖香頗濃厚，

雖然沒有特別驚艷之處，

但還不錯吃。

最後當然是少不了來IKEA必吃的霜淇淋囉!!

原味的好吃，

但焦糖蛋塔霜淇淋味道很像森永牛奶糖，

我們三人吃完真的一致愛上它，

$20的佛心價，

能不吃起來嗎?

整體來說空中花園是蠻新穎的景點，

不過不建議只為空中花園就衝一趟。

如果是恰好來購物、吃東西或是周末有活動的情況下，

搭配空中花園一遊，

這樣行程就會比較充實啦~

台中新景點 全球首座IKEA空中花園 店家資訊

營業時間:09:00-21:

地址:台中市南屯區向上路二段168號5樓

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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