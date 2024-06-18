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台北市大安區[大安區美食] Lin Restaurant 法式餐廳 新開幕台北法式料理 板前座位！#信義安和美食 @蛋寶趴趴go

2024-06-18 18:35:05 蛋寶趴趴go 人氣：116
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：843篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

Lin Restaurant
place台北市大安區仁愛路四段300巷25弄6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北新開幕 信義安和美食

Lin Restaurant 法式餐廳】 

年輕主廚蔡凱霖(Lin Tsai)

以傳統法式料理為主軸，

賦予更加細緻典雅的模樣；

全開放式廚房的用整空間，

板前座位設計，拉近廚客之間的連結，

全神貫注，一天只做一個餐期，

我也在這裡，和朋友留下珍貴回憶！

 

Lin Restaurant 法式餐廳

Lin Restaurant主廚蔡凱霖(Lin Tsai)

待過▶️侯布雄吸取經驗與磨練，

也曾擔任米其林一星餐廳 ▶️de nuit 主廚、

後來去了大直英迪格酒店 ▶️T.R BAR & Kitchen自由揮灑，

非本科業的他個性謙虛低調，

擁有天份也付出更多努力，

「細緻、典雅、堅持」

就是主廚想呈現給大家的料理初衷。

▼餐廳的色調配置簡潔高雅，

中心是一個全開放式廚房，

ㄇ字型的板前吧台座位共計12個，

另有一間VIP包廂(低消$40,000/8人)。

 

Lin Restaurant 菜單

當季套餐 NT$3,880

(菜單設計很好，居然把餐酒順序對照的清清楚楚！)

  • Full pairing $2,880/7杯
  • Semi pairing $1,880/7杯

✔️水資另計每位 $180

✔️需另加10%服務費

▶️ (Lin Restaurant菜單)

手作麵包4選2

桌邊現刮油奶捲，弄得像螺殼紋路漂亮，

麵包的擺盤和奶油的呈現都有些▶️候布雄的影子，

但比較奇怪的是先給了奶油，卻不給麵包，

說是要拿回去回烤…😅

 

【北海道帝王蟹/醃漬櫻桃蘿蔔/檸檬醬】

沒吃到帝王蟹感…

只因蘿蔔的包皮感在嘴裡太搶戲😂

好在第一杯香檳的有讓我們自嗨的快感~

 

【池上米餅/梨山雪梨/烏魚子】

有烏魚子的濃烈與米餅的脆口，

層次感很好！😋

 

【雞肝慕斯/黑醋栗/甜豆】

這輩子看過最美的綠色佛珠！😍

吃起來很草味，感覺可以上極樂世界！

但是那杯紅色甜酒把我給救回人間了，

神奇口感與組合！😆

▼麵包到吃完第三道才送來~~

等好久~~好餓啊！4款都不錯~~

 

【日本赤海膽/海膽豆腐/冬瓜湯】

海膽用量大器，配上豆腐和脆餅，

層次感和不錯的冷前菜！

 

【法國白蘆筍/紫高麗漬小捲/伊比利風乾火腿】

選用法國當季白蘆筍，

現煎飄香，整根都超級鮮甜，

與小卷的Q韌、伊比利風腿的鹹香爭豔，

味道融合的很不賴，配色也讓人很戀愛💕

我很愛的熱前菜！❤️

 

【挪威鮭魚/干貝慕斯/修隆醬】

吃得到鮭魚的嫩度與油脂香氣，

與沙拉和奶醬的搭配都很美好，

下次會再點！👍

 

【南非鮑魚派/鮑魚肝水田芥醬/日本燕菁】+$480

類似威靈頓牛排，做工繁覆的一道菜，

切開的顏色和賣相有驚喜感😍，

沒想到鮑魚能烤出彈牙脆口感😋，

但派皮吃多會膩，極限半顆最剛好！

 

【臺東長尾烏/榛果/蒔蘿油白酒醬】

哇塞！非常細緻又水潤的魚，

難道是舒肥做法？

 

【紐西蘭紅鹿肉/貢布胡椒醬/西洋梨】

類似牛肉的口感和嫩度，

絲毫無「鹿肉」的血味和腥味，

配紅酒很合諧，

而薯泥更是一大亮點，

綿密絲滑，太好吃了！😋👍

 

【Bellota伊比利豬/鴨肝醬/ 紅藜麥脆片】+$680

一入口有點乾硬不習慣😢，

因為很少吃到煮到這麼熟的伊比利豬，

但等等，它居然卻越嚼越香耶，

這才是主廚想表現的嗎？

 

【烏龍番石榴雪酪/原味愛玉/洛神烏梅湯】

這道非常清爽我呷意！💕

結合紅心芭樂、愛玉，很像在吃果汁，

都想插一根粗吸管來喝了！😋

 

【煙燻多穀麵包冰/羊乳酪沙巴雍/蕎麥磅蛋糕/鼠尾草】

第二道甜點較濃厚，

可果有壽星店家會在甜點盤上寫Happy Birthday, 

壽生表示很開心！😍

▼吃甜點就配上貴腐甜酒~

這種香甜誰能抗拒？

 

【PETIT FOURS】

天啊，這木盒茶甜開蓋好精美夢幻！😍

最喜歡它的迷你可麗露，

有脆殼感和濃厚的巧克力味！

【咖啡/茶】

熱美式、洋甘菊

 

【cheese plate】$120/一道

天啊，這會不會太浮誇了？！

琳瑯滿目超過10款的起司自由選！😍

最後我們選了瑞士的起司(下圖)，

刨出來像康奶馨一樣的花瓣好美，

鹹香鹹香的又不會太厚重，

配wine pairing的貴腐酒

意外的美麗收獲，超棒！👍

 

蛋寶543》

台北大安區 信義安和美食

Lin Restaurant 法式餐廳】 

「主廚、料理、用餐空間」

 人如其名，三者密不可分地給人高雅動人的感覺，是很棒的體驗！

廚房內外場都是米其林規模，

Pairing也很用心，酒杯也是超級講究！

記得那天我們從晚上7點吃到11點，

幸好我的吃貨小伙伴很嗨，沒讓我睡著，

提醒大家這種餐廳只能跟重要的人一起來！

推薦給大家~~！❤️❤️❤️

 

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 IG：egg_papago

 

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